MODEL ZIRKUS 2026 bringt Fashion Show, junge Talente und Party in den Palazzo Mannheim

Am 17. Oktober verbindet der MODEL ZIRKUS im Palazzo Mannheim Fashion Show, junge und etablierte Designer, Lifestyle und Party zu einer besonderen Fashion & Lifestyle Experience.

Fashion trifft Lifestyle und Entertainment: Am 17. Oktober bringt der MODEL ZIRKUS etablierte Marken und junge Designer aus Mannheim und überregional zusammen – und verwandelt nach der Fashion Show den Runway in eine Tanzfläche.

Mannheim, September 2026. Am Samstag, den 17. Oktober 2026, findet im Palazzo Mannheim der MODEL ZIRKUS 2026 statt. Unter dem Motto „FASHION MEETS PARTY“ verbindet das von der Mannheimer Event- und Modelagentur MANIGOO entwickelte Format Fashion Show, Beauty, Lifestyle, Brand Experiences, Networking und anschließende Party zu einem gemeinsamen Abend.

Dabei versteht sich der MODEL ZIRKUS ausdrücklich nicht als klassische Modenschau ausschließlich für Fachpublikum. Das Event richtet sich ebenso an Menschen, die Mode und Lifestyle mögen, einen besonderen Abend mit Freunden verbringen, neue Marken entdecken, interessante Menschen kennenlernen und anschließend gemeinsam feiern möchten.

„Fashion ist für uns der Anlass, Menschen zusammenzubringen. Der MODEL ZIRKUS soll aber viel mehr sein als eine Modenschau, bei der man zuschaut und danach wieder nach Hause geht“, erklärt Marion Schneider von MANIGOO, Initiatorin des MODEL ZIRKUS. „Wir möchten einen Abend schaffen, für den man sich gerne besonders anzieht, mit Freunden kommt, neue Brands und Designer entdeckt, Fashion ganz nah erlebt und anschließend gemeinsam feiert. Genau dafür steht FASHION MEETS PARTY.“

Junge Designer treffen auf etablierte Marken

Ein wichtiger Bestandteil des MODEL ZIRKUS ist die bewusste Mischung aus jungen, aufstrebenden Labels und bereits etablierten Marken und Designern. Dabei blickt das Format über Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar hinaus: Auf dem Runway treffen regionale Akteure auch auf Designer und Labels aus anderen Städten.

Für junge Designer ist eine eigenständig produzierte Fashion Show mit Runway, Models, Hair & Make-up, Licht, Musik, Choreografie und professioneller Eventproduktion mit erheblichem organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden. Der MODEL ZIRKUS schafft einen gemeinsamen Rahmen, in dem auch kleinere und noch wachsende Labels die Möglichkeit erhalten, ihre Kollektionen vor Publikum zu präsentieren.

Gleichzeitig stehen sie Seite an Seite mit etablierten Unternehmen und Marken.

„Uns ist wichtig, dass auf unserem Runway nicht nur Namen stattfinden, die bereits jeder kennt“, sagt Schneider. „Es gibt unglaublich viele junge Designer und Brands mit tollen Ideen, denen häufig die Plattform und die entsprechenden Möglichkeiten für einen Auftritt in diesem Rahmen fehlen. Wir möchten ihnen diese Bühne geben und sie ganz bewusst mit etablierten Marken zusammenbringen.“

Aktuell gehören unter anderem Engelhorn Mode, Belle Ikat und VonLennox zu den für die Fashion Show vorgesehenen Marken und Labels. Das Line-up verbindet damit unterschiedliche Stilrichtungen, Entwicklungsstufen und Hintergründe.

Auch überregional wächst das Netzwerk des Formats. So ist 2026 unter anderem ein Designer aus Düsseldorf Teil des MODEL ZIRKUS.

„Genau diese Mischung finde ich spannend: Ein junges Label kann auf demselben Runway stattfinden wie eine etablierte Marke. Am Ende soll nicht entscheidend sein, wie groß ein Name bereits ist, sondern welche Idee, Persönlichkeit und Geschichte hinter einem Look steckt“, so Schneider.

Mehr als ein Platz auf dem Runway

Für die teilnehmenden Designer und Labels soll die Veranstaltung dabei mehr bieten als die reine Präsentation ihrer Kollektion.

Rund um den MODEL ZIRKUS kommen Models, Designer, Unternehmen, Fotografen, Content Creators, Beauty Professionals und weitere Kreative zusammen. Dadurch entstehen bereits während der Vorbereitung Kontakte, gemeinsame Produktionen und neue Netzwerke.

Auch die Zusammenarbeit mit Nachwuchstalenten soll Teil dieses Gedankens sein. Der MODEL ZIRKUS möchte jungen Kreativen die Möglichkeit geben, praktische Erfahrungen im Umfeld einer real produzierten Fashion Show zu sammeln und ihre Arbeit außerhalb eines rein schulischen oder akademischen Rahmens zu präsentieren.

So versteht MANIGOO den MODEL ZIRKUS zunehmend als Plattform, auf der Fashion, Kreativwirtschaft, Unternehmen und Community aufeinandertreffen.

Vom Ankommen bis zur Party: ein Abend, mehrere Erlebnisse

Die Experience beginnt bereits vor der eigentlichen Fashion Show. Gäste können im Palazzo unterschiedliche Bereiche entdecken und mit Marken, Produkten und Menschen in Kontakt kommen.

Anschließend rückt der Runway in den Mittelpunkt. Models präsentieren die Looks der beteiligten Designer und Labels vor den Gästen im Hauptzelt des Palazzo.

Doch mit dem Finale der Fashion Show endet der MODEL ZIRKUS nicht.

Der Catwalk macht Platz für die Tanzfläche.

Die Location verändert ihren Charakter und aus der Fashion Show wird eine Party, die bis in die Nacht weitergeht.

Der Leitgedanke „SHOW US YOUR STYLE“ bezieht sich deshalb nicht ausschließlich auf die Models auf dem Runway. Auch die Gäste selbst sollen mit ihrem persönlichen Stil Teil der Atmosphäre werden.

„Wir möchten, dass sich unsere Gäste nicht wie Zuschauer einer klassischen Modenschau fühlen, sondern wie ein Teil des Abends“, erklärt Schneider. „Der Runway ist ein wichtiger Moment – aber die Menschen davor und danach, die Begegnungen, die Looks unserer Gäste und die Party gehören genauso zum MODEL ZIRKUS.“

Unternehmen werden Teil der Experience

Neben Fashion und Entertainment spielen Markenintegrationen eine wichtige Rolle im Konzept des MODEL ZIRKUS. Unternehmen sollen dabei möglichst nicht ausschließlich über klassische Werbeflächen sichtbar werden, sondern über konkrete Berührungspunkte mit den Gästen und eine Einbindung in das Storytelling der Veranstaltung.

2026 ist unter anderem Capri-Sun beim MODEL ZIRKUS mit dabei.

Die BMW Niederlassung Mannheim präsentiert im Rahmen der Veranstaltung ausgewählte BMW Fahrzeugmodelle. Damit treffen beim MODEL ZIRKUS unterschiedliche Bereiche aus Fashion, Design, Lifestyle und Mobilität aufeinander.

Weitere Experiences und Kooperationen rund um Beauty, Lifestyle, Food und andere Bereiche ergänzen das Veranstaltungskonzept.

„Für uns wird eine Zusammenarbeit besonders interessant, wenn eine Marke nicht einfach nur irgendwo mit ihrem Logo auftaucht, sondern für die Gäste tatsächlich erlebbar wird“, sagt Schneider. „Wir möchten Kooperationen entwickeln, die in den Abend passen und sowohl für die Besucher als auch für die beteiligten Unternehmen einen echten Mehrwert schaffen.“

Mannheim als Ausgangspunkt – mit überregionalem Netzwerk

Entstanden ist der MODEL ZIRKUS in Mannheim. Für MANIGOO ist die Verbindung zur Stadt und zur Metropolregion deshalb ein wichtiger Bestandteil des Formats, ohne den Blick auf die Region zu begrenzen.

Designer, Models, Kreative, Unternehmen und Gäste kommen auch aus anderen Städten zum MODEL ZIRKUS. Die Kombination aus lokalen Akteuren und überregionalen Teilnehmern soll neue Verbindungen schaffen und die unterschiedlichen Communities miteinander vernetzen.

„Mannheim ist für uns die Heimat des MODEL ZIRKUS. Gleichzeitig möchten wir Menschen und Marken zusammenbringen, die weit über die Stadtgrenzen hinaus miteinander etwas bewegen können“, sagt Schneider. „Wenn aus einem gemeinsamen Abend neue Kontakte, Kooperationen oder Möglichkeiten für junge Talente entstehen, ist das genau das, was wir mit dem Format erreichen möchten.“

MODEL ZIRKUS 2026: Tickets online und an Vorverkaufsstellen erhältlich

Der MODEL ZIRKUS 2026 – Fashion Show & Party findet am Samstag, den 17. Oktober 2026 im Palazzo Mannheim statt.

Der reguläre Einlass beginnt um 19:00 Uhr, die Fashion Show ist gegen 20:00 Uhr vorgesehen. Nach der Show geht der Abend in die Party über.

Neben regulären MODEL ZIRKUS Experience Tickets werden eine Front Row Experience sowie Private Lounge Experiences angeboten.

Tickets sind sowohl online als auch als Hardtickets bei ausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich. Beim Erwerb an den Vorverkaufsstellen fallen keine Online-Systemgebühren an.

Veranstaltung: MODEL ZIRKUS 2026 – Fashion Show & Party

Datum: Samstag, 17. Oktober 2026

Location: Palazzo Mannheim

Einlass: ab 19:00 Uhr

Fashion Show: ca. 20:00 Uhr

Motto: FASHION MEETS PARTY

Claim: SHOW US YOUR STYLE

Weitere Informationen zum MODEL ZIRKUS und zum Ticketverkauf unter modelzirkus.de.

Über MODEL ZIRKUS

Der MODEL ZIRKUS ist ein von der Mannheimer Event- und Modelagentur MANIGOO entwickeltes Veranstaltungsformat. Es verbindet Fashion Show, Lifestyle, Brand Experiences, Kreativwirtschaft und Party und bringt dabei etablierte Unternehmen mit jungen Marken, Designern, Models und Kreativen zusammen.

Das Format versteht sich nicht ausschließlich als Fashion Show, sondern als gemeinsames Erlebnis für Gäste, Fashion- und Lifestyle-Interessierte, Kreative und Unternehmen.

Pressekontakt

MANIGOO | MODEL ZIRKUS

Marion Schneider

E-Mail: marion.schneider@manigoo.de

Web: modelzirkus.de

Für Interviewanfragen, weitere Informationen sowie hochauflösendes Bild- und Videomaterial steht MANIGOO Pressevertretern gerne zur Verfügung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MANIGOO, Inh. Marion Schneider

Marion Schneider

Industriestraße 35

68169 Mannheim

Deutschland

fon ..: 01715339072

web ..: https://www.manigoo.de

email : ms@manigoo.de

MANIGOO – Model- & Eventagentur aus Mannheim

MANIGOO ist eine 2004 gegründete Model- und Eventagentur mit Sitz in Mannheim. Seit über 20 Jahren arbeitet die Agentur in den Bereichen Models & People, Events, Fashion und Markeninszenierung und realisiert Projekte für Unternehmen, Marken und Veranstalter.

Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem die Vermittlung und Betreuung von Models und People für Foto-, Film- und Werbeproduktionen, die Konzeption und Umsetzung von Events und Fashion Shows sowie die Organisation von Personal und kreativen Teams für unterschiedliche Produktionen.

Neben Kundenprojekten entwickelt MANIGOO auch eigene Veranstaltungsformate und Experiences. Dazu gehört die überregional bekannte WHITE PARTY im Gutshof Ladenburg sowie der MODEL ZIRKUS, der Fashion, Lifestyle, Marken, Kreative und Entertainment miteinander verbindet. Das Format schafft zugleich eine Plattform, auf der etablierte Unternehmen auf junge Designer und Labels, Models, Kreative und eine lifestyleaffine Community treffen.

MANIGOO ist in Mannheim verwurzelt und arbeitet zugleich überregional. Im Mittelpunkt der Agenturarbeit stehen seit 2004 Menschen, Marken und die Entwicklung von Konzepten, die Begegnungen schaffen und Marken erlebbar machen.

MANIGOO

Model- & Eventagentur

Mannheim

Gegründet: 2004

E-Mail: info@manigoo.de

Web: www.manigoo.de

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MANIGOO, Inh. Marion Schneider

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