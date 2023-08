Effizientes Mitarbeiter-Onboarding durch Automatisierung – Die Zukunft der Mitarbeiterintegration

Berlin, 27.07.2023 – Die Bedeutung eines effizienten Onboarding-Prozesses neuer Mitarbeiter kann für Unternehmen nicht unterschätzt werden. Doch viele Unternehmen verschwenden wertvolle Zeit, Geld …

…und Ressourcen, indem sie immer noch auf manuelle Prozesse setzen. Dabei bieten die Digitalisierung und Automatisierung des Onboarding-Prozesses ein enormes Potential, um neue Mitarbeiter schnell und erfolgreich in das Unternehmen zu integrieren. Die Agentur DigiConsult Falk (www.digi-consult-falk.de), unter der Leitung des Gründers Oliver Falk, hat sich auf diesen Bereich spezialisiert und bietet Unternehmen innovative Lösungen, die auf eLearning und E-Mail-Marketing basieren.

Einarbeitung ohne Hindernisse – eLearning als Schlüssel zum Erfolg

Strukturiertes Onboarding-Programm ist der Grundstein für den erfolgreichen Start neuer Mitarbeiter. Dabei spielt das eLearning eine zentrale Rolle bei DigiConsult Falk. Durch die Nutzung moderner eLearning-Plattformen können Unternehmen ihre neuen Mitarbeiter mit relevanten Informationen und Schulungsmaterialien versorgen. Die Mitarbeiter werden dabei gezielt und rollengerecht versorgt.

„Unser eLearning-Ansatz ermöglicht es Unternehmen, die Einarbeitung ihrer Mitarbeiter zu revolutionieren“, sagt Oliver Falk, der Gründer von DigiConsult Falk. „Mit Hilfe unserer maßgeschneiderten eLearning-Kurse können Unternehmen ihre Onboarding-Prozesse standardisieren und gleichzeitig die individuellen Einsatzgebiete der neuen Mitarbeiter berücksichtigen.“

Die Vorteile von eLearning beim Onboarding sind vielfältig. Es spart Zeit und Ressourcen, da die Mitarbeiter die Schulungsmaterialien in ihrem eigenen Tempo absolvieren können. Zudem ermöglicht es eine konsistente Wissensvermittlung und verbessert die Bereitstellung und Verarbeitung von Informationen durch interaktive Lernmethoden. Neue Mitarbeiter können sich leichter in die Unternehmenskultur integrieren und werden schneller produktiv. Senior-Mitarbeiter können sehr viel länger und produktiver ihrer eigentlichen Beschäftigung nachgehen, da die Grundlagen automatisiert vermittelt werden. Dadurch werden sie erst später und für tiefergehende Fragen einbezogen, wenn der neue Mitarbeiter dazu befähigt wurde.

Klare Kommunikation und Motivation durch E-Mail-Marketing

Die Kommunikation mit neuen Mitarbeitern ist ein weiterer entscheidender Faktor, der über den Erfolg des Onboarding-Prozesses entscheidet. Hier setzt DigiConsult Falk auf die effektiven Möglichkeiten des E-Mail-Marketings.

„Durch den gezielten Einsatz von E-Mail-Marketing können Unternehmen ihre neuen Mitarbeiter kontinuierlich über die Unternehmensziele, -werte und aktuelle Entwicklungen informieren“, erklärt Oliver Falk. „Das regelmäßige Feedback und die Unterstützung, die wir durch E-Mail-Kampagnen ermöglichen, fördern das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter von Anfang an.“

Automatisierte E-Mail-Kampagnen ermöglichen es Unternehmen, personalisierte Nachrichten an die neuen Mitarbeiter zu senden und ihre Fortschritte im Onboarding-Prozess zu verfolgen. Dadurch fühlen sich die Mitarbeiter geschätzt und gut betreut, was ihre Bindung ans Unternehmen stärkt und eine langfristige Mitarbeiterbindung begünstigt.

Mangelnde Integration ins Unternehmen? Nicht mit DigiConsult Falk!

Ein häufiges Problem bei herkömmlichen Onboarding-Prozessen ist die mangelnde Integration neuer Mitarbeiter ins Team. Dies kann dazu führen, dass die neuen Mitarbeiter zu spät einsatzbereit sind und sich im schlimmsten Fall isoliert fühlen und ihre Motivation leidet. Das treibt die Kosten der Neueinstellung unnötig in die Höhe.

DigiConsult Falk sorgt dafür, dass die neuen Mitarbeiter schon vor Antritt auf ihre neue Tätigkeit und das Unternehmen vorbereitet werden. So können sie beispielweise noch vor dem ersten Tag Mails an ihre private Adresse bekommen, die sie bestens auf den Start vorbereiten. Wie oft kommt es vor, dass der erste Arbeitstag mit unnötiger Suche und Unklarheiten gepflastert ist. Das können einfache Dinge, wie Erinnerung an den ersten Arbeitstag mit Kleiderordnung, Treffpunkt und konkretem Weg dorthin sein. So kann die Neueinstellung bestens vorbereitet ankommen und es führt auch dazu, dass sie sich in der Zeit zwischen Zusage und Start gut betreut fühlt. Sensible Informationen gibt es dagegen erst in der Firma auf die Firmenadresse.

Das vergessen leider viele Unternehmen. Weitere Ideen dazu gibt Oliver Falk gerne im persönlichen Gespräch.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Integration ist die Ausstattung mit Arbeitsmaterial. Das kann passende Kleidung, eigenes Werkzeug oder Zugang zu relevanten IT-Systemen sein. Durch automatisierte Auftrags-Mails an die die entsprechenden Fachabteilungen kann dafür gesorgt werden, dass neue Mitarbeiter nicht nur schneller starten können, sondern dass das Unternehmen auch einen professionellen Eindruck bei ihnen hinterlässt.

Fehlende Perspektive auf die Unternehmenskultur? Mit DigiConsult Falk kein Problem!

Ein weiterer Aspekt, der oft im Onboarding-Prozess vernachlässigt wird, ist die Vermittlung der Unternehmenskultur. Doch die Identifikation der Mitarbeiter mit den Unternehmenswerten ist entscheidend für ihre langfristige Bindung ans Unternehmen.

DigiConsult Falk entwickelt eLearning-Kurse und E-Mail-Kampagnen, die die Unternehmenskultur vermitteln und die neuen Mitarbeiter mit den Werten und Zielen des Unternehmens vertraut machen. Dadurch fühlen sich die Mitarbeiter von Anfang an mit dem Unternehmen verbunden und sind motiviert, einen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten.

Automatisierung – Zeit und Geld sparen für langfristigen Erfolg

Die Automatisierung des Onboarding-Prozesses bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Sie spart nicht nur wertvolle Zeit und Ressourcen, sondern sorgt auch für einen effizienten und strukturierten Ablauf. Durch die gezielte Nutzung von eLearning und E-Mail-Marketing können Unternehmen ihre Onboarding-Prozesse verbessern, die Mitarbeiterbindung stärken und langfristig von motivierten und produktiven Mitarbeitern profitieren. Nicht zuletzt verbessern sie damit ihre Arbeitgebermarke und werden dadurch automatisch attraktiver für andere Bewerber im Markt.

Oliver Falk und sein Team bei DigiConsult Falk sind die Experten, wenn es darum geht, den Onboarding-Prozess zu digitalisieren und zu optimieren. Mit maßgeschneiderten Lösungen, die auf die Bedürfnisse und Ziele des Unternehmens zugeschnitten sind, unterstützt DigiConsult Falk Unternehmen dabei, das volle Potential ihrer neuen Mitarbeiter auszuschöpfen.

Unternehmen, die erkannt haben, wie viel Potential sie bisher im manuellen Onboarding-Prozess verschenken und ihren Onboarding-Prozess effizienter gestalten möchten, sind herzlich eingeladen, ein Beratungsgespräch mit DigiConsult Falk zu vereinbaren. Kontaktinformationen und weitere Details finden Sie auf der Website www.digi-consult-falk.de.

Über DigiConsult Falk:

DigiConsult Falk ist eine Beratungsagentur für Automatisierungs-Lösungen, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse auf ein neues Niveau zu heben. Die Agentur unterstützt Unternehmen bei der Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und bei der Umsetzung effektiver Marketingstrategien. Automatisiertes Mitarbeiter-Onboarding und -Integration ist ein weiterer Wachstumsbereich, den Oliver Falk anbietet.

