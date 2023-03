Entspannung und Erholung gewinnen immer mehr an Bedeutung. In den vergangenen Jahren hat sich die Kombikabine Sauna Infrarot als eine besonders beliebte Art der Entspannung etabliert.

Eine Möglichkeit, um dem Alltagsstress zu entfliehen und Körper und Geist zu regenerieren, ist der Besuch einer Sauna. Viele Saunafans lieben auch die Infrarotbehandlungen in einer Infrarotkabine, vor allem nach dem Sport.

Die Kombikabine Sauna Infrarot vereint die Vorteile einer herkömmlichen finnischen Sauna mit denen einer Infrarotkabine. In einer finnischen Sauna wird die Luft durch heiße Steine erhitzt und die Wärme wird dann im Raum verteilt. In einer Infrarotkabine hingegen wird die Wärme direkt auf den Körper übertragen, ohne die Luft zu erwärmen. Durch die Kombination beider Varianten in einer Kabine können Saunafans von den Vorteilen beider Varianten profitieren.

Sowohl Saunieren als auch der Aufenthalt in einer Infrarotkabine unterstützt den Körper bei der Entgiftung. Durch das Schwitzen werden Giftstoffe und Schadstoffe besser aus dem Körper ausgeschieden. Die Infrarotstrahlung dringt zudem tief in das Gewebe ein und regt den Stoffwechsel an, was diese Entgiftung unterstützt.

Darüber hinaus unterstützt die Kombikabine Sauna Infrarot auch bei der Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen sowie bei der Verbesserung der Durchblutung. Die Wärme sorgt für eine Entspannung der Muskulatur und fördert die Durchblutung, was die Regeneration nach körperlicher Belastung beschleunigt.

Eine weitere positive Wirkung ist die Entspannung und somit Stressreduktion. Menschen, die regelmäßig saunieren oder eine Infrarotkabine besuchen, berichten, dass sie im Alltag weniger belastenden Stress empfinden. Eine Kombikabine Sauna Infrarot bietet die effektive und angenehme Möglichkeit, Körper und Geist zu regenerieren und zu entspannen.

Mehr zu diesen Kombinationskabinen finden Interessierte auf der Website des Experten: saunabau.at.

Seit 20 Jahren ist die Sauna + Wellness GMBH auf Sauna- & Infrarotkabinen, Whirlpools und Spielgeräte spezialisiert. Neben dem Vertrieb kümmert man sich auch um die Wartung der entsprechenden Produkte und bietet somit reibungslosen „All in 1“ Service in der Region.

Besondere Spezialitäten aus dem Hause Sauna + Wellness GMBH sind Zirbenkabinen sowie Maßanfertigungen von Saunas und Infrarotkabinen.

