iinu.de – Nur Gutes. Nur für Hunde.

Neun von zehn Hundehaltern haben den besten Hund der Welt. Er ist das (heimlich) liebste Familienmitglied, treuer Begleiter, Tröster und bester Freund. Das möchten wir ihm zeigen, und der Welt gleich mit.

So sind wir ständig auf der Suche nach etwas Besonderem für den Hund. Einem langlebigen Halsband aus Leder, einem guten Bett, vielleicht einem neuen Futter, da der Hund das alte nicht mehr anrühren mag. Und das abseits von minderwertiger Import-Ware aus zweifelhafter Herstellung mit Fokus auf:

– Produktqualität

– Herkunft

– Design

– Sicherheit

– Langlebigkeit

– Preis/ Leistung

Es gibt zahlreiche engagierte Manufakturen und Hersteller, die mit viel Liebe und Sachverstand genau das herstellen, was diese Hundebesitzer suchen.

Nur: wie soll der Kunde sie finden? Und wie kann ein Anbieter diese Kunden finden und halten, denn meistens hat er zum einen keine große Auswahl auf seiner eigenen Seite, und zum anderen ist deren Bekanntheit und Reichweite zu gering.

Produktdesignerin und Gründerin von iinu.de Astrid Gräfin zu Castell-Rüdenhausen weiß das aus eigener Erfahrung. Stundenlang surfte sie auf der Suche nach einem besonderen Halsband für ihren Hund durch die mehr oder weniger gut funktionierenden Onlineshops kleiner Manufakturen – und gab am Ende frustriert auf.

Aber: die Idee zu einem Online Marktplatz war geboren. Einen Ort, wo es nur Gutes geben sollte. Nur für Hunde. Mitte 2020 ging iinu online.

iinu.de ist eine Online Plattform, die Kunden und Anbieter zusammenbringt:

Für Anbieter hochwertiger Produkte ist es sinnvoll, sich in einem von großen Billiganbietern dominierten Markt zusammenzutun, gemeinsam aufzutreten und die Reichweite zu bündeln. Der Anbieter nutzt den Marktplatz, um seine Produkte dort einer breiteren Kundschaft zu präsentieren und hat dabei trotzdem eine direkte Beziehung zum Kunden, der bei ihm kauft.

Dem Kunden wiederum bietet iinu.de eine große und vielfältige Auswahl an bereits „handverlesenen“ hochwertigen Produkten für seinen Hund, die er sonst vielleicht nie gefunden hätte – und das in einer für ihn gewohnten Sortierung und Bedienbarkeit. Denn für den Kunden stellt sich der Marktplatz unkompliziert wie jeder Online-Shop dar: mit einem einzigen Warenkorb und einem einzigen Zahlvorgang.

So unterstützt iinu.de vor allem kleine kreative Unternehmer*innen mit außergewöhnlichen Produkten, indem ihnen iinu.de eine Plattform bietet – und seinen Kunden ein unkompliziertes und sicheres Einkaufserlebnis.

Kleine Manufakturen, in denen alles aufwändig von Hand gefertigt wird, aber auch größere „Zugpferde“ mit internationaler Reichweite ließen sich bereits von der Idee überzeugen und auf das Abenteuer iinu.de ein.

Heute sind schon 50 Anbieter mit über 3.000 Produkten auf dem Marktplatz vertreten – und es werden fast täglich mehr.

Ganz neu hinzugekommen sind auch Kooperationen von iinu mit einigen ausgewählten Herstellern. Neue, frische Produktideen treffen auf jahrelange Erfahrung und Expertise.

So wurde vor wenigen Wochen mit Dogolino® das „Fuzzi“ gelauncht, ein Pocket Dummy aus Leder, der unkompliziert und spielerisch den Alltag mit Hund spannender gestalten und die Bindung zwischen Hund und Halter vertiefen soll.

Dieses und andere Produkte wie ein ganz spezielles Zirbenkissen und bald auch eine Kollektion handgefertigter Keramiknäpfe sind exklusiv auf iinu.de erhältlich.

Es bleibt also spannend!

iinu ist ein einzigartiger Marktplatz für hochwertigen und handverlesenen Hundebedarf.

Wir bieten eine Plattform für kleine (und gar nicht mehr so kleine) Hersteller, die noch auf Qualität und verantwortungsvolle Herstellung setzen.

iinu ist persönlich. Wir sind fast rund um die Uhr für unsere Kunden und unsere Händler erreichbar und helfen, wo wir können.

