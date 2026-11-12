Co-Wash oder Shampoo? Warum Locken keine einheitliche Reinigungsmethode brauchen

Co-Washing gilt als besonders sanfte Form der Lockenreinigung. Trotzdem ist Conditioner-Washing nicht für jede Kopfhaut und jede Routine automatisch die beste Wahl.

Möglichst mild reinigen und klassische Shampoos am besten vollständig vermeiden: Diese Empfehlung begegnet Menschen mit Locken häufig. Besonders bekannt ist das sogenannte Co-Washing, bei dem die Reinigung mit einem dafür geeigneten Conditioner erfolgt. Die Online-Boutique lockenkopf weist jedoch darauf hin, dass auch bei der Reinigung individuelle Bedürfnisse wichtiger sind als starre Regeln.

Co-Wash-Produkte reinigen besonders mild und können für trockene Locken oder bestimmte Waschtage eine passende Option sein. Ob sie als alleinige Reinigung ausreichen, hängt jedoch auch von der Kopfhaut, der verwendeten Stylingmenge und der persönlichen Waschfrequenz ab.

Wer viel Gel, Creme, Öl oder andere Stylingprodukte verwendet, kann mit der Zeit stärkere Ablagerungen entwickeln. Auch Talg und Schweiß müssen zuverlässig entfernt werden. In solchen Fällen kann ein Shampoo die sinnvollere Wahl sein.

Das bedeutet nicht, dass Shampoo automatisch aggressiv sein muss. Milde, sulfatfreie Shampoos können reinigen, ohne dass deshalb die gesamte Lockenroutine infrage gestellt wird. Entscheidend ist, wie die Kopfhaut und die Längen nach der Reinigung reagieren.

Auch eine Kombination beider Methoden ist möglich. Manche Lockenköpfe wechseln zwischen Co-Wash und Shampoo, andere kommen ausschließlich mit Shampoo besser zurecht. Eine feste Reihenfolge oder vorgeschriebene Waschfrequenz ist nicht notwendig.

Anzeichen dafür, die Reinigung zu überprüfen, können ein schwerer Ansatz, sichtbare Rückstände, Juckreiz oder Locken sein, die trotz Styling schnell an Definition verlieren. Nicht jedes dieser Symptome hat zwangsläufig dieselbe Ursache, sie können aber Anlass sein, die bisherige Routine genauer zu betrachten.

lockenkopf führt sowohl Co-Wash-Produkte als auch verschiedene Shampoos und bietet persönliche Unterstützung bei der Produktauswahl. Neben der Lockenform werden dabei auch Kopfhaut, Porosität, Strähnendicke und bisher verwendete Produkte berücksichtigt.

Eine gute Reinigung muss daher weder möglichst selten noch möglichst sanft um jeden Preis sein. Sie sollte ausreichend reinigen und gleichzeitig zur individuellen Lockenstruktur und Kopfhaut passen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

lockenkopf (Stoll Group Ventures GmbH)

Frau Rosa Maria Gonzalez

Aegeristrasse 116

6300 Zug

Schweiz

fon ..: +41 44 680 18 57

web ..: https://www.lockenkopf.com

email : rosamaria@lockenkopf.com

lockenkopf ist eine Online-Boutique für natürliche Lockenpflege und Curly Girl Produkte. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Reinigungs-, Pflege- und Stylingprodukte für Wellen, Locken und Afro-Locken. Gründerin Rosa Maria berät Kundinnen und Kunden persönlich bei der Zusammenstellung ihrer Routine.

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