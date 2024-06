fashionconsult-Veranstaltungsreihe „Zukunft denken in Einsteins Sommerhaus“

Auftaktveranstaltung am 11. Juni 2024: Künstliche Intelligenz im Fashion- und Schuh-Retail – #ZukunftDenken

Am 11. Juni 2024 startet fashionconsult die Veranstaltungsreihe #ZukunftDenken mit dem Thema „Künstliche Intelligenz (KI) im Einzelhandel“. Moderiert wird die Veranstaltung von Professor Oliver Janz von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn. Neben Simon Engelhorn werden weitere Expert:innen wie Dr. Andre Claassen von Deloitte, Lars Rülander von L&T und Marilyn Repp von der HDE Retail Garage vor Ort sein.

Die innovative Veranstaltungsreihe „Zukunft denken in Einsteins Sommerhaus“ wird von fashionconsult ins Leben gerufen. Dieses inspirierende Event findet im historischen Einsteinhaus statt, einem außergewöhnlichen Holzhaus in Caputh bei Potsdam, das der berühmte Physiker Albert Einstein in den Jahren 1929 bis 1932 mit seiner Familie bewohnte. Bis zu 10 Gäste haben die exklusive Gelegenheit, an diesem Meeting teilzunehmen. Die Teilnehmer werden innovative Ideen und Denkanstöße für eine nachhaltige Zukunft mitnehmen.

Die Veranstaltung ist als hybrides Format konzipiert und bietet die Möglichkeit, kostenlos virtuell teilzunehmen. Interessierte können sich anmelden.

Hier der kostenlose Teilnahmelink:

Dienstag, 11.6.2024, ab 10:00 Uhr: fashionconsult-Veranstaltung #ZukunftDenken

