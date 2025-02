KI-Networking: Vernetzung im Zeitalter Künstlicher Intelligenz

Das KI-Networking eröffnet neue Perspektiven für Unternehmen und Privatpersonen, indem es Technologien nutzt, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, um Netzwerke effizienter zu gestalten.

In einer zunehmend vernetzten Welt wird die Fähigkeit, relevante Kontakte zu knüpfen und Beziehungen gezielt zu pflegen, immer wichtiger. KI-Networking verspricht, diesen Prozess durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz zu revolutionieren, indem es die richtigen Menschen und Ressourcen automatisch zusammenführt. Von intelligenten Verknüpfungen in sozialen Netzwerken bis hin zu optimierten Teamzusammenstellungen in Unternehmen – KI-Networking hebt das traditionelle Networking auf ein neues, datenbasiertes Niveau und eröffnet dadurch ganz neue Möglichkeiten für persönliche und berufliche Beziehungen.

„KI-Networking bezeichnet den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Optimierung und Automatisierung von Netzwerken, sei es in professionellen, sozialen oder geschäftlichen Zusammenhängen. Im Kern nutzt KI-Networking fortschrittliche Algorithmen und maschinelles Lernen, um Muster und Präferenzen in Daten zu erkennen und dadurch Empfehlungen, Verbindungen und potenzielle Synergien vorzuschlagen, die herkömmliche Methoden oft übersehen. Dabei geht es vor allem darum, die passenden Menschen und Ressourcen effizient zusammenzubringen und Kommunikationsbarrieren durch datengetriebene Ansätze zu überwinden“, erklärt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Telkotec (www.telkotec.de). Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1000 Störungsfälle.

Ein Beispiel für KI-Networking sind Algorithmen, die auf Grundlage von Profilinformationen und bisherigen Interaktionen Kontakte vorschlagen, die nicht nur beruflich, sondern auch persönlich relevant sein könnten. In sozialen Netzwerken wie LinkedIn wird KI-Networking bereits genutzt, um Vorschläge für neue Verbindungen zu machen, die auf gemeinsamen Interessen, beruflichen Überschneidungen oder bestimmten beruflichen Zielen basieren. Durch maschinelles Lernen wird das System im Laufe der Zeit zunehmend präziser, da es sich an individuelle Nutzerbedürfnisse und Präferenzen anpasst.

KI-Networking ist jedoch mehr als nur eine „smarte“ Kontaktvermittlung. Es bezieht auch Faktoren wie Kommunikationsverhalten und potenzielle Gesprächsdynamiken mit ein. So können einige Plattformen heute bereits Hinweise auf den besten Zeitpunkt für eine Kontaktaufnahme oder Gesprächsführung geben. Auch kann die KI analysieren, wie produktiv und wertschöpfend eine Interaktion war, und daraufhin für zukünftige Networking-Aktivitäten Anpassungen vornehmen.

Telkotec-Mitgründer und -Geschäftsführer Jörg Peil betont: „Ein weiterer Aspekt ist die Anwendung von KI-Networking im Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die interne Zusammenarbeit und das Wissensmanagement. Hier helfen KI-Systeme dabei, die Verbindungen zwischen Mitarbeitern zu identifizieren, die ähnliche Projekte, Fachgebiete oder Ziele verfolgen. Das System kann automatisch Arbeitsgruppen oder Projektteams vorschlagen und den Austausch zwischen Abteilungen fördern. Dieser gezielte Einsatz von KI kann die Unternehmensstruktur flexibler machen und Silos abbauen, indem er den Wissensaustausch und die kreative Zusammenarbeit fördert.“

KI-Networking bietet darüber hinaus besondere Chancen im Bereich der Veranstaltungen und Konferenzen. Hier können intelligente Networking-Tools helfen, die Interessen der Teilnehmer zu analysieren und darauf basierend relevante Kontakte für sie zusammenzustellen, sodass die Teilnehmer gezielt auf andere treffen, die für ihre Ziele und Interessen besonders wertvoll sind. Durch die Analyse von Profilen und Interessen entsteht ein datenbasiertes „Matching“, das die Interaktion während und nach der Veranstaltung gezielt unterstützt.

Eine wesentliche Stärke des KI-Networking liegt den beiden Experten zufolge in der kontinuierlichen Optimierung der vorgeschlagenen Verbindungen. Die Algorithmen lernen nicht nur auf Basis des Nutzerverhaltens, sondern analysieren auch, wie erfolgreich die vorgeschlagenen Kontakte oder Kooperationen waren. Diese Rückkopplung führt dazu, dass zukünftige Networking-Vorschläge noch präziser und zielgerichteter werden. Damit entwickelt sich das Netzwerk ständig weiter und wird auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten.

Insgesamt eröffnet das KI-Networking damit laut Winfried Hecking und Jörg Peil ein neues Verständnis von Vernetzung, das weniger auf zufällige Begegnungen und mehr auf gezielte, wertvolle Verbindungen setzt. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, Netzwerke effizienter und relevanter zu gestalten und sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich eine neue Ära des Netzwerkens einzuleiten, die anpassungsfähig, effizient und höchst dynamisch ist.

