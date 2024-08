LocateRisk erhält begehrte Auszeichnung beim „Best of Technology Award 2024“ der WirtschaftsWoche

Die LocateRisk GmbH ist beim „Best of Technology Award 2024“ der WirtschaftsWoche in der Kategorie „Purchase & Supply Chain Management“ mit dem zweiten Platz ausgezeichnet worden.

Darmstadt, 29. August 2024 – LocateRisk, führendes, deutsches Cybersicherheitsunternehmen im Bereich IT-Angriffsflächen- und Geschäftspartner-Risikomanagement ist beim „Best of Technology Award 2024“ in der Kategorie Purchase & Supply Chain Management mit dem zweiten Platz ausgezeichnet worden.

„Lieferkettenangriffe zählen zu den Top-3-Bedrohungen in der Wirtschaft. Um die eigene Wertschöpfung, Geschäftskontinuität und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, benötigen Unternehmen Lösungen, mit denen sie Risiken in der digitalen Lieferkette jederzeit bewerten können“, sagt Lukas Baumann, CEO und Gründer von LocateRisk.

„LocateRisk bietet Unternehmen ein Lieferanten-Risikomanagement, das mit automatisierten Abläufen und leistungsstarken Funktionen den Prüf- und Sicherheitsprozess erheblich beschleunigt. Damit erleichtern wir allen Beteiligten – Unternehmen, Lieferanten und Auditoren – die Arbeit. Die Auszeichnung beim _Best of Technology Award 2024_ der WirtschaftsWoche bestätigt uns in dem Ziel, den IT-Sicherheitsprozess zu transformieren und jedem Unternehmen eine sichere Digitalisierung zu ermöglichen.“

Unternehmen nutzen LocateRisk, um sich präventiv abzusichern und steigende IT-Sicherheitsanforderungen schnell und nachweisbar zu erfüllen. Die Kombination aus automatisierten IT-Risiko-Scans, digitalen Compliance-Fragebögen und leistungsstarken Vergleichs- sowie Verwaltungsfunktionen macht das Risikomanagement einfach, transparent und jederzeit skalierbar. Herzstück der Plattform ist ein Performance-Dashboard, das alle sicherheitsrelevanten Lieferanteninformationen bzgl. Kritikalität, IT-Risiko-Score, Compliance-Status und Veränderungen übersichtlich darstellt. So lässt sich auf einen Blick erkennen, wo mögliche Risiken durch Dritte bestehen und entsprechend handeln.

Die Risiko-Evaluierung kann sowohl über vollautomatisierte IT-Sicherheitsanalysen erfolgen, als auch über digitale Fragebögen, die den Lieferanten zur Beantwortung bereitgestellt werden. Diese stehen als standardbasierte Vorlage für DSGVO, NIS2, DORA, TISAX, ISO 27001, DIN 27076, CSC und NIST zur Verfügung. Darüber hinaus lassen sich auch eigene Fragebögen, bspw. zur Selbsteinordnung in Leitlinien und Zertifizierungen oder für interne Sicherheitstrainings erstellen.

Digitalisierte Sicherheitsprozesse verbessern und vereinfachen die Zusammenarbeit zwischen Einkauf, M&A und IT-Sicherheitsbeauftragten. Statt aufwendiger, fehleranfälliger Tabellenauswertungen liefert LocateRisk objektive, auf KPIs basierende und somit vergleichbare Ergebnisse. Die Ergebnisberichte sind in verschiedenen Formaten zum Download verfügbar.

Der „WirtschaftsWoche Best of Technology Award“ ist eine renommierte Auszeichnung, die jährlich von dem deutschen Wirtschaftsmagazin verliehen wird. Der Preis würdigt herausragende technologische Innovationen und Lösungen, die wesentliche Fortschritte in verschiedenen Branchen fördern. Besonders im Fokus stehen dabei Unternehmen und Projekte, die durch technologische Exzellenz und innovative Ansätze die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken. In der Kategorie Purchase & Supply Chain Management werden innovative Lösungen ausgezeichnet, die Einkaufs- und Lieferantenmanagement-Prozesse effektiver sowie effizienter gestalten.

LocateRisk ermöglicht es Unternehmen aller Größen mit automatisierten Risikoanalysen und digitalisierten Workflows, ihren IT-Sicherheitsprozess sowie den präventiven Schutz vor Cyberangriffen zu verbessern und so die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die SaaS-Plattform basiert auf hochentwickelten Technologien, die nicht invasive IT-Sicherheitsbewertungen in frei wählbaren Intervallen erstellen. Anhand der Ergebnisse lassen sich mögliche Schwachstellen beheben und die Effektivität von Sicherheitsmaßnahmen nachweisen. Das beschleunigt das eigene Angriffsflächenmanagement ebenso wie das IT-Risikomanagement in der Lieferkette. Die Lösungen sind mandantenfähig, werden im Direkt-Vertrieb sowie im Channel-Vertrieb angeboten und eignen sich auch als Sicherheitsnachweis für Cyber-Versicherungen sowie für den Einsatz bei Due-Diligence- Prüfungen.

Die LocateRiskGmbH ist ein deutsches Cybersecurity-Unternehmen, das den IT-Sicherheitsprozess in Unternehmen mit automatisierten und digitalen Workflows transformiert. Die nicht-invasive Lösung – Made in Germany – überwacht den Schutz von IT-Infrastrukturen, beschleunigt die Absicherung und erleichtert mit automatisierten IT- und DSGVO-Compliance-Prüfungen von Geschäftspartnern das Cyber Risk Management in der Lieferkette. Als Technologiepartner von Systemhäusern, Beratungsgesellschaften und Versicherungen unterstützt LocateRisk eine effiziente, kontinuierliche Cyberhygiene und hilft, die Risiken für Cybervorfälle präventiv und nachweisbar zu reduzieren.

