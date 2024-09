Entdecken Sie nachhaltige Werbegeschenke: Interaktive Kinderbücher mit Logo. Fördern Sie Bildung und Engagement für eine bessere Zukunft. Jetzt informieren und Teil der Veränderung werden!

In einer Welt, die sich ständig verändert, ist es wichtiger denn je, den Dialog zwischen den aktuellen Akteuren und der jungen Generation zu fördern. Unsere einzigartigen Kinderbücher bieten genau diese Möglichkeit und sind gleichzeitig ein innovatives Werbegeschenk mit Logo für Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Kommunen und Organisationen.

Interaktive Kinderbücher als Werbegeschenk mit Mehrwert

Unsere Bücher sind mehr als nur Geschichten – sie sind interaktive Erlebnisse. Jedes Buch enthält Aufgaben, Fragen und Experimente, die Kinder zusammen mit ihren Eltern erarbeiten können. Diese Interaktivität regt zum Nachfragen an und fördert das Lernen auf spielerische Weise. Doch wer gibt diese wertvollen Bücher weiter? Sie! Als Bildungseinrichtung oder Unternehmen können Sie Ihr Logo und Ihre Kontaktdaten auf dem Cover platzieren lassen. So werden Sie zum Ansprechpartner für Familien und treten in den Dialog mit der kommenden Generation.

Ein Statement für Veränderung statt klassischer Werbung

Diese Bücher sind kein herkömmlicher Werbeflyer. Sie sind ein Statement für Veränderung und Dialog. Mit Ihrem Logo auf dem Cover stehen Sie als Kontaktperson zur Verfügung und zeigen Ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft. Ob bei Veranstaltungen, Infotagen oder als besonderes Geschenk zu Weihnachten – unsere Bücher sind vielseitig einsetzbar.

Individuelle Anpassungen und umweltfreundliche Produktion

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Cover kostenlos mit Ihrem Logo und Ihren Kontaktdaten zu gestalten. Auf Wunsch kann sogar ein Protagonist im Buch Ihren Namen tragen oder eine Marke dezent eingebaut werden. Die Bücher werden klimaneutral auf Recyclingpapier gedruckt, was durch ein Siegel auf der Rückseite bestätigt wird.

Flexible Auflagen und attraktive Preise

Unsere Auflagen beginnen bereits bei 250 Stück. Bei größeren Bestellmengen ab 10.000 Exemplaren liegt der Stückpreis bei nur 0,69 EUR. Zudem besteht die Möglichkeit, Illustrationen individuell anzupassen.

Aktuell verfügbare Sonderauflagen:

„Juli und Nesrin reisen in die Zukunft: Erneuerbare Energien“

„Unsere Tankstelle ist auf dem Dach – Die andere Autogeschichte“

„Und die Elektronikerin zeigt dem Strom, wo es langgeht“

„Brotbacken ist fast wie Hexerei! – Backstubengeschichten“

und viele weiter Geschichten finden Sie hier: (Verlagsseite für Sonderauflagen Buch-Werbegeschenk)

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um mit einem nachhaltigen Werbegeschenk Ihr Engagement zu zeigen und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Bildung der nächsten Generation zu leisten. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen!

