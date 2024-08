Internet of Things: Warum Unternehmen professionelle Netzwerk- und Telekommunikationstechnik brauchen

Das Internet of Things (IoT) hat das Potenzial, Betriebsabläufe radikal zu transformieren. Daher wird die Bedeutung einer robusten Netzwerk- und Telekommunikationstechnik immer deutlicher.

Das Internet of Things verbindet physische Geräte mit dem Internet, wodurch diese Geräte Daten sammeln, austauschen und Aktionen automatisch steuern können. Diese Vernetzung eröffnet Unternehmen aller Branchen neue Wege zur Effizienzsteigerung und Innovation. Damit diese IoT-Geräte jedoch effektiv funktionieren können, benötigen sie eine starke, zuverlässige und sichere Netzwerkinfrastruktur. Professionelle Netzwerk- und Telekommunikationstechnik bildet das Rückgrat für erfolgreiche IoT-Anwendungen, da sie die notwendige Konnektivität und Datensicherheit gewährleistet.

„Die Integration des IoT in die Geschäftsstrategie eines Unternehmens beginnt mit dem Verständnis für die Rolle, die jedes Gerät innerhalb des operativen Netzwerks spielt. Vom smarten Thermostat in Bürogebäuden bis hin zu Sensoren in der Fertigungsindustrie, jedes Gerät sammelt Daten, die für die Verbesserung von Betriebsabläufen, die Wartung von Ausrüstungen und die Entscheidungsfindung genutzt werden können. Damit diese Geräte jedoch effizient kommunizieren können, benötigen sie eine Netzwerkinfrastruktur, die nicht nur die große Menge an Daten verarbeiten kann, sondern diese auch sicher überträgt“, erklärt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Telkotec (www.telkotec.de). Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1000 Störungsfälle.

Die Herausforderung besteht darin, eine Infrastruktur zu schaffen, die robust genug ist, um große Datenmengen zu handhaben, und gleichzeitig flexibel genug, um Anpassungen und Skalierungen zu ermöglichen, wenn das Unternehmen wächst oder sich die Technologie weiterentwickelt. Hier kommt die professionelle Netzwerk- und Telekommunikationstechnik ins Spiel. Diese Technik muss so konzipiert sein, dass sie eine hohe Verfügbarkeit gewährleistet und gleichzeitig Ausfallzeiten minimiert, die durch technische Störungen oder Sicherheitsverletzungen verursacht werden könnten.

„Eine solche Infrastruktur einzurichten, erfordert sorgfältige Planung und Expertise. Unternehmen müssen mit Netzwerkanalytikern und Systemintegratoren zusammenarbeiten, um ihre spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln und eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Dies umfasst die Auswahl der richtigen Hardware, wie Router und Switches, die die Latenzzeiten minimieren und die Bandbreite optimieren, sowie Softwarelösungen, die Daten effizient verwalten und analysieren können. Darüber hinaus müssen Sicherheitsmaßnahmen eine zentrale Rolle bei der Entwicklung jeder IoT-freundlichen Netzwerklösung spielen. Da IoT-Geräte oft anfällig für Cyberangriffe sind, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Netzwerke mit fortschrittlichen Verschlüsselungsstandards, Firewalls und Anti-Virus-Programmen gesichert sind. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und Updates sind erforderlich, um das Netzwerk vor neuen Bedrohungen zu schützen“, sagt Jörg Peil, ebenso Geschäftsführer bei Teolkotec.

Ein erfolgreich implementiertes IoT-Netzwerk ermöglicht es Unternehmen nicht nur, ihre operative Effizienz zu steigern, sondern bietet auch die Möglichkeit, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die zu einer tieferen Kundenbindung und einem verbesserten Endbenutzererlebnis führen können. Der Aufbau einer solchen Infrastruktur ist jedoch kein einmaliges Projekt, sondern eine fortlaufende Verpflichtung zur Innovation und zur Anpassung an neue technologische Entwicklungen.

Zusammengefasst bedeutet das laut Winfried Hecking und Jörg Peil: „Für Unternehmen, die im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig bleiben wollen, ist die Investition in diese Technologien nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Durch das Verständnis, wie IoT mit professioneller Netzwerktechnik harmoniert, können Unternehmen ihre Effizienz steigern, die Kosten senken und neue Möglichkeiten für Wachstum schaffen. Insgesamt erfordert die erfolgreiche Integration von IoT in die Unternehmensstrategie eine Kombination aus technischer Expertise, strategischer Planung und fortlaufender Wartung. Durch die Investition in eine solide Netzwerk- und Telekommunikationstechnik können Unternehmen die Vorteile des IoT voll ausschöpfen und sich in der modernen Wirtschaft eine starke Position sichern.“

Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

