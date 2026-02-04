Computer und PC Entsorgung in Dresden: ProCoReX Europe GmbH stärkt Unternehmensimage mit zertifizierung

ProCoReX Europe GmbH bietet Computer und PC Entsorgung in Dresden mit zertifizierter Datenträgervernichtung – ein Plus für Datenschutz, Umwelt und Markenwert.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit sensiblen Daten und wertvollen Ressourcen ist in der heutigen Geschäftswelt ein entscheidender Faktor für das Ansehen und die Attraktivität eines Unternehmens. Die ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen, Behörden und Organisationen in Dresden eine fortschrittliche Computer und PC Entsorgung, die zertifizierte Datenträgervernichtung, ökologische Nachhaltigkeit und umfassende Rechtssicherheit konsequent miteinander verbindet. Jeder Schritt – von der individuellen Bedarfsanalyse über die sichere Abholung bis zur Ausstellung des Abschlusszertifikats – wird nach strengsten Qualitätsstandards umgesetzt. Im Mittelpunkt steht die Datenträgervernichtung in Dresden nach den Vorgaben der DIN 66399. Jede Vernichtung erfolgt nachvollziehbar, wird lückenlos dokumentiert und durch ein offizielles Vernichtungszertifikat bestätigt. Damit erhalten Unternehmen die notwendigen Nachweise für interne und externe Prüfungen und demonstrieren gegenüber Partnern, Aufsichtsbehörden und Kundschaft, dass Datenschutz und gesetzliche Anforderungen überzeugend und konform umgesetzt werden. Ein zusätzlicher Schwerpunkt der Computer und PC Entsorgung in Dresden mit ProCoReX ist die ressourcenschonende Weiterverarbeitung von Altgeräten. Wiederverwertbare Materialien werden effizient recycelt, Schadstoffe zuverlässig entfernt und umweltgerecht entsorgt. Damit wird nicht nur der Kreislauf der Rohstoffe gestärkt, sondern auch ein nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz und zur gesellschaftlichen Verantwortung geleistet. Mit ihrem modularen, kundenorientierten Service und der konsequenten Einhaltung höchster Sicherheits- und Qualitätsstandards macht ProCoReX Europe GmbH die Computer und PC Entsorgung in Dresden zum Aushängeschild für verantwortungsbewusste, moderne Unternehmensführung. Das umfassende Angebot an zertifizierter Datenträgervernichtung, nachhaltigen Entsorgungsstrukturen und geprüfter Rechtssicherheit bietet Unternehmen in Dresden einen klaren Mehrwert und stärkt ihre Position im Wettbewerb.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-dresden/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-dresden/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.