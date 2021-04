Das Konzept der bekannten Partnervermittlung PV-Exklusiv basiert auf dem direkten, unmittelbaren Kontakt zwischen den Menschen. 94 Prozent der vermittelten Paare bleiben dauerhaft zusammen.

Natürlich, es gibt Menschen, die nicht an einer langfristig ausgerichteten, stabilen Partnerschaft interessiert sind. Sie wollen so unabhängig wie möglich sein und sich nicht binden. Wer aber einen Partner sucht, will sich üblicherweise in eine echte Beziehung begeben und alles daransetzen, dass diese Partnerschaft liebevoll und am besten auf die Ewigkeit ausgerichtet ist.

Das entspricht auch der Erfahrung von Markus Poniewas. „Wir hören von unseren Kunden, dass ihr Ziel die Partnerschaft fürs Leben ist. Sie sind nicht an kurzfristigen Abenteuern interessiert, sondern suchen einen Partner, der für sie da ist und mit dem sie gute und weniger gute Zeiten gemeinsam durchleben können“, sagt der erfahrene Berater der Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Mönchengladbach ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für eine gemeinsame Zukunft.

Daher hat sich PV-Exklusiv mit einem speziellen Konzept am Markt etabliert, um die Bedürfnisse der hochwertigen Klientel zu erfüllen. „Es gehört seit jeher zu unserer Philosophie, dass wir unsere Kunden hinsichtlich dauerhafter Partnerschaften beraten. Das ist unser Anspruch, der uns jederzeit antreibt. Mit Erfolg: 94 Prozent unserer Paare bleiben dauerhaft zusammen! Das bestätigen sie uns durch ihr positives Feedback als Beleg unserer hochqualifizierten Arbeit. Das funktioniert, weil wir echtes, etabliertes Match-Making betreiben. Und dieses basiert eben gerade nicht auf Online-Profilen, sondern ausschließlich auf unserer persönlichen Betreuung – wir wissen, wer zusammenpasst!“, stellt Markus Poniewas heraus.

Das Konzept bedeutet, nicht auf digitale Beziehungen setzen, sondern auf den direkten, unmittelbaren Kontakt von Mensch zu Mensch. Und das bedeutet, dass PV-Exklusiv keine offene Plattform pflegen, auf der sich jeder eintragen, die vertraulichen Daten der Singles sehen oder mit diesen in Kontakt treten kann. Partnervermittlung ist laut Markus Poniewas immer eine Sache von Menschen für Menschen und kann nicht rein digital ablaufen. Der Berater von PV-Exklusiv nehmen auch lange Wege auf sich, um alle Kunden wirklich kennenzulernen und herauszufinden, was sie bewegt. Denn nur auf diese Weise erfahren sie, wie der Mensch „tickt“ und welcher Partner der richtige für ihn oder sie sein könnte.

Das unterscheidet echte Partnervermittlung von lockerem Dating. „Wer das schnelle Abenteuer sucht oder auch nur einen Begleiter fürs Kino, ist sicherlich auf einer Online-Dating-Plattform sehr gut aufgehoben. Da hat nämlich mit einer echten Partnervermittlung nichts zu tun. Wer hingegen den Menschen fürs Leben finden möchten und dabei professionelle, seriöse und diskrete Unterstützung benötigt, der sollte eine etablierte Agentur als Partner aussuchen. Dort erhält er dann die Dienstleistungen, die er benötigt, um sein Ziel zu erreichen“, sagt der PV-Exklusiv-Geschäftsführer.

Das gelte bei PV-Exklusiv umso mehr aufgrund der erstklassigen, anspruchsvollen Kundschaft. 80 Prozent: So hoch ist die Akademikerquote unter den Singles von PV-Exklusiv. „Seit Beginn unserer Tätigkeit haben wir uns auf diese Klientel konzentriert und unsere Strukturen und Prozesse so aufgesetzt, dass wir deren Ansprüche und Wünsche jederzeit umfassend erfüllen können. Daher gelten wir in diesen Kreisen als eine der besten und anerkannten Partnervermittlungen, sodass wir uns glücklich schätzen, regelmäßig auch sehr bekannte Persönlichkeiten und Akademiker begleiten zu dürfen.“ Unter den Klienten finden sich Ärzte, Professoren, Rechtsanwälte, Unternehmer, Ingenieure, Juristen, Steuerberater, Architekten, Notare, Physiker und zahlreiche weitere Persönlichkeiten in führenden Positionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PV-Exklusiv GmbH

Herr Markus Poniewas

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 9934640-0

web ..: http://www.pv-exklusiv.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

Pressekontakt:

PV-Exklusiv GmbH

Herr Markus Poniewas

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

fon ..: 0211 9934640-0

web ..: http://www.pv-exklusiv.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.