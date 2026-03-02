KI-gestütztes Protokoll für die Eigentümerversammlung: Wie Hausverwaltungen den Aufwand um 60 % senken

Mit der neuen KI-Funktion von prop.ID wird das rechtssichere Protokollieren zum automatisierten Nebenprodukt der Versammlung.

Stundenlanges Abtippen von Notizen und das mühsame Rekonstruieren von Diskussionsverläufen gehörten bisher zum Standard-Nachprogramm jeder Eigentümerversammlung. Damit ist jetzt Schluss: Die Plattform prop.ID führt das KI-gestützte Protokoll für die Eigentümerversammlung in der Hausverwaltung ein und revolutioniert damit einen der zeitintensivsten Prozesse der Branche.

Von der Zettelwirtschaft zur automatisierten Niederschrift

Die Erstellung der Niederschrift ist gesetzlich vorgeschrieben, doch der personelle Aufwand ist im Zuge des Fachkräftemangels kaum noch zu stemmen. Ein KI-gestütztes Protokoll hilft der Hausverwaltung, die während der Versammlung (egal ob virtuell, hybrid oder in Präsenz) gefassten Beschlüsse und Diskussionspunkte sofort in eine strukturierte, rechtssichere Form zu bringen.

„Unsere KI ist speziell auf die Fachbegriffe des WEG trainiert“, erklärt prop.ID. „Sie erkennt den Unterschied zwischen einem einfachen Meinungsbild und einem formellen Beschlussantrag. Das Ergebnis ist ein Protokollentwurf, der unmittelbar nach Ende der Sitzung zur Prüfung bereitsteht.“

Rechtssicherheit trifft auf künstliche Intelligenz

Bei der Nutzung von KI-gestützten Protokollen in der Hausverwaltung steht die Datensicherheit an erster Stelle. prop.ID setzt auf eine DSGVO-konforme Lösung, die sicherstellt, dass sensible Eigentümerdaten innerhalb der geschützten Infrastruktur bleiben.

Die Vorteile der KI-Protokollierung mit prop.ID:

* Enorme Zeitersparnis: Die Erstellung des Protokolls dauert nur noch Minuten statt Stunden.

* Präzision: Vermeidung von Übertragungsfehlern bei Abstimmungsergebnissen und MEA-Berechnungen.

* Sofortiger Versand: Eigentümer können das Protokoll zeitnah erhalten, was die Transparenz und Zufriedenheit in der Gemeinschaft erhöht.

* Fokus auf die Leitung: Der Verwalter kann sich voll auf die Moderation konzentrieren, während die Software die Dokumentation im Hintergrund stützt.

* Die Antwort auf den Fachkräftemangel

Effizienz ist im Jahr 2026 keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Durch ein KI-gestütztes Protokoll kann die Hausverwaltung mehr Objekte mit dem gleichen Personalstamm betreuen, ohne die Qualität der Verwaltung zu mindern. prop.ID liefert hier das entscheidende Werkzeug, um die Immobilienverwaltung fit für die Zukunft zu machen.

Interessierte Unternehmen können sich auf der Website von prop.ID über die Integration der KI-Funktionen informieren und einen kostenlosen Demotermin vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

prop.ID GmbH

Herr Alexander Schuch

Sternwartestr. 39

1180 Wien

Österreich

fon ..: +43 670 4073684

web ..: https://www.prop.id

email : pr@prop.id

prop.ID ist der führende Anbieter digitaler Lösungen für die moderne Hausverwaltung. Mit vBeschluss und weiteren Tools unterstützen wir Hausverwaltungen bei der Automatisierung von Prozessen – für mehr Effizienz, Compliance und Zufriedenheit bei Eigentümern.

Pressekontakt:

prop.ID GmbH

Herr Alexander Schuch

Sternwartestr. 39

1180 Wien

fon ..: +43 670 4073684

email : pr@prop.id

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.