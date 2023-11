KLETTERURM.DE erweitert sein Sortiment: PonyCycle Spielpferde – Wo Träume wahr werden

PonyCycle Spielpferde sind ab sofort in einer eigenen Kategorie im Shop verfügbar und bieten Kindern die Möglichkeit, in eine Welt voller Abenteuer und Spielspaß einzutauchen.

Stuttgart, 10. November 2023 – Der Online-Shop KLETTERURM.DE freut sich, eine aufregende Neuheit in seinem Sortiment präsentieren zu dürfen, die nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt, sondern auch Erinnerungen an unvergessliche Zeiten erschafft.

Die Geschichte hinter PonyCycle Spielpferden ist eine, die auf strahlende Kinderaugen und unvergessliche Urlaubserlebnisse zurückgeht. Vor sieben Jahren entdeckte die damals 3-jährige Tochter von Shop-Inhaber Oliver Falk diese einzigartigen Spielpferde während eines Familienurlaubs. Was folgte, waren Tage voller Freude und Lachen, als sie auf den realistisch anmutenden PonyCycle Spielpferden reitend durch die Gänge eines Kinderhotels galoppierte.

Qualität und Spielspaß vereint

PonyCycle Spielpferde sind nicht nur Spielzeuge, sondern ein Erlebnis, das die Kindheit bereichert. Diese Spielpferde sind von höchster Qualität, mit Liebe zum Detail und einem Fokus auf Sicherheit gestaltet. Sie bieten Kindern die Möglichkeit, sich körperlich zu betätigen, ihre Vorstellungskraft anzuregen und endlose Abenteuer zu erleben. Was sie von herkömmlichen Reittieren unterscheidet, ist ihre einzigartige Bewegungsweise.

Durch das Auf und Ab der Beine werden die Spielpferde angetrieben, ganz ohne Batterien oder Strom. Dies fördert nicht nur die körperliche Aktivität, sondern stärkt auch die Koordination der Kinder. Die phantasieanregende Art, wie diese Spielpferde in Bewegung gesetzt werden, ermöglicht es den kleinen Abenteurern, ihre eigenen Geschichten zu schreiben und in aufregende Welten einzutauchen.

Vom Lenker gesteuert – Ein Pferd für kleine Entdecker

Eine Besonderheit der PonyCycle Spielpferde ist der Lenker, der es den Kindern ermöglicht, die Richtung zu steuern. Die Griffe des Lenkers lassen das Pony fast wie das bekannte Fahrrad steuern und geben den kleinen Reitern dadurch zusätzliche Stabilität und Sicherheit. So können sie aufregende Ausritte unternehmen und die Welt um sich herum erkunden.

„Unsere Spielpferde sind mehr als nur ein Spielzeug, sie sind die Begleiter auf phantastischen Reisen. Kinder können die Mähne und den Schwanz bürsten, um ihre Ponys liebevoll zu pflegen, und mit der Handbremse können sie sicher anhalten, wenn es nötig ist. Die leisen Komfort-Rollen ermöglichen das Spielen im Haus, ohne die Ruhe zu stören“, sagt Oliver Falk, Inhaber von KLETTERURM.DE.

Ein Fest für die Sinne

Die PonyCycle Spielpferde sind mit bequemen Kunstledersitzen und Kunstledergeschirren ausgestattet, um höchsten Komfort und Qualität zu gewährleisten. Das weiche Plüschmaterial verleiht den Spielpferden einen realistischen und kuscheligen Look, der Kinder und Eltern gleichermaßen anspricht. Darüber hinaus sorgen kleine batteriebetriebene Lautsprecher für ein authentisches Wiehern und Reitgeräusche, was das Spielerlebnis noch aufregender macht.

PonyCycle Spielpferde im Shop KLETTERURM.DE

Die Nachfrage nach PonyCycle Spielpferden ist so groß, dass eine eigene Kategorie „Pony“ im Shop von KLETTERURM.DE eingerichtet wurde. Diese Kategorie umfasst PonyCycle Spielpferde in verschiedenen Farben und Größen, darunter naturnahe Farben wie Hellbraun, Schokobraun und Schwarz sowie gestreifte Zebras. Das Highlight sind zauberhafte Einhörner in Weiß und Rosa. Die Spielpferde sind in den Größen S, M und L erhältlich, um den Bedürfnissen von Kindern jeden Alters gerecht zu werden.

Eine Reise in die Kindheit

Mit PonyCycle Spielpferden können Eltern und Großeltern die Freude und das Staunen der Kindheit zurückbringen. Diese Spielpferde sind nicht nur Spielzeug, sondern eine Reise in die Welt der Träume. Sie fördern die körperliche Aktivität, die Vorstellungskraft und die Koordination der Kinder und schaffen unvergessliche Erinnerungen.

„Unsere Vision ist es, Kindheitsträume wahr werden zu lassen. Die PonyCycle Spielpferde sind mehr als nur Spielzeug. Sie sind die Tore zu Abenteuern, die in den Herzen der Kinder und ihrer Familien für immer bleiben werden“, erklärt Oliver Falk.

KLETTERURM.DE lädt Familien und Abenteurer ein, die Welt der PonyCycle Spielpferde zu entdecken und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Besuchen Sie die neue Kategorie „Pony“ im Shop und erleben Sie die Magie von PonyCycle Spielpferden. Die Ponys eigenen sich hervorragend als aufregendes Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk, das jahrelang in positiver Erinnerung bleibt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DigiConsult Falk

Herr Oliver Falk

Schannenbacher Weg 4

64646 Heppenheim

Deutschland

fon ..: +491632691704

web ..: http://www.digi-consult-falk.de

email : of@digi-consult-falk.com

Pressekontakt:

DigiConsult Falk

Herr Oliver Falk

Schannenbacher Weg 4

64646 Heppenheim

fon ..: +491632691704

web ..: http://www.digi-consult-falk.de

email : of@digi-consult-falk.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.