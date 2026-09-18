SiteMade startet neuen Website-Builder: Unternehmenswebsites erstellen, pflegen und mit KI weiterentwickeln

SiteMade ist ein neuer Website-Builder für Unternehmen. Websites lassen sich einfach erstellen, selbst pflegen und mit KI, SEO und GEO laufend weiterentwickeln.

Büchen, 18. September 2026 – Mit SiteMade startet ein neuer Website-Builder aus Deutschland, der sich gezielt an Selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Agenturen richtet. Die Plattform verbindet Website-Erstellung, Hosting, KI-Unterstützung, SEO, Analyse und laufende Pflege in einem System. Ziel ist es, Unternehmen unabhängig von Agenturen, Entwicklern und komplexen Content-Management-Systemen zu machen.

Ziel ist es, Unternehmen unabhängiger von komplexen Content-Management-Systemen und externen Dienstleistern zu machen.

„Eine Website darf für ein Unternehmen kein eigenes IT-Projekt sein“, sagt Stefan Gerlach, Gründer von SiteMade. „Unternehmer wollen Inhalte ändern, neue Leistungen ergänzen oder eine Seite veröffentlichen. Dafür sollten sie weder ein CMS studieren noch jedes Mal einen Dienstleister beauftragen müssen.“

SiteMade setzt deshalb auf kuratierte Bausteine, abgestimmte Designs und eine stark vereinfachte Bedienung. Texte werden direkt in der sichtbaren Website bearbeitet. Farben, Schriften, Abstände und responsive Darstellung werden systemseitig gesteuert.

KI als Bestandteil des Website-Systems

Nutzer können ihr Unternehmen in wenigen Sätzen beschreiben. Daraus erstellt SiteMade eine erste Website mit Struktur und Texten. Alternativ kann eine bestehende Website als Grundlage genutzt werden.

Der integrierte KI-Autor unterstützt bei Inhalten. Über den KI-Assistenten lassen sich außerdem Änderungen und neue Seiten anweisen.

Zusätzlich bietet SiteMade Funktionen für Suchmaschinenoptimierung und Generative Engine Optimization. Mit dem GEO Agent und GEO Monitor können Unternehmen ihre Sichtbarkeit bei Google sowie in KI-Systemen wie ChatGPT besser verstehen und weiterentwickeln.

Für Erstellung und laufenden Betrieb

Neben dem Aufbau einer Website deckt SiteMade auch den späteren Betrieb ab. Dazu gehören unter anderem Blogs, Formulare, Terminbuchung, Weiterleitungen, Statistiken, Teamfunktionen, HTTPS, Backups und Versionierung.

Besucherstatistiken können ohne klassische Tracking-Cookies erfasst werden. Die Websites werden auf Servern von Hetzner in Deutschland betrieben und über Cloudflare ausgeliefert.

Auch bestehende Websites können übernommen werden. Für WordPress steht eine Importfunktion für Seiten, Beiträge und Medien zur Verfügung.

Auch für Agenturen

Agenturen können mehrere Kundenwebsites in einem Konto verwalten, Websites vorbereiten und später an Kunden übergeben. Kunden können Inhalte anschließend selbst pflegen, während die Agentur weiterhin Zugriff behalten kann.

SiteMade bietet einen dauerhaft kostenlosen Einstieg. Kostenpflichtige Tarife mit eigener Domain beginnen aktuell bei 19 Euro pro Monat zuzüglich Umsatzsteuer.

Hinter SiteMade steht Gerlach Media aus Büchen bei Hamburg. Das Unternehmen entwickelt seit mehr als 20 Jahren Websites und beschäftigt sich seit Mitte der 2010er-Jahre intensiv mit Suchmaschinenoptimierung.

Weitere Informationen: https://sitemade.de/

Pressekontakt

Gerlach Media

Berliner Straße 42

21514 Büchen

hallo@sitemade.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stefan Gerlach

Herr Stefan Gerlach

Berliner Straße 42

21514 Büchen

Deutschland

fon ..: 041558239811

web ..: https://sitemade.de/

email : hallo@sitemade.de

SiteMade ist ein Website-Builder aus Deutschland für Unternehmen jeder Größe. Du beschreibst dein Unternehmen, SiteMade baut die Website mit Seiten, Design, Texten und Rechtstexten. Alles änderst du direkt in der Vorschau, am Schreibtisch oder in der Handy-App. Blog, Anfragen, Terminbuchung, SEO und Sichtbarkeit in KI-Antworten sind eingebaut, eine eigene Domain mit HTTPS inklusive. Kostenlos starten, 14 Tage alle Funktionen, danach dauerhaft kostenlos oder ab 19 EUR im Monat.

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SiteMade

Herr Stefan Gerlach

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21514 Büchen

fon ..: 041558239811

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