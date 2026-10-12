Fensterputzen ohne Abo und Jahresvertrag: Wie Jan Oldenburg die Glasreinigung in Berlin neu gedacht hat

Seit 2014 am Markt, seit 2023 mit klarem Fokus auf Glas: Der Reinigungs-Service Oldenburg DIE FENSTERPUTZER steht für flexible Fensterreinigung, feste Ansprechpartner und faire Bezahlung.

Eigentlich wollte Jan Oldenburg Tischler werden. Dann entschied er sich für die Ausbildung zum Gebäudereiniger, arbeitete als Vorarbeiter und stellvertretender Bereichsleiter in einem mittelständischen Reinigungsunternehmen und merkte schnell, dass er seine eigenen Ideen für die Branche als Angestellter nicht umsetzen kann. Anfang 2014 machte er sich mit dem Reinigungs-Service Oldenburg in Berlin selbstständig. Seit dem Frühjahr 2023 ist das Unternehmen neu aufgestellt: Der Fokus liegt auf der Glas- und Fensterreinigung für Privathaushalte und Unternehmen im gesamten Raum Berlin und Brandenburg. Bestandskunden aus der Büro- und Unterhaltsreinigung werden weiterhin betreut.

Was DIE FENSTERPUTZER von vielen Mitbewerbern unterscheidet, ist das Buchungsmodell. Kunden müssen weder ein Abo abschließen noch einen Jahresvertrag unterschreiben. Wer seine Fenster nur zum Frühjahrsputz reinigen lassen möchte, bekommt genau das. Wer eine regelmäßige Reinigung wünscht, erhält ein Leistungsverzeichnis, in dem alle Arbeiten festgehalten sind, und mit Jan Oldenburg einen festen Ansprechpartner für alle Fragen. Das Motto des Teams lautet dabei: „Geht nicht, gibt es nicht!“ Kastenfenster im Altbau, bodentiefe Isolierglasfenster, nicht zu öffnende Festverglasungen oder Fenster in hohen Treppenhäusern betrachten die Fachkräfte nicht als Problem, sondern als Aufgabe. Gereinigt werden Glas, Rahmen und Falze, auf Wunsch auch Jalousien und Rollläden. Leitern, Eimer und Reiniger bringen die Mitarbeiter mit.

Nachhaltigkeit ist kein Zusatz, sondern Standard. Das Unternehmen arbeitet mit den ökologischen Reinigungsmitteln tana PROFESSIONAL und green care PROFESSIONAL, deren Verpackungen aus vollständig recyceltem Material bestehen. Alle Tücher und Wischbezüge werden desinfiziert gewaschen, um eine Keimverschleppung zwischen den Objekten auszuschließen. Dazu kommen Teleskopstangen und das Osmoseverfahren mit entmineralisiertem Wasser für streifenfreie Ergebnisse ohne chemische Rückstände.

Auch intern geht das Unternehmen eigene Wege. Die Mitarbeitenden werden übertariflich bezahlt, können sich etwa zum Objektleiter weiterqualifizieren und planen ihre Einsätze selbstbestimmt, sofern keine festen Zeiten mit dem Kunden vereinbart sind. Weil das Unternehmen wächst, sucht es regelmäßig Verstärkung. Aktuell ist eine Vollzeitstelle als Glasreiniger und Fensterputzer (m/w/d) für Berlin und Brandenburg ausgeschrieben, Quereinsteiger mit Führerschein und Freude an sauberen Scheiben sind ausdrücklich willkommen. Details stehen unter Jobs in der Gebäudereinigung Berlin.

Wer die eigenen Fenster in professionelle Hände geben möchte, findet alle Informationen zur Fensterreinigung in Berlin und Brandenburg auf der Website. Das Angebot ist kostenlos und unverbindlich und lässt sich online, telefonisch oder per WhatsApp anfordern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reinigungs-Service Oldenburg DIE FENSTERPUTZER

Herr Jan Oldenburg

Alexander-Giertz-Str 53

15370 Petershagen

Deutschland

fon ..: +49 171 2749 271

web ..: https://www.reinigungs-service-oldenburg.de

email : info@reinigungs-service-oldenburg.de

Der Reinigungs-Service Oldenburg DIE FENSTERPUTZER ist spezialisiert auf die professionelle Glasreinigung für Privathaushalte und Gewerbe im gesamten Raum Berlin und Brandenburg. Das Team aus gelernten Gebäudereinigern und fachkundigen Reinigungskräften um Inhaber Jan Oldenburg reinigt Fenster, Schaufenster, Glasfassaden, Glasdächer, Wintergärten und Photovoltaikanlagen. Gearbeitet wird mit moderner Technik wie Teleskopstangen und dem Osmoseverfahren mit entmineralisiertem Wasser sowie mit ökologischen Reinigungsmitteln. Kunden haben einen festen Ansprechpartner und buchen flexibel ohne Abo und ohne Jahresvertrag. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und ist als versicherter Fachbetrieb tätig. Weitere Informationen unter https://www.reinigungs-service-oldenburg.de/ sowie zu den Referenzen unter https://www.reinigungs-service-oldenburg.de/referenzen/

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Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8

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fon ..: +49 5261 7000503

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