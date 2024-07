Das Buch PferdeTräume: Die therapeutische Kraft der Verbindung zwischen Mensch und Pferd

Entdecken Sie die transformative Kraft des therapeutischen Reitens mit ‚PferdeTräume‘ von Armgard Schörle. Ein inspirierender Leitfaden für tiefere Verbundenheit und das Entfalten von Träumen!

In einer Welt, in der die Verbindung zwischen Mensch und Tier oft als selbstverständlich erachtet wird, eröffnet das Buch „PferdeTräume“ von Armgard Schörle einen tiefen Einblick in die transformative Kraft des therapeutischen Reitens. Seit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 2000 hat sich dieses Werk zu einem unverzichtbaren Leitfaden für Fachkräfte und Interessierte entwickelt, die die therapeutische Wirkung von Pferden auf Menschen erkennen und nutzen möchten.

„PferdeTräume“ beginnt mit den inspirierenden Worten von Albert Einstein, die uns daran erinnern, dass jeder Mensch Teil eines größeren Ganzen ist. Diese Philosophie zieht sich durch das gesamte Buch und betont die Notwendigkeit, unsere Wahrnehmung über persönliche Grenzen hinaus zu erweitern. Schörle zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, die Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte der Kinder ernst zu nehmen. Durch diese Wertschätzung entsteht ein Raum der Verbundenheit – nicht nur zwischen Mensch und Pferd, sondern auch zwischen den Menschen selbst.

Das Buch bietet nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch praktische Anleitungen zur Umsetzung im Bereich des therapeutischen Reitens. Es lehrt Fachkräfte, wie sie eine offene und respektvolle Beziehung zu den Pferd und Mensch aufbauen können. Dr. Lorenzo Lucarelli beschreibt „PferdeTräume“ als einen Wegweiser für einen neuen Ansatz in der Arbeit mit Pferden – einen Ansatz, der auf emotionaler Verbindung basiert und den Raum für Eigenständigkeit der Tiere respektiert. Dies fördert nicht nur das Wohlbefinden der Pferde, sondern auch das der Menschen, die mit ihnen arbeiten.

Die Erfahrungen von Teilnehmern aus verschiedenen Ländern belegen die Wirksamkeit des Konzepts: Von Symposium in Griechenland zum therapeutischen Reiten bis hin zu Mitarbeitern von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen – alle berichten von den positiven Veränderungen, die sie durch das therapeutische Reiten erfahren haben. Die Übungen und methodischen Anregungen aus „PferdeTräume“ ermöglichen es den Beteiligten, ihre innere Stärke zu entdecken und eine authentische Verbindung zu ihren vierbeinigen Partnern aufzubauen.

In einer Zeit, in der viele Menschen unter Stress und Isolation leiden, bietet „PferdeTräume“ eine wertvolle Perspektive: Die Begegnung mit Pferden kann helfen, emotionale Blockaden zu lösen und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen. Das Buch ermutigt dazu, die Illusion der Getrenntheit zu überwinden und eine tiefere Verbindung zur Natur sowie zu anderen Lebewesen herzustellen.

Armgard Schörles „PferdeTräume“ ist mehr als nur ein Buch über therapeutisches Reiten; es ist ein Aufruf zur Achtsamkeit und zur Wertschätzung allen Lebens. Es inspiriert dazu, die eigene Wahrnehmung zu schärfen und sich auf eine Reise der Selbstentdeckung einzulassen – eine Reise, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bereichernd ist.

Für alle, die sich für therapeutisches Reiten interessieren oder bereits damit arbeiten, ist „PferdeTräume“ ein unverzichtbares Werkzeug. Es bietet nicht nur wertvolle Einsichten in die Beziehung zwischen Mensch und Pferd, sondern öffnet auch Türen zu neuen Möglichkeiten des Lernens und Wachsens – sowohl individuell als auch gemeinschaftlich.

Über Armgard Schörle

Armgard Schörle ist eine erfahrene Expertin im Bereich des therapeutischen Reitens und hat über viele Jahrzehnte hinweg zahlreiche Projekte initiiert und begleitet. Ihr Engagement für eine respektvolle Interaktion zwischen Mensch und Tier hat vielen Menschen geholfen, ihre eigenen Träume zu verwirklichen.

PferdeTräume ist in der fünften, erweiterten Auflage erhältlich.

Preis: 24,80 EUR, Hardcover, gebunden.

Im Buchhandel oder im Verlagsshop.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage www.schoerle.de auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

