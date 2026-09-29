Leinberger Media startet kostenlosen llms.txt-Generator für mehr KI-Sichtbarkeit

Leinberger Media aus Schönbrunn bietet ab sofort einen kostenlosen llms.txt-Generator an. Website-Betreiber erhalten ohne Anmeldung einen fertigen Vorschlag für mehr KI-Sichtbarkeit.

Schönbrunn, 28. September 2026 – Mit dem llms.txt-Generator stellt Leinberger Media ein kostenloses Werkzeug für mehr KI-Sichtbarkeit bereit. Nutzerinnen und Nutzer geben lediglich die Internetadresse ihrer Website ein. Das Tool analysiert daraufhin die Seite und erstellt automatisch einen fertigen Vorschlag für die llms.txt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Seit dem Start wurden bereits über 300 Dateien mit dem Generator erstellt.

Die llms.txt ist eine einfache Textdatei, die im Hauptverzeichnis einer Website abgelegt wird. Sie fasst zusammen, worum es auf einer Seite geht und welche Inhalte besonders wichtig sind. Damit sollen Sprachmodelle und KI-Assistenten wie ChatGPT, Claude oder Perplexity eine Website schneller und richtig erfassen können.

„Viele kleine Unternehmen und Selbstständige hören gerade zum ersten Mal von KI-Sichtbarkeit und wissen nicht, wo sie anfangen sollen“, sagt Steffen Leinberger, Inhaber von Leinberger Media. „Mit dem Generator nehmen wir ihnen den ersten technischen Schritt ab. Einfach die Internetadresse eingeben, fertig.“

Dabei setzt die Agentur bewusst auf eine ehrliche Einordnung. Die großen Suchmaschinen und KI-Anbieter nutzen die llms.txt bisher nicht als offizielles Ranking-Signal. „Die llms.txt ist kein Wundermittel für bessere Platzierungen“, betont Leinberger. „Aber sie ist ein sauberes technisches Fundament. Wer heute seine Website für KI-Systeme verständlich aufbereitet, ist für die weitere Entwicklung gut vorbereitet.“

Neben der Erstellung erklärt der Generator in drei Schritten, wie die Datei auf den eigenen Webspace hochgeladen und geprüft wird. Wer dabei Unterstützung benötigt oder die Einbindung lieber abgeben möchte, kann sich direkt an Leinberger Media wenden. Die Agentur begleitet Unternehmen und Institutionen in den Regionen Odenwald, Neckartal und Rhein-Neckar zudem bei weiteren Maßnahmen rund um die KI-Sichtbarkeit (Generative Engine Optimization, kurz GEO).

Der Generator ist ab sofort kostenlos erreichbar unter: https://leinberger.de/de/ki/geo/llms/llms-txt-erstellen-lassen.php

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leinberger Media e.K.

Herr Steffen Leinberger

Baumgartenstraße 8

69436 Schönbrunn

Deutschland

fon ..: 06262 1266

web ..: https://www.leinberger.de

email : info@leinberger.de

Leinberger Media ist eine Werbeagentur mit Sitz in Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, spezialisiert auf kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Mit kreativen Lösungen und einem praxisnahen Ansatz unterstützt die Agentur ihre Kunden dabei, die Reichweite zu maximieren, digitale Sichtbarkeit zu stärken und gezielt neue Kontakte zu gewinnen. www.leinberger.de

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