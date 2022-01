Festplatte zerstören in Stuttgart – mit uns ist dieses Vorgehen sehr einfach

Wer sich von seiner Festplatte trennen möchte, macht sich natürlich Gedanken um den Datenschutz. Und somit Gedanken, wie die Inhalte zuverlässig von Festplatten gelöscht werden können. Niemand soll auf Daten zugreifen können, denn dies kann für Ärger sorgen und bringt hohe Bußgelder mit sich. Privat ist dies noch einmal eine ganz andere Sache als in Unternehmen. Hier geht es um sensible Daten von Kunden oder auch Patienten oder anderen Menschen, die natürlich extrem geschützt werden müssen. Die Daten dürfen in keine fremden Hände gelangen, weshalb es sinnvoll ist, die Daten zu zerstören und nicht nur zu löschen! Und genau dies bieten wir mit unserem Fachbetrieb an! Wir bieten Ihnen eine zuverlässige Dienstleistung. Wir können Ihre Festplatte/n löschen und das endgültig. Festplatten die am PC gelöscht wurden, können wieder lesbar gemacht werden. Leider lässt man sich aber genau davon täuschen und das kann teuer werden. Daher handeln Sie lieber überlegt, nutzen unseren Service für Ihr Unternehmen und ersparen Sie sich hohe Strafgelder.

Wir arbeiten in unserem Unternehmen nach DIN 66399, somit ist der Datenschutz uns heilig und für Sie ist unsere Arbeit absolut sicher. Sie brauchen im Grunde nichts weiter zu tun, als uns zu kontaktieren und das Problem Festplatte löschen in Stuttgart in fähige Hände zu geben! Wir bieten Ihnen für unsere Dienstleistungen gute Preise und die schnelle Abholung der Hardware in Ihrem Unternehmen. Selbst wenn Sie einen ganzen Raum mit Computern haben, bei denen überall Festplatten noch eingebaut sind, kommen wir und holen Ihre Hardware ab und löschen diese dann gänzlich. Danach wird die Hardware auch entsorgt. Sie brauchen nur unsere Nummer zu wählen und einen Termin zu vereinbaren. Schon können Sie sicher sein, dass Ihre Daten garantiert nicht in falsche Hände geraten. Probieren Sie es aus, wir können mit unseren Erfahrungen überzeugen und leisten zuverlässige Arbeit. Warten Sie nicht lange und lassen Sie sich von uns helfen, natürlich zu besten Preisen! Auch davon dürfen Sie sich gerne persönlich überzeugen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

