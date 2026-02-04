Kilian von Dallwitz gründet mit „Raum für Klarheit“ Business-Sparring für Führungskräfte

Kommunikations- und Strategieberater Kilian von Dallwitz begleitet mit „Raum für Klarheit“ ab sofort Personen in Führungspositionen dabei, ihren Führungsstil aktiv zu gestalten.

Wien, 4. Februar 2026 – Führungskräfte stehen zunehmend unter öffentlicher Beobachtung und tragen Verantwortung in einem Umfeld, das kaum Raum für bewusste Reflexion lässt. Im Durchschnitt verbringen österreichische Führungskräfte 56 Prozent ihrer Zeit mit dem Lösen kurzfristiger Probleme, während ihnen nur 11 Prozent für die langfristige, strategische Planung bleiben (Global CEO Survey, PwC 2026). Entscheidungen werden schneller, öffentlicher und folgenreicher. Mit „Raum für Klarheit“ überträgt Kommunikations- und Strategieberater sowie Vorstandsmitglied des Public Relations Verbands Austria Kilian v. Dallwitz seine Erfahrung aus Kommunikation, Führung und Krisenmanagement in ein strukturiertes Business-Sparring-Format.

„In unserer komplexen Welt ist Führung geprägt von Globalisierung, Polarisierung, Digitalisierung und rasantem Wandel. Dies hat zur Folge, Entscheidungen permanent unter Druck und gleichzeitig mit hoher Wirkung nach außen treffen zu müssen. Die dafür notwendige Klarheit entsteht jedoch nicht zwischen Meetings, sondern dort, wo Führungskräfte die Möglichkeit haben innezuhalten und Entscheidungen bewusst zu durchdenken. Raum für Klarheit ist genau dieser Ort“, betont Kilian v. Dallwitz. „Führungskräfte entscheiden oft sehr isoliert, weil bestimmte Themen im Unternehmen nicht offen besprochen werden können. Sich begleiten zu lassen ist dabei kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck von Verantwortung.“

Führung aktiv gestalten

„Raum für Klarheit“ bietet ein strukturiertes 1:1-Sparring für Führungskräfte, Gründer:innen sowie Nachfolger:innen in (Familien-)Unternehmen, Agenturen oder Start-ups, um besonders in Phasen von Transformation, Krisen oder tiefgreifenden Übergängen die notwendige professionelle Begleitung sicherzustellen. Durch gezielte Fragen, Impulse, Spiegelung und Einordnung werden Gedanken sortiert, Rollen geklärt, Herausforderungen simuliert und Handlungsoptionen sichtbar gemacht. Im Sparring entstehen fundierte Entscheidungsgrundlagen, ein persönlicher Führungsstil, klare Prozesse, stringente Storylines und die Sicherheit, auch in entscheidenden Situationen handlungsfähig zu bleiben. Die Sessions mit Kilian v. Dallwitz finden persönlich oder remote statt und folgen einem klaren Prozess, vom anfänglichen Sortieren bis zur konkreten Umsetzung.

Kommunikation im Wandel

Der Schritt hin zu „Raum für Klarheit“ ist eine konsequente Weiterentwicklung von v. Dallwitz‘ Arbeit in der Kommunikations- und Strategieberatung sowie seiner Rolle als Vorstandsmitglied des Public Relations Verbands Austria. „Während Künstliche Intelligenz operative Tätigkeiten zunehmend effizient übernimmt, verschiebt sich der Bedarf in der Branche deutlich: weg vom reinen Umsetzen, hin zu Einordnung, Tiefe und menschlicher Beratung. Kommunikationsarbeit wird weniger ein operatives Handwerk und mehr ein Raum für Bewusstsein, Entscheidung und Haltung“, so v. Dallwitz.

Kilian v. Dallwitz begleitet seit über zehn Jahren Unternehmen und Führungskräfte in strategischen Kommunikations- und Entscheidungssituationen, unter anderem für Amazon, Airbnb, Kapsch, PALFINGER, Red Bull, Sky, und das Generationencafé Vollpension. Seine Arbeit umfasst klassische Medienarbeit, Krisenkommunikation etwa bei öffentlichen Rechtsstreitigkeiten, Cyberangriffen oder sensiblen Ansiedlungsprojekten sowie Reputationsfragen, CEO-Positionierung, Thought Leadership, Stakeholdermanagement und Veränderungsprozesse. Diese Erfahrungen machen Kilian v. Dallwitz zu einem routinierten und kritischen Reflexionspartner.

Mehr unter: www.fuerklarheit.com

