Nachhaltig, präzise, individuell: Schrankwelten setzt auf FSC-Holz und Handwerk aus Düsseldorf

Schrankwelten aus Düsseldorf fertigt Einbauschränke, Ankleiden und Möbel millimetergenau nach Maß – mit FSC-Holz, traditionellem Tischlerhandwerk und moderner CNC-Präzision aus eigener Produktion.
Standardmaße gibt es bei Schrankwelten – https://schrankwelten.de/ nicht. Als Düsseldorfer Spezialist für Einbauschränke, Ankleiden und individuelle Möbellösungen fertigen wir jedes Stück millimetergenau nach Kundenwunsch – und verbindet traditionelles Tischlerhandwerk konsequent mit einem nachhaltigen Materialverständnis. Zum Einsatz kommen überwiegend FSC-zertifizierte Hölzer aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft, verarbeitet in der eigenen Werkstatt im Düsseldorfer Raum.
Ob Dachschrägenschrank, begehbarer Kleiderschrank, Schiebetürlösung, Raumteiler, Sideboard oder Badmöbel mit Spiegelschrank – bei uns entstehen echte Unikate. Die Planung beginnt im Showroom mit einer persönlichen Beratung und einem kostenfreien Angebot. Anschließend übernimmt die hauseigene Tischlerei Jagsch die Umsetzung: An modernen CNC-Bearbeitungszentren, ergänzt durch klassische Maschinen wie Kreissäge, Hobelmaschine und Fräsen, entstehen Bohrungen, Fräsungen und Schnitte in höchster Präzision. Maßanfertigung gibt es dabei ohne Aufpreis.
Gute Möbel haben eine lange Lebensdauer – und genau das ist der nachhaltigste Ansatz überhaupt. Durch kurze Wege zwischen Beratung, Planung und Produktion in Düsseldorf bleiben Transportaufwand und CO?-Fußabdruck gering. Kundinnen und Kunden profitieren zusätzlich von einer großen Auswahl an Oberflächen, Farben und Materialien, kurzen Lieferzeiten sowie einer Lieferung zum Wunschtermin.
Mit der konsequenten Kombination aus FSC-Holz, handwerklicher Präzision und individueller Gestaltung positionieren wir uns als verlässlicher Partner für alle, die Wohn- und Geschäftsräume nachhaltig und zugleich hochwertig einrichten möchten.
Schrankwelten ist eine Marke der Jagsch + Kopp Planungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf. Unser Unternehmen fertigt seit Jahren maßgeschneiderte Einbauschränke, Ankleiden, Regale, Raumteiler, Sideboards, HiFi- und TV-Möbel sowie Badmöbel in eigener Produktion.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Schrankwelten / Jagsch + Kopp Planungsgesellschaft mbH
Herr Markus Jagsch
Kieshecker Weg 114
40468 Düsseldorf
Deutschland
fon ..: +49 211 424515
fax ..: +49 211 426778
web ..: https://schrankwelten.de/
email : info@tischlerei-jagsch.de
Bei Schrankwelten in Düsseldorf fertigen wir Einbauschränke, Ankleiden und individuelle Möbel millimetergenau nach Maß – mit FSC-zertifiziertem Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft und traditionellem Tischlerhandwerk. In unserer hauseigenen Tischlerei Jagsch verbinden wir moderne CNC-Präzision mit klassischer Handwerkskunst und schaffen so echte Unikate für Wohn- und Geschäftsräume. Von der persönlichen Beratung im Showroom über die maßgeschneiderte Planung bis zur Lieferung zum Wunschtermin bieten wir alles aus einer Hand – nachhaltig, regional und ohne Aufpreis für die Maßanfertigung.
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Pressekontakt:
Schrankwelten / Jagsch + Kopp Planungsgesellschaft mbH
Herr Markus Jagsch
Kieshecker Weg 114
40468 Düsseldorf
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email : info@tischlerei-jagsch.de