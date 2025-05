Menschengerechtes Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

In einer Arbeitswelt, die von Schnelllebigkeit und konstantem Wandel geprägt ist, avanciert Leadership zur entscheidenden Kernkompetenz. Führungskräfte müssen heute mehr als nur Fachwissen mitbringen; die Fähigkeit, Teams zu inspirieren und zu motivieren, ist unerlässlich für den Erfolg. Um diesen wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, startet ab sofort der neue Onlinekurs „Leadership mit Hausverstand – Menschengerechtes Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ von Andreas Möbius.

Der Kurs wurde speziell für Hoteliers, Gastronomen und andere Führungskräfte aus der Dienstleistungsbranche konzipiert. Er zielt darauf ab, praxisnahe und umsetzbare Strategien für eine mitarbeiterorientierte Führung zu vermitteln, die auf gesundem Menschenverstand basiert.

Andreas Möbius, der Entwickler des Kurses, ist eine anerkannte Kapazität in der Branche. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der nationalen und internationalen Hotellerie und Gastronomie kennt er die Herausforderungen und Chancen des Sektors aus erster Hand. Seit 2007 ist er als freiberuflicher Coach, Dozent und Trainer für Hotellerie, Gastronomie und Leadership tätig und hat in dieser Funktion bereits über 5.000 Personen erfolgreich geschult und trainiert.

„Moderne Führung bedeutet, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen“, so Andreas Möbius. „Gerade in der Dienstleistungsbranche, wo der Mensch den Unterschied macht, ist ein inspirierender und wertschätzender Führungsstil der Schlüssel zu motivierten Mitarbeitern und begeisterten Gästen. Mein Onlinekurs ,Leadership mit Hausverstand‘ gibt Führungskräften die Werkzeuge an die Hand, um genau das zu erreichen.“

Der Onlinekurs „Leadership mit Hausverstand“ bietet flexible Lernmöglichkeiten und praxisorientierte Inhalte, die sofort im Arbeitsalltag angewendet werden können.

Weitere Informationen gibt es auch unter https://gastronomiecoach-leadership-mit-hausverstand.de/geschult.

