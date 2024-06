Kieler Energie Kontor: Vorreiter der Photovoltaik-Projekte in Kiel

Mit maßgeschneiderten Photovoltaik-Lösungen treibt das Kieler Energie Kontor die Energiewende in Kiel voran und sorgt für mehr Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit.

Das Kieler Energie Kontor setzt neue Maßstäbe im Bereich der erneuerbaren Energien in Kiel und Umgebung. Mit einem umfassenden Angebot an Photovoltaik-Dienstleistungen vom ersten Beratungsgespräch bis hin zur Installation und Wartung der Anlagen, hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner für Privat- und Geschäftskunden etabliert.

In enger Zusammenarbeit mit der Beratungsagentur photovoltaik.sh verfolgt das Kieler Energie Kontor eine norddeutsche Geschäftsmentalität, die auf Verbindlichkeit und Kundenorientierung setzt. Jede Photovoltaik-Anlage wird individuell geplant und maßgeschneidert, um den spezifischen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Customer Journey, von der Montage der Module über die Installation von Wechselrichtern und Speichern bis hin zur Inbetriebnahme und Anmeldung beim Netzbetreiber.

Besonders hervorzuheben sind die jüngsten Projekte in Kiel-Altenholz, Wendtorf, Schönkirchen und Gremsdorf, die die Vielfalt und Kompetenz des Unternehmens unterstreichen. Von der Installation kleiner Anlagen auf Einfamilienhäusern bis hin zu komplexen Systemen auf Gewerbebauten zeigt das Kieler Energie Kontor seine Expertise in der Planung und Umsetzung unterschiedlichster Photovoltaik-Projekte in Kiel.

Das Engagement des Unternehmens für Qualität und Kundenzufriedenheit wird durch die Verwendung hochwertiger Materialien und die Zusammenarbeit mit erfahrenen Handwerkern aus der Region gewährleistet. Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz trägt das Kieler Energie Kontor aktiv zur Energiewende bei und unterstützt seine Kunden auf dem Weg zu mehr Unabhängigkeit und einer grüneren Zukunft.

Für mehr Informationen besuchen Sie die Website des Kieler Energie Kontors: kieler-energie-kontor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kieler Energie Kontor GmbH

Herr Carsten Steffen

Alter Markt 14

24103 Kiel

Deutschland

fon ..: 0431 97 99 61 68

web ..: https://kieler-energie-kontor.de/

email : info@kieler-energie-kontor.de

