Brandschutzwanne BWCon 1.400: zertifizierte Sicherheit für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten

FM-Approved Sicherheit für IBC: Die Brandschutzwanne BWCon 1.400 von Minimax Mobile Services schützt brennbare Flüssigkeiten wirksam und erfüllt die hohen Standards von FM Global.

_Bad Urach, 21. Januar 2026 – Die sichere Lagerung brennbarer Flüssigkeiten ist für viele Industriebetriebe eine zentrale Herausforderung. Mit der Brandschutzwanne BWCon 1.400 bietet Minimax Mobile Services eine Lösung, die nicht nur den gesetzlichen Anforderungen entspricht, sondern auch die hohen Standards des führenden Industrieversicherers FM Global erfüllt. Das Produkt ist FM APPROVED und damit offiziell als brandschutztechnisch wirksam anerkannt._

Seit über 10 Jahren vertreibt Minimax Mobile Services die Brandschutzwanne als Bestandteil eines ganzheitlichen Brandschutzkonzepts für Industrie und Gewerbe. Zahlreiche Unternehmen – insbesondere aus der chemischen und verarbeitenden Industrie – setzen bereits auf die bewährte Lösung für die sichere Lagerung brennbarer Flüssigkeiten.

Hintergrund: Warum Brandschutzwannen unverzichtbar sind

In Produktions- und Lagerbereichen werden häufig Intermediate Bulk Container (IBC) mit bis zu 1.000 Litern brennbarer Flüssigkeit eingesetzt. Im Brandfall können diese Behälter eine erhebliche Gefahr darstellen: Der Kunststoff-IBC schmilzt in knapp einer Minute; die auslaufende Flüssigkeit und Flammenausbreitung führen zu hohen Sachschäden und gefährden Menschenleben. Die BWCon 1.400 wurde entwickelt, um genau diese Risiken zu minimieren.

Unterschied zu herkömmlichen Auffangwannen

Im Gegensatz zu klassischen Auffangwannen, die lediglich auslaufende Flüssigkeiten aufnehmen, schützt die BWCon 1.400 vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Feuers am IBC und damit vor Schäden an Menschen und Gebäude durch zwei besondere Eigenschaften: Die Flammendurchschlagsicherung verhindert zuverlässig, dass sich ein Brand weiter ausbreitet, indem ausgetretene brennende Flüssigkeit beim Auffangen gelöscht wird („Flammensperre“). Die hohen Seitenwände aus Stahl sowie die frontseitige Spritzsicherung reduzieren zusätzlich das Risiko eines Übergreifens der Flammen auf benachbarte Lagergüter oder angrenzende Bereiche. Ihre Stärken spielt die BWCon 1.400 besonders in Kombination mit Sprinkleranlagen aus: Das Auffangvolumen von 1.400 Litern verhindert effektiv ein Überlaufen während des Löschvorgangs.

Wirtschaftliche Folgeschäden durch Produktionsausfälle nach einem Brand können dadurch häufig abgewendet oder deutlich reduziert werden. Damit erfüllt die BWCon 1.400 nicht nur die Anforderungen an den Umweltschutz, sondern auch an den Personen- und Sachschutz sowie an eine wirksame Schadenprävention, wie sie von Versicherern und Sicherheitsbeauftragten gefordert wird.

Technische Merkmale und Vorteile

* FM-Approved-Zertifizierung: geprüft nach den strengen Richtlinien von FM Global

* Integrierte Flammensperre: die auslaufende brennbare Flüssigkeit wird gelöscht und abgeschirmt

* Hohe Seitenwände aus verzinktem Stahl: verhindern eine unkontrollierte Ausbreitung des Brandes und schirmen das Feuer von benachbartem Lagergut sowie Personen in der Umgebung ab

* Sprinkleranlagengeeignet dank Überlaufschutz: Auffangvolumen von 1.400 Litern insgesamt, für 1.000 Liter Flüssigkeit aus dem IBC plus 400 Liter Löschwasser

* Flexibilität: mit Gabelstapler unterfahrbar, ideal für temporäre Lagerung in Produktionsbereichen

Zitat aus dem Unternehmen

„Die BWCon 1.400 hat sich in der Praxis als verlässliche Brandschutzlösung bewährt. Sie bietet Unternehmen eine Kombination aus Sicherheit, Umweltschutz und Arbeitsschutz und erfüllt dabei nicht nur gesetzliche Anforderungen, sondern auch die hohen Standards von Versicherern und Sicherheitsbeauftragten“, erklärt Jonas Haupenthal, Konstrukteur Löschsysteme bei der Minimax Mobile Services GmbH.

Beratung

Interessierte Unternehmen können sich umfassend beraten lassen und erhalten auf Wunsch das FM APPROVED-Zertifikat sowie detaillierte technische Datenblätter.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.minimax-mobile.com/dienstleistungen-produkte/produkte/brandschutzwanne/

