MAYRLIFE & Hallstein Wasser: Longevity und reines Quellwasser

Das exklusive MAYRLIFE Health Resort am Altausseer See bietet mit Hallstein Wasser ab sofort das womöglich reinste Wasser der Welt an.

Altaussee / Obertraun, Österreich – Im exklusiven MAYRLIFE Health Resort am Altausseer See verschmelzen innovative Medizin, modernste Forschung und die Kraft der Natur zu einem einzigartigen Gesundheitskonzept. Als weltweit einziges Health Resort, das personalisierte Ernährungspläne für die Gesundheitsförderung entwickelt, setzt MAYRLIFE auf höchste Qualität – auch bei der Auswahl des Wassers. Daher wird Hallstein Wasser, eines der reinsten und mineralisch ausgewogensten natürlichen Quellwasser der Welt, als essenzieller Bestandteil der Therapien eingesetzt.

Personalisierte Medizin & maßgeschneiderte Gesundheitsprogramme

MAYRLIFE verbindet innovative Medizin mit traditioneller Heilkunst und bietet individuell abgestimmte medizinische Programme für langfristige Gesundheit und Regeneration. Die maßgeschneiderten Behandlungen basieren auf fundierter Diagnostik, modernster Wissenschaft und umfassender Betreuung durch Ärzte und Therapeuten. Im Fokus stehen nicht nur Prävention und Regeneration, sondern auch die gezielte Behandlung moderner Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht, Verdauungsstörungen und chronische Entzündungen, die oft durch einen unausgewogenen Lebensstil und falsche Ernährung begünstigt werden. Dank individuell angepasster Therapien werden die Ursachen dieser Erkrankungen adressiert, anstatt nur Symptome zu behandeln.

MAYRLIFE investiert zudem aktiv in die wissenschaftliche Forschung. In Zusammenarbeit mit der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems wurde eine Stiftungsprofessur für Mikrobiomforschung eingerichtet. Ziel ist es, neueste Erkenntnisse über die Darmgesundheit und deren Einfluss auf das Immunsystem, den Stoffwechsel und Longevity direkt in die medizinischen Programme einfließen zu lassen.

Bei allen MAYRLIFE Programmen spielt die Ernährung eine zentrale Rolle: Es werden keine Kalorien gezählt – da jeder Organismus andere Bedürfnisse hat, verschreiben MAYRLIFE Ärzte jedem Gast einen auf seinen Stoffwechsel und seine Unverträglichkeiten abgestimmten Ernährungsplan. Die MAYRLIFE Cuisine setzt diese Ernährungspläne mithilfe von biologischen und regionalen Zutaten auf Haubenniveau um. Seit Kurzem ergänzt die neu eröffnete MAYRLIFE Kochschule dieses umfassende Konzept und wird zu einem Zentrum der kulinarischen Bildung.

Hier lernen Gäste, wie sie das in ihrem Aufenthalt Erlernte auch zu Hause umsetzen können. In abwechslungsreichen Kursen – von Basic & Pure über Suppen bis hin zu All About Potato – vermitteln Spitzenköche wertvolle Techniken und Wissen rund um eine gesunde, genussvolle Küche. So wird nicht nur im Resort, sondern auch langfristig ein bewusster und nachhaltiger Ernährungsstil gefördert. Die Kombination aus personalisierter Medizin, individuellen Ernährungsstrategien und praxisnaher Schulung in der Kochschule macht MAYRLIFE zu einem einzigartigen Ort für nachhaltige Gesundheit und Wohlbefinden.

Die Kraft der Natur: Gesundheit im Herzen der Alpen

Eingebettet in die beeindruckende Bergwelt des Salzkammerguts bietet MAYRLIFE seinen Gästen nicht nur erstklassige medizinische Betreuung, sondern auch eine Umgebung, die von Natur aus heilt. Der Altausseer See mit seinem kristallklaren Wasser, die reine Alpenluft und die majestätischen Gipfel schaffen ideale Bedingungen für Regeneration und Transformation. Hallstein Wasser ergänzt dieses Konzept perfekt – mit seiner außergewöhnlichen Reinheit und optimalen Mineralisierung unterstützt es Entgiftungsprozesse und fördert die Zellhydration.

Luxus, Ruhe & nachhaltige Erholung

Neben der modernen und innovativen Medizin bietet MAYRLIFE auch höchsten Wohnkomfort: Die luxuriösen Zimmer und exklusiven Residenzen sind stilvoll gestaltet und schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und Entspannung. Die Gäste erleben eine einzigartige Kombination aus modernster Medizin, maßgeschneiderter Ernährung und der heilenden Kraft der Natur – unterstützt durch das reinste Wasser der Welt. MAYRLIFE und Hallstein Wasser stehen gemeinsam für ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, das auf wissenschaftlicher Expertise, Individualität und der Kraft der Natur basiert.

Über Hallstein Artesian Water:

Im Frühjahr 1999 beschloss der austro-amerikanische Unternehmer Karlheinz Muhr mit seiner Frau Elisabeth und den drei Kindern Alexander, Phillip und Stephanie, keine zuckerhaltigen Getränke mehr zu trinken. Mit dem Beschluss begann die Suche nach dem „idealen Wasser“ und welche Parameter so ein reines Wasser haben müsste. Nachdem die Familie Muhr über mehrere Jahre mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten ihre acht Parameter erarbeitet hat, testeten und tranken sie jedes im Handel erhältliche Wasser und stellten fest, dass fast jedes Wasser auf irgendeine Weise behandelt worden war. Daher starteten sie mit Hilfe von Hydrogeologen eine globale Suche, um das Terrain zu identifizieren, in dem ein natürlich reines Wasser entstehen kann, das ihren acht Faktoren für „Perfektion“ entspricht. Sechs Jahre später wurde ihre ideale Quelle in ihrer Heimat, in den österreichischen Alpen, entdeckt: Völlig unbehandelt sprudelt dort in der Dachsteinregion bei Hallstatt das natürliche Mineralwasser von Hallstein artesisch aus der Quelle und wird nachhaltig in recycelten Glasflaschen oder Gallonen aus Tritan abgefüllt.

