Kostenlose Candera CGI Studio Community Edition HMI-Software gelauncht

Candera launcht kostenlose CGI Studio Community Edition für Maker, Studierende und kleinere Unternehmen

Linz, 10. Juli 2026 – Candera erweitert sein HMI-Software-Portfolio um die Candera CGI Studio Community Edition (kurz CE). Die kostenlose Edition bietet für nichtkommerzielle Zwecke einen unkomplizierten Einstieg in die Entwicklung moderner grafischer Benutzeroberflächen für Embedded-Systeme.

Candera CGI Studio CE richtet sich an Maker, Studierende, Entwickler sowie kleinere Unternehmen, die eigene Interface-Ideen umsetzen, HMI-Grundlagen lernen oder erste Prototypen für neue Produkte entwickeln möchten. Anwender gestalten Oberflächen visuell, bauen Interaktionen auf und bringen ihre Konzepte auf reale Displays und Embedded-Hardware. Zum Start unterstützt Candera CGI Studio CE die Raspberry Pi 4 und Raspberry Pi 5-Plattformen. Weitere Embedded-Plattformen sowie die Unterstützung für Android-Geräte werden künftig folgen.

Ob Smart-Home-Steuerung, Bedienoberfläche für ein DIY-Gerät, Hochschulprojekt, interaktiver Display-Prototyp oder erste Produktidee für ein neues Gerät. Candera CGI Studio CE macht aus einer Idee schneller ein sichtbares und erlebbares Ergebnis.

„Mit der Community Edition machen wir den Einstieg in die HMI-Entwicklung deutlich einfacher“, sagt Roland Winkler, Senior Product Development Manager bei Candera. „Sie bietet Anwendern die Möglichkeit, zu lernen, zu experimentieren sowie Produkt- und Interface-Ideen in einer professionellen Entwicklungsumgebung umzusetzen.“

Einfacher Einstieg. Professioneller Anspruch.

Candera CGI Studio CE verbindet einen zugänglichen Workflow mit den zentralen Stärken von CGI Studio. Anwender können grafische Benutzeroberflächen erstellen, Logik und Daten anbinden sowie ihre Projekte direkt als interaktive Anwendungen auf Embedded-Hardware erleben.

Im Mittelpunkt stehen dabei:

o intuitive, visuelle Entwicklung von Benutzeroberflächen

o flexible Gestaltung für unterschiedliche Ideen, Anwendungen und Displays

o ein effizienter Workflow vom ersten Entwurf bis zum laufenden Prototyp

o eine leistungsfähige Runtime für Embedded-HMI-Projekte

o eine solide Grundlage für den späteren Schritt in professionelle Produktentwicklungen

Von der Idee zum interaktiven Prototyp

Gerade bei Lern-, Maker- und frühen Produktprojekten zählt schneller sichtbarer Fortschritt. Candera CGI Studio CE hilft dabei, erste GUI- und HMI-Konzepte frühzeitig zu testen, Interaktionen praktisch zu erproben und eigene Ideen auf Hardware sichtbar zu machen.

Auch kleinere Unternehmen können die Community Edition nutzen, um erste Bedienkonzepte zu evaluieren, Produktideen zu visualisieren und interne Prototypen für neue Geräte oder Anwendungen zu entwickeln. Design, Bedienlogik und technische Machbarkeit lassen sich dadurch bereits in einer frühen Phase besser einschätzen.

Die Edition eignet sich für alle, die Human-Machine-Interface-Entwicklung nicht nur theoretisch verstehen, sondern auch direkt anwenden möchten. Sie unterstützt Anwender beim Aufbau von Know-how und schafft Raum für Experimente, Prototypen und erste eigene Anwendungen.

Community-Plattform für Templates, Projekte und Support

Mit community.candera.eu stellt Candera eine zentrale Plattform für Nutzer der Candera CGI Studio Community Edition bereit. Dort findet man Templates, Beispielprojekte, praktische Ressourcen und Unterstützung für erste HMI-Projekte.

Die Plattform unterstützt Anwender dabei, schneller zu starten, eigene Ideen weiterzuentwickeln und Erfahrungen innerhalb der Community auszutauschen.

Ein Einstieg in das Candera CGI Studio Ecosystem

Die Community Edition ist Teil des Candera CGI Studio Ecosystems. Sie unterstützt HMI-Einsteiger, Maker, Studierende und kleinere Unternehmen dabei, Know-how aufzubauen, erste Konzepte zu validieren und CGI Studio für künftige Projekte kennenzulernen.

Für professionelle Serienentwicklungen, individuelle Anforderungen und umfassende Projektunterstützung stehen die kommerziellen Lösungen und Services von Candera zur Verfügung. Dazu zählen die Candera CGI Studio Professional Edition sowie maßgeschneiderte Enterprise-Angebote inklusive Beratungs-, Entwicklungs- und Supportleistungen.

Verfügbarkeit

Candera CGI Studio CE ist seit dem 01.07.2026 kostenlos für Raspberry Pi 4 und Raspberry Pi 5 verfügbar. Weitere Plattformen sowie Android-Geräte werden schrittweise ergänzt.

Weitere Informationen und kostenloser Download unter:

get.candera.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Candera GmbH

Herr Wolfgang Pöll

Semmelweisstrasse 34

4020 Linz

Österreich

fon ..: 0676848255274

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email : wolfgang.poell@candera.eu

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