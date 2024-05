Ausbildungsmarkt.de erhält Deutschen Servicepreis 2024 in der Kategorie ‚Berufliche Orientierung

Ausbildungsmarkt.de gewinnt den Deutschen Servicepreis 2024 für herausragende Berufsorientierung. Erfahren Sie mehr in unserer Pressemitteilung!

Ausbildungsmarkt.de, die angesehene Plattform für berufliche Orientierung und Ausbildungsmöglichkeiten, freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir den renommierten Deutschen Servicepreis 2024 in der Kategorie „Berufliche Orientierung“ erhalten haben. Verliehen vom renommierten Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv, würdigt dieser Preis Unternehmen, die durch herausragenden Service ihre Kunden überzeugen. Für Ausbildungsmarkt.de ist diese Anerkennung in einem Bereich von besonderer Bedeutung, der die berufliche Zukunft junger Menschen prägt, eine Ehre.

Der Deutsche Servicepreis 2024 resultiert aus einer tiefgreifenden Auswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Analysen im Verlauf eines Jahres. Er dient Verbrauchern als Orientierungshilfe und zeichnet ausschließlich Unternehmen aus, die sich durch erstklassigen Service auszeichnen. Die Verleihung dieses Preises, bereits in der 14. Auflage, umfasst sowohl etablierte Unternehmen als auch Startups.

Die Vergabe des Deutschen Servicepreises basiert auf einer umfassenden Analyse von 2.277 Unternehmen in 67 Kategorien über das Jahr hinweg. Für die diesjährige Bewertung wurden insgesamt 6.117 verdeckte Testkontakte, 185.227 Kundenfeedbacks und 24.165 Beiträge in sozialen Medien ausgewertet.

„Höchst erfreut sind wir über den Deutschen Servicepreis 2024 in der Kategorie ‚Berufliche Orientierung‘, besonders in einer Zeit, in der Berufsfindung für junge Menschen von zentraler Bedeutung ist“, kommentiert Herr Driefmeier, CEO von Ausbildungsmarkt.de. „Diese Auszeichnung bestärkt unser Engagement, Jugendliche bei der Suche nach passenden Ausbildungen zu unterstützen und sie bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten.“

Ausbildungsmarkt.de möchte allen Nutzern und Partnern für ihr fortwährendes Vertrauen danken und betrachtet diesen Preis als Motivation, den eingeschlagenen Weg der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation unbeirrt weiterzugehen.

