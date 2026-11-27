Am 29. April 2027 bringt der PRAXIS KI-Zukunftsdialog in Erfurt Unternehmen der Steine- und Erdenindustrie und Entwickler zusammen, um konkrete KI-Anwendungen für den Betriebsalltag zu diskutieren.

(Pferdingsleben, 19.11.2026)

_Wie können KI-Agenten und intelligente Assistenzsysteme die Unternehmen der Steine- und Erdenindustrie künftig unterstützen? Am 29. April 2027 lädt die PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG zum KI-Zukunftsdialog nach Erfurt ein. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen, konkrete betriebliche Herausforderungen und der direkte Austausch zwischen Softwareentwicklern und Unternehmen der Branche._

Ob bei der Gewinnung und Veredelung von Sand, Kies und Naturstein, in der Asphalt- und Transportbetonproduktion oder im Baustoffrecycling: Die Unternehmen der Steine- und Erdenindustrie stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Steigende Anforderungen an die Betriebsorganisation, knappe personelle Ressourcen und eine wachsende Menge an Informationen prägen den Arbeitsalltag. Gleichzeitig müssen Entscheidungen schnell, zuverlässig und auf Grundlage aktueller Daten getroffen werden. Künstliche Intelligenz eröffnet hier neue Möglichkeiten, Mitarbeiter zu entlasten und betriebliche Abläufe gezielt zu unterstützen.

Doch welche Aufgaben lassen sich tatsächlich sinnvoll an KI übergeben? Wo können intelligente Assistenzsysteme einen konkreten Nutzen bringen? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit neue Technologien im Unternehmensalltag zuverlässig funktionieren?

KI-Agenten und intelligente Assistenz-Workflows

PRAXIS beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung eigener KI-Agenten und intelligenter Assistenz-Workflows. Ziel ist es, die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz mit dem branchenspezifischen Wissen und den betrieblichen Prozessen der Anwender zu verbinden. Denn damit KI in der Branche sinnvoll eingesetzt werden kann, muss sie deren Sprache sprechen und die Zusammenhänge verstehen, in denen die Unternehmen arbeiten.

Mögliche Einsatzfelder reichen von der intelligenten Auswertung betrieblicher Daten über die Unterstützung wiederkehrender Verwaltungsaufgaben bis zur Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen. Dabei geht der Blick über einzelne Softwarefunktionen hinaus: Welche Aufgaben können innerhalb der WDV2028 TEAM unterstützt werden? Wo entstehen zusätzliche Möglichkeiten entlang der gesamten betrieblichen Prozesskette?

Die Teilnehmer erhalten in beim K-Zukunftsdialog Einblicke in die aktuellen KI-Entwicklungen bei PRAXIS und können ihre eigenen Anforderungen, Erfahrungen und Ideen unmittelbar mit den Entwicklern diskutieren.

KI-Entwicklung im Dialog mit der Branche

Der PRAXIS KI-Zukunftsdialog richtet sich sowohl an bestehende Kunden als auch an interessierte Unternehmen, die sich mit den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz für ihre betrieblichen Abläufe beschäftigen möchten. Im Mittelpunkt stehen der fachliche Austausch, konkrete Anwendungsideen und die Frage, wie sich zukünftige KI-Lösungen an den tatsächlichen Anforderungen der Unternehmen orientieren können.

Denn die Unternehmen kennen ihre betrieblichen Abläufe und die damit verbundenen Herausforderungen am besten. PRAXIS bringt die technologische Kompetenz und das Wissen um die branchenspezifischen Zusammenhänge ein. Aus beiden Perspektiven sollen Ansätze entstehen, die sich an konkreten Anforderungen orientieren und Impulse für die weitere Entwicklung geben.

Dabei bleibt der Mensch ein entscheidender Faktor. KI soll Fachkräfte bei zeitaufwendigen Routinetätigkeiten unterstützen, Informationen leichter zugänglich machen und Freiräume für Aufgaben schaffen, bei denen Erfahrung, Verantwortung und persönliche Entscheidungen gefragt sind.

_Weitere Informationen: __www.praxis-edv.de/event/12_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software- Entwicklung AG

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email : mirjam.rolapp@praxis-edv.de Die PRAXIS EDV-Betriebswirtschaft- und Software-Entwicklung AG entwickelt seit über 30 Jahren branchenspezifische Softwarelösungen für Unternehmen der mineralischen Schüttgutindustrie aus den Bereichen Asphalt, Baustoffrecycling, Sand und Kies, Steine und Erden sowie Transportbeton. Im Mittelpunkt steht unser Branchen-ERP WDV2026 TEAM. Gemeinsam mit mobilen Anwendungen, digitalen Belegplattformen und intelligenten Automatisierungslösungen ermöglicht es durchgängige digitale Prozesse – von der Rohstoffgewinnung über Produktion, Verwiegung, Disposition und Transport bis hin zur Abrechnung. Ob papierlose Lieferprozesse, automatisierte Hofsteuerung, E-Rechnung oder KI-gestützte Workflows: Wir verbinden betriebswirtschaftliche Anforderungen mit moderner Technologie und den praktischen Bedürfnissen unserer Branche.

Mehr als 300 Unternehmen mit über 3.600 Anwendern an mehr als 1.500 Werken setzen auf unsere Lösungen. Als Softwareunternehmen mit Sitz in Pferdingsleben (Thüringen) stehen wir für kontinuierliche Weiterentwicklung, praxisorientierte Lösungen und den engen Austausch mit unseren Kunden und Branchenverbänden. Unser rund 40-köpfiges Team vereint technisches Know-how, langjährige Branchenerfahrung und neue Ideen, um die Anforderungen unserer Kunden in praxisgerechte Softwarelösungen umzusetzen.