Lockenpflege beginnt an der Kopfhaut: Warum nicht nur die Längen Aufmerksamkeit brauchen

Conditioner, Leave-in und Stylingprodukte konzentrieren sich meist auf die Lockenlängen. Eine passende Routine sollte jedoch auch den Zustand und Reinigungsbedarf der Kopfhaut berücksichtigen.

Bei Lockenpflege dreht sich vieles um Definition, Feuchtigkeit und Frizz. Die Kopfhaut gerät dabei leicht in den Hintergrund. Dabei entscheidet sie maßgeblich darüber, wie häufig eine Reinigung sinnvoll ist und welche Produkte am Ansatz funktionieren. Die Online-Boutique lockenkopf empfiehlt deshalb, Kopfhaut und Längen nicht automatisch nach demselben Schema zu behandeln.

Während trockene Lockenlängen zusätzliche Pflege benötigen können, kann die Kopfhaut gleichzeitig schnell nachfetten oder empfindlich auf Produktrückstände reagieren. Eine reichhaltige Routine in den Längen bedeutet daher nicht, dass auch am Ansatz möglichst viele Pflegeprodukte eingesetzt werden sollten.

Besonders wichtig ist eine bedarfsgerechte Reinigung. Es gibt keinen allgemeinen Grundsatz, nach dem Locken möglichst selten gewaschen werden müssten. Wenn sich Talg, Schweiß oder Stylingrückstände auf der Kopfhaut sammeln, ist eine Reinigung sinnvoll. Wie häufig das nötig ist, unterscheidet sich von Person zu Person.

Auch Co-Washing ist nicht für jede Kopfhaut automatisch die beste Lösung. Manche Lockenköpfe kommen mit einer sehr milden Reinigung gut zurecht, andere benötigen regelmäßig Shampoo. Juckreiz, ein unangenehmes Gefühl am Ansatz oder sichtbare Ablagerungen können Hinweise darauf sein, die bisherige Routine zu überprüfen.

Pflegeprodukte für die Längen sollten deshalb gezielt dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. Conditioner, Masken und reichhaltige Leave-ins müssen nicht grundsätzlich direkt auf die Kopfhaut gelangen. Gleichzeitig gibt es spezielle Kopfhautprodukte, die für bestimmte Bedürfnisse entwickelt wurden.

lockenkopf führt neben klassischer Lockenpflege auch Produkte zur Kopfhautpflege und berücksichtigt bei der Beratung unterschiedliche Anforderungen an Ansatz und Längen. Wer unsicher ist, sollte nicht nur beschreiben, wie die Locken aussehen, sondern auch, wie sich die Kopfhaut zwischen den Waschtagen verhält.

Eine funktionierende Lockenroutine beginnt damit nicht erst bei der Definition der Längen. Eine gepflegte Kopfhaut und eine passende Reinigung bilden die Grundlage, auf der die weiteren Pflegeschritte aufbauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

lockenkopf (Stoll Group Ventures GmbH)

Frau Rosa Maria Gonzalez

Aegeristrasse 116

6300 Zug

Schweiz

fon ..: +41 44 680 18 57

web ..: https://www.lockenkopf.com

email : rosamaria@lockenkopf.com

lockenkopf ist eine Online-Boutique für natürliche Lockenpflege und Curly Girl Produkte. Neben Shampoo, Conditioner und Stylingprodukten umfasst das Sortiment auch Produkte für unterschiedliche Kopfhautbedürfnisse. Gründerin Rosa Maria unterstützt Kundinnen und Kunden persönlich bei der Auswahl einer passenden Routine.

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