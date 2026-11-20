Laub, Moos und Vogelkot schlucken in der dunklen Jahreszeit wertvolles Licht. Der Reinigungs-Service Oldenburg reinigt Dachfenster sicher, streifenfrei und ohne Chemie.

In den Wintermonaten zählt im Dachgeschoss jede Stunde Tageslicht. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Dachfenster grau verschleiert sind. Weil sie schräg im Dach liegen, bekommen sie alles ab, was von oben kommt: Laub, Blütenstaub, Vogelkot, Ruß und Staub. Anders als bei senkrechten Fenstern läuft der Schmutz nicht ab, sondern bleibt auf der Scheibe liegen. Im Herbst setzen sich zusätzlich nasses Laub, Moos und Algen am unteren Rand und in den Profilen fest.

Viele Dachfenster lassen sich zwar in eine Putzstellung drehen, sodass die Außenscheibe von innen erreichbar ist. Bei großen Flügeln, festverglasten Dachfenstern, Lichtbändern oder Fenstern in hohen Galerien stoßen Hausbesitzer jedoch schnell an Grenzen. Hier übernimmt der Reinigungs-Service Oldenburg DIE FENSTERPUTZER. Das Team um Inhaber Jan Oldenburg reinigt Dachfenster in Einfamilienhäusern, Dachgeschosswohnungen und Büros unterm Dach im gesamten Raum Berlin und Brandenburg.

„Aufs Dach zu steigen, um ein Fenster zu putzen, ist lebensgefährlich und fast nie nötig“, sagt Jan Oldenburg. „Wir erreichen die meisten Flächen mit Teleskoptechnik sicher vom Boden oder von innen aus und nehmen Rahmen und Dichtungen gleich mit.“

Gereinigt wird mit entmineralisiertem Reinwasser aus dem Osmoseverfahren und weichen Bürsten. Das Wasser trocknet ohne Kalkflecken und Schlieren ab, aggressive Chemie ist nicht nötig. Das schont auch die Beschichtungen moderner Dachverglasungen, die durch Scheuermittel, Klingen oder Hochdruckreiniger dauerhaft beschädigt werden können. Als Richtwert empfiehlt der Fachbetrieb zwei Reinigungen pro Jahr: im Frühjahr und im Herbst nach dem Laubfall. Unter Bäumen oder bei flacher Dachneigung kann ein kürzerer Rhythmus sinnvoll sein.

Die Kosten richten sich nach Anzahl, Größe und Erreichbarkeit der Fenster sowie nach dem Verschmutzungsgrad. Kunden erhalten vorab ein transparentes Angebot, ein Abo oder Jahresvertrag ist nicht nötig. Fotos der Dachfenster beschleunigen die Angebotserstellung. Weitere Informationen zum Fensterputzer für den Privathaushalt und zur Glasdachreinigung in Berlin und Brandenburg stehen auf der Website des Unternehmens.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reinigungs-Service Oldenburg DIE FENSTERPUTZER

Herr Jan Oldenburg

Alexander-Giertz-Str 53

15370 Petershagen

Deutschland

fon ..: +49 171 2749 271

web ..: https://www.reinigungs-service-oldenburg.de

email : info@reinigungs-service-oldenburg.de

Der Reinigungs-Service Oldenburg DIE FENSTERPUTZER ist spezialisiert auf die professionelle Glasreinigung für Privathaushalte und Gewerbe im gesamten Raum Berlin und Brandenburg. Das Team aus gelernten Gebäudereinigern und fachkundigen Reinigungskräften um Inhaber Jan Oldenburg reinigt Fenster, Schaufenster, Glasfassaden, Glasdächer, Wintergärten und Photovoltaikanlagen. Gearbeitet wird mit moderner Technik wie Teleskopstangen und dem Osmoseverfahren mit entmineralisiertem Wasser sowie mit ökologischen Reinigungsmitteln. Kunden haben einen festen Ansprechpartner und buchen flexibel ohne Abo und ohne Jahresvertrag. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist als versicherter Fachbetrieb tätig. Weitere Informationen unter https://www.reinigungs-service-oldenburg.de/ sowie zu den Referenzen unter https://www.reinigungs-service-oldenburg.de/referenzen/

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