Saunieren, Wellness, Infrarotkabine: Die Möglichkeiten zur Entspannung sind vielfältig und werden gern genutzt. Kein Wunder, in einer Zeit zwischen Hektik und Überforderung.

In einer hektischen Welt ist es wichtiger denn je, Zeit für sich selbst zu finden und zu entspannen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist der regelmäßige Saunagang. Saunieren hat viele Vorteile für Körper und Geist, einschließlich der Entspannung der Muskeln, der Verbesserung der Durchblutung und der Reduzierung von Stress. Bei Wellness Fans besonders beliebt ist seit einigen Jahren die Kombikabine Sauna Infrarot.

Die Kombikabine Sauna Infrarot vereint die Vorteile von Sauna und Infrarotkabine in einem einzigen Gerät. Diese einzigartige Sauna-Kombination bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die herkömmliche Saunas nicht bieten können. Hier sind einige der Vorteile, die eine Kombikabine von Sauna und Infrarot bietet:

1. Gesundheitsfördernd: Die Infrarot-Strahlung in der Kombikabine dringt tiefer in die Haut ein als die Wärme in einer herkömmlichen Sauna, was zu einer verbesserten Entgiftung und besseren Durchblutung führen kann und somit auch das Immunsystem ideal unterstützen kann.

2. Schnellere Erholung: In der Kombikabine kann man zwischen den beiden Modi – Sauna und Infrarot – wählen. Der Infrarot-Modus hilft bei der raschen Erholung von Muskelverletzungen und Schmerzen.

3. Platzersparnis: Mit der Kombikabine spart man Platz, da man nur ein Gerät benötigt, um beide Arten von Technologien zu nutzen.

4. Energieeffizienz: Die Kombikabine verbraucht weniger Energie als zwei separate Geräte, was zu einer Einsparung von Energiekosten führt.

Bei saunabau.at finden Sie eine breite Auswahl an Kombikabinen Sauna und Infrarot, die die Entspannung und Erholung maximieren helfen. Die Kombikabinen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden. Besuchen Sie die Website unter saunabau.at und gönnen Sie sich und Ihrem Körper die Entspannung und Erholung, die Sie verdienen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sauna + Wellness GMBH

Herr Johannes Altmann

Winklerstraße 50

4690 Oberndorf bei Schwanenstadt

Österreich

fon ..: +43 / 699 / 10 56 13 40

web ..: https://saunabau.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Seit 20 Jahren ist die Sauna + Wellness GMBH auf Sauna- & Infrarotkabinen, Whirlpools und Spielgeräte spezialisiert. Neben dem Vertrieb kümmert man sich auch um die Wartung der entsprechenden Produkte und bietet somit reibungslosen „All in 1“ Service in der Region.

Besondere Spezialitäten aus dem Hause Sauna + Wellness GMBH sind Zirbenkabinen sowie Maßanfertigungen von Saunas und Infrarotkabinen.

