Klasse Service, kostenlose Elektro Entsorgung von IT, EDV, Computer und Server – Abholung bundesweit und kostenlos

Kennen Sie die kostenlose Abholung und Entsorgung von Elektroschrott? Also den Abholservice für Elektro Recycling in Deutschland? Nein? Dann sollten Sie sich den Service von IT-EX kennenlernen. Die Firma bietet unter dem Stichpunkt „Elektro Entsogung“ die Entsorgung von Computer, Server, Monitore, Drucker und Zubehör und das ganze noch kostenlos für Firmen und Unternehmen mit Großmengen. Selbstverständlich kümmern wir uns auch um die Sicherheit und den Datenschutz unserer Kunden. Alle Daten werden deshalb ganze sieben Mal überschrieben. Erst dann sind sie nämlich vollständig gelöscht sind. Weiterhin kümmern wir uns um das mechanische Zerstören der Datenträger. Wir halten uns bei allen Arbeiten an die Richtlinien des Bundesamtes für Informationstechnik (BSI). Sie sehen also, auf uns ist Verlass! Wir vernichten für Sie alles rund um den Computer, dazu gehören unter anderem die Festplatten. Sie werden sich natürlich auch wegen der Kosten Gedanken machen, dazu sei zu sagen, dass unsere IT Entsorgung für Sie absolut kostenlos ist. Sie können sich zu jeder Zeit an uns wenden, ob wir nun in einen Privathaushalt oder eine Firma kommen sollen. Rufen Sie unsere Computer Entsorgung, wenn Sie die aufgeführten Geräte nicht mehr brauchen und Platz schaffen wollen. Unsere IT und EDV Entsorgung in Köln wird schnell für Sie da sein, das müssen Sie versuchen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.