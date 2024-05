Launch einer neuen Website für ein Kfz Autowerkstatt in Ludwigsfelde

Komplette Neugestaltung des Webauftritts unseres Autowerkstatt in Ludwigsfelde und Einführung neuer Dienstleistungen für Autobesitzer.

Ludwigsfelde, 1. Mai 2024 – Die LackGuru Kfz Autowerkstatt in Ludwigsfelde

(https://lackguru.de/) unter der Führung von Geschäftsführer Stanislav Janovski präsentiert stolz ihre neuesten Errungenschaften: eine Vielzahl an innovativen Dienstleistungen sowie eine komplett überarbeitete Website.

Das renommierte Unternehmen, das für seinen Fokus auf Kundenorientierung, Produktqualität und Nachhaltigkeit bekannt ist, setzt mit der Einführung neuer Dienstleistungen ab dem 1. Mai 2024 und der Veröffentlichung der neuen Website ab dem 1. Juni 2024 erneut Maßstäbe in der Branche. Das Ziel hinter diesen Entwicklungen ist es, die Produktpalette zu erweitern und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Stanislav Janovski, Geschäftsführer der LackGuru UG, betont: „Wir freuen uns, unseren Kunden stets das Beste zu bieten und mit unseren neuen Dienstleistungen ihr Erlebnis weiter zu verbessern. Die Überarbeitung unserer Website ist ein weiterer Schritt in unserer digitalen Transformation, um noch besser erreichbar und informativ für unsere Kunden zu sein.“

In Bezug auf die neuen Dienstleistungen wird das Unternehmen in den Bereichen Lackierungen, Oberflächenveredelungen und Pflegeprodukte neue Maßstäbe setzen. Diese Dienstleistungen werden dazu beitragen, dass LackGuru UG weiterhin führend in der Branche bleibt und seinen Kunden hochqualitative Lösungen bietet.

Die neue Website wird eine moderne und benutzerfreundliche Plattform sein, die es den Kunden erleichtert, sich über das Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Darüber hinaus werden Interessenten und Kunden durch die intuitive Navigation und das ansprechende Design ein optimales Online-Erlebnis genießen können.

Im Zuge dieser Neuerungen plant LackGuru UG auch eine Reihe von Veranstaltungen und Aktionen, um das Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu stärken. Das Unternehmen ist stolz darauf, nicht nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben.

