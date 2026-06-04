Meilenstein in der Löschwassertechnik: Minimax Mobile Services bringt neue Trennstation DTS 50 auf den Markt

Mit der neuen Trennstation DTS 50 liefert Minimax Mobile Services eine kostengünstige, platzsparende Alternative zu herkömmlichen Systemen für die hygienisiche Trennung von Trink- und Löschwasser.

Bad Urach, 03. Juni 2026 – Mit der Trennstation DTS 50 präsentiert Minimax Mobile Services eine wegweisende Lösung für die hygienische Trennung von Trink- und Löschwasser in Wandhydrantenanlagen. Die Anlage wurde gemäß der im April 2025 veröffentlichten DIN 14467 entwickelt und erfüllt die Möglichkeit der hygienischen Trennung nach der im Januar 2026 überarbeiteten DIN 1988-600:2026-01. Die VdS-geprüfte DTS 50 bietet Betreibern eine zukunftssichere, besonders platzsparende und technisch zuverlässige Systemtrennung – sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung bestehender Wandhydrantenanlagen.

Hygienisch sichere Systemtrennung – konform mit aktuellen Normen

Die hygienische Trennung von Trink- und Löschwasser ist ein zentraler Aspekt des Gesundheitsschutzes und gewinnt vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die Trinkwasserhygiene zunehmend an Bedeutung. Stagnierendes Löschwasser kann mikrobiologische Belastungen entwickeln und stellt bei fehlender oder unzureichender Trennung ein Risiko für die Trinkwasserqualität dar.

Gerade in zahlreichen Bestands- und Wohngebäuden sind Lösch- und Trinkwasseranlagen heute noch nicht normgerecht getrennt. Für die Betreiber solcher Anlagen besteht im Rahmen der Trinkwasserversorgung ein unmittelbarer Handlungsbedarf: Erlangt ein Betreiber Kenntnis davon, dass seine Löschwasseranlage nicht normkonform vom Trinkwassernetz getrennt ist, und unterlässt er geeignete Maßnahmen, kann dies als grob fahrlässig gewertet werden – mit möglichen haftungs- und versicherungsrechtlichen Konsequenzen.

Das neue DVGW-Merkblatt W 551-5 (M) definiert klare Vorgaben zur Risikobewertung solcher Anlagen. Es ermöglicht – unter bestimmten Voraussetzungen – die Risikoeinstufung des Löschwassers in Kategorie 3, sofern der Anlagenaufbau durch eine qualifizierte Fachperson positiv bewertet wurde.

Die DIN 14467 konkretisiert diese Anforderungen und schafft mit der Definition der Löschwasserübergabestelle eine verbindliche Grundlage für den Einsatz moderner Trennstationen. Durch die Integration dieser Norm sowie der Inhalte des DVGW W 551-5 in die aktualisierte DIN 1988-600 wurde ein eindeutiger technischer Rahmen geschaffen, der eine sichere und normkonforme Planung sowie den Betrieb von Wandhydrantenanlagen gewährleistet.

Die DTS 50 ist exakt auf diese neuen normativen Bedingungen abgestimmt und bietet Betreibern eine rechtssichere Lösung zur Erfüllung ihrer Betreiberpflichten.

Hohe Betriebssicherheit im Einsatzfall

Bei Betätigung einer Löschwasserentnahmestelle aktiviert die DTS 50 automatisch und unverzüglich die Verbindung zur Wasserversorgung. Die Versorgung erfolgt direkt über den vorhandenen Wasserversorgungsdruck – ohne Vorlagebehälter und ohne Druckerhöhungsanlage.

Nach Ende des Einsatzes trennt die DTS 50 die Anlage innerhalb von maximal 30 Minuten wieder sicher vom Trinkwassernetz und kehrt vollständig in ihren betriebsbereiten Zustand zurück.

Selbst bei vollständigem Ausfall der Energieversorgung ist die Löschwasserversorgung gewährleistet. Kommt es zu Störungen, werden diese im Display angezeigt und können über den potentialfreien Sammelstörungsausgang weitergeleitet werden.

Kompakt, effizient und wartungsarm

Durch den Verzicht auf Vorlagebehälter und Druckerhöhungsanlage ist die DTS 50 außergewöhnlich kompakt und benötigt nur einen Bruchteil des Platzes herkömmlicher Systeme. Damit eignet sie sich besonders für enge Technikräume und für die Nachrüstung in Bestands- und Wohngebäuden.

Die DTS 50 überzeugt durch:

* geringen Platzbedarf durch Betrieb mit Wasserversorgungsdruck

* Langlebigkeit dank hochwertigen Materialien

* minimalen Druckverlust durch strömungsgünstige Konstruktion für hohe Ausflussraten

* gesicherte Einsatzbereitschaft: keine separate Sicherheitsstromversorgung erforderlich

* Betriebsstatusmeldung durch potentialfreie Kontakte zur Einbindung in Gebäudeleittechnik

* geringe Wartungskosten dank membranloser Antriebstechnik und guter Zugänglichkeit

* moderne Kondensatorstellantriebe mit Notstellfunktion und niedrigem Energieverbrauch

* integrierte Spüleinrichtung für einen hygienisch sicheren Betrieb

Die Auslegung erfolgt stets objektbezogen unter Berücksichtigung der Rohrnetzisometrie, hydraulischer Nachweise und aller geltenden technischen Anforderungen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Die Trennstation DTS 50 ist ideal geeignet für:

* Versammlungsstätten

* Krankenhäuser

* Verkaufs- und Bürogebäude

* Schulen

* Lagerhallen

* Wohngebäude

Zukunftssichere Lösung für Betreiber und Planer

Die normative Basis für den Einsatz von Trennstationen wie der DTS 50 ist heute klar definiert und bietet verlässliche, rechtliche und technische Rahmenbedingungen für Wandhydrantenanlagen mit stagnierendem Löschwasser.

Mit der DTS 50 liefert Minimax Mobile Services eine Lösung, die:

* hygienisch sicher und betrieblich zuverlässig ist,

* den aktuellen Normen entspricht,

* Betreiber bei der Erfüllung ihrer Betreiberpflichten unterstützt und

* eine kostengünstige, platzsparende Alternative zu herkömmlichen Systemen mit freiem Auslauf und Pumpentechnik darstellt.

Weitere Informationen: https://www.minimax-mobile.com/produkte/loeschwassertechnik/trennstation-dts-50

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Die Minimax Mobile Services GmbH ist ein Unternehmen innerhalb der Minimax Viking Gruppe, welches insbesondere die Brandschutzsegmente

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abdeckt.

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Wir setzen auf Qualität aus Deutschland. Der Hauptsitz und gleichzeitige Produktionsstandort liegt am Fuße der Schwäbischen Alb in Bad Urach. Für eine flächendeckende Präsenz und die persönliche Betreuung unserer Kunden vor Ort sind ca. 360 qualifizierte Vertriebs- und Kundendienstmitarbeiter in ganz Deutschland und Österreich im Einsatz. Diese regionale Nähe sichert kurze Anfahrtswege und schnelle Reaktion.

Durch eine in sich greifende Organisationsstruktur bieten wir jedem unserer Kunden eine optimale Betreuung, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum großen Konzern. Überregional tätigen Unternehmen mit vielen Standorten, wie beispielsweise Filialisten und Facility-Managern, bieten wir einen zentralen Ansprechpartner. Eine ebenso zentrale Servicesteuerung und eine dezentrale Auftragsabwicklung sichert ein deutschlandweit einheitlich hohes Leistungsniveau.

Der Name „Minimax“ gilt mittlerweile als Sinnbild für den Feuerlöscher. Minimax Mobile Services erhielt daher die Auszeichnung „Marken des Jahrhunderts“ für die Gattung „Der Feuerlöscher“. Dieses Siegel und die uns übertragene Auszeichnung zeigen, dass Minimax Mobile Services für die Gattung Feuerlöscher einen Standard gesetzt hat.

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