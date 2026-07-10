akku-alle.de hat 50 E-Scooter auf ihre reale Reichweite geprüft. Während der Schnitt 29% hinter den Herstellerangaben zurückbleibt, gibt es positive Ausreißer: Teverun weicht nur 13% ab.

Mainz – Das unabhängige E-Scooter-Vergleichsportal akku-alle.de hat in seinem Ehrlichkeits-Index 50 E-Scooter-Modelle untersucht und dabei die beworbene mit der real gemessenen Reichweite verglichen. Das Gesamtbild ist ernüchternd: Im Schnitt erreichen die Geräte nur 71 Prozent der angegebenen Reichweite. Doch es gibt klare Gewinner.

Die Marke Teverun schneidet mit einer durchschnittlichen Abweichung von nur 13 Prozent am ehrlichsten ab und führt damit das Ranking der zuverlässigsten Reichweitenangaben an. „Für Käufer ist das eine wichtige Orientierung: Es gibt Hersteller, auf deren Angaben man sich weitgehend verlassen kann“, sagt Ruben Schilken, Gründer von akku-alle.de.

Für die Auswertung wurden reale Messwerte aus Fachmagazin-Tests, verifizierten Community-Erfahrungen und GPS-Tracking-Daten aggregiert und mit den offiziellen Herstellerangaben verglichen. Berücksichtigt wurden 50 E-Scooter, darunter Modelle aus unterschiedlichen Preis- und Leistungsklassen. Der Ehrlichkeits-Index zeigt nicht nur die größten Abweichungen, sondern auch die Marken, deren Reichweitenangaben im Alltag am nächsten an den gemessenen Werten liegen.

Neben Teverun als positivem Ausreißer zeigt die Auswertung auch deutliche Unterschiede im Markt. Der Durchschnitt liegt bei minus 29 Prozent, einzelne Modelle fallen jedoch deutlich stärker ab. Apollo kommt in der Auswertung auf eine Abweichung von minus 55 Prozent, NAVEE auf minus 41 Prozent. Gerade deshalb ist die positive Einordnung wichtig: Nicht jede Herstellerangabe ist gleich unrealistisch, und ein Vergleich der realen Reichweite kann vor dem Kauf helfen, Enttäuschungen zu vermeiden.

Die vollständige Auswertung mit interaktivem Marken-Ranking ist hier abrufbar: https://akku-alle.de/s/e-scooter-ehrlichkeits-index-2026

Über akku-alle.de: akku-alle.de ist ein unabhängiges deutsches E-Scooter-Vergleichsportal mit Sitz in Mainz. Das Portal bewertet E-Scooter nach einem eigenen Score und bereitet technische Daten, reale Reichweitenwerte und Kaufkriterien verbraucherorientiert auf.

Pressekontakt: Ruben Schilken, Merlin Krischnah Media UG, Ernst-Neeb-Straße 7, 55131 Mainz, hello@akku-alle.de

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