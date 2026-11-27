Weitere Preissenkung macht molekulare Tuberkulosediagnostik über die Global Drug Facility noch erschwinglicher

Wiesbaden, 27. November 2026 – HUMAN Diagnostics gibt heute mit sofortiger Wirkung eine weitere Preissenkung für TB-LAMP bekannt, das über die Global Drug Facility (GDF) der Stop TB Partnership angeboten wird. Der Preis pro Test sinkt um 8,3 Prozent von 6,00 US-Dollar auf 5,50 US-Dollar pro getesteter Person.

Als exklusiver Vertriebspartner für die TB-LAMP-Produkte von EIKEN setzt sich HUMAN dafür ein, den Zugang zu zuverlässiger molekularer Tuberkulosediagnostik zu erweitern, insbesondere in Ländern und Regionen mit begrenzter Laborinfrastruktur und eingeschränkten Ressourcen.

„Durch die Senkung des Preises pro getesteter Person können nationale Tuberkuloseprogramme mit demselben Produktbudget rund 9 % mehr Menschen testen und so den Zugang zur molekularen TB-Diagnostik erweitern“, erklärt Dr. Christine Hettmann-Dreuw, Geschäftsführerin von HUMAN Diagnostics. „Als exklusiver Vertriebspartner von TB-LAMP verbindet HUMAN die bewährte Technologie von EIKEN mit unserem internationalen Vertriebsnetzwerk, lokalen Partnerschaften sowie Schulungen und technischem Support.“

TB-LAMP eignet sich insbesondere für dezentrale Testumgebungen und kann mit vergleichsweise geringer Laborinfrastruktur betrieben werden. Mit der HumaLoop T-Plattform von HUMAN können Proben von bis zu 14 Personen gleichzeitig getestet werden. Innerhalb einer achtstündigen Arbeitsschicht sind bis zu 70 Tests möglich.

Das Loopamp(TM) MTBC Detection Kit wurde 2016 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen und hat zusammen mit dem Loopamp(TM) PURE DNA Extraction Kit und dem Loopamp(TM) Pipette-60 Set die WHO-Präqualifizierung erhalten.

„Wir setzen uns dafür ein, TB-LAMP erschwinglicher zu machen, ohne Kompromisse bei Qualität oder Leistung einzugehen, und seinen Nutzen sowie seine Nachhaltigkeit unter realen Einsatzbedingungen unter Beweis zu stellen“, erklärt Yuji Segawa, President & CEO von EIKEN Chemical Co., Ltd.

Der neue Preis setzt die langjährige Zusammenarbeit zwischen HUMAN, EIKEN und GDF fort. Mit der weiteren Preissenkung auf 5,50 US-Dollar für Bestellungen über GDF gehen HUMAN und EIKEN einen weiteren Schritt hin zu einem breiteren und nachhaltigeren Zugang zur molekularen TB-Diagnostik.

TB-LAMP (EIKENs Loopamp(TM) MTBC Detection Kit) kann über die Global Drug Facility der Stop TB Partnership bestellt werden. Produktinformationen sind im GDF-Produktkatalog verfügbar; Beschaffungsanfragen werden über das GDF Order Management System eingereicht. Käufer sollten sich an GDF wenden, um Zugang zu einem Benutzerkonto sowie Unterstützung bei der Einreichung ihrer Beschaffungsanfrage zu erhalten. Weitere Unterstützung ist unter gdf@stoptb.org verfügbar.