Digitaler Umlaufbeschluss im WEG: Wie Hausverwaltungen durch Textform statt Schriftform massiv Zeit sparen

Die Plattform prop.ID digitalisiert das Beschlusswesen und macht den klassischen Postweg für Umlaufbeschlüsse in Deutschland und Österreich überflüssig.

Die Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) steht vor einem digitalen Wendepunkt. Während die Einberufung der Eigentümerversammlung längst digitaler geworden ist, scheitern viele Verwaltungen noch immer an der Hürde der Einstimmigkeit und dem Papierchaos bei Umlaufbeschlüssen. Die innovative Plattform prop.ID zeigt nun auf, wie ein digitaler Umlaufbeschluss im WEG durch Textform statt Schriftform die Effizienz in der Hausverwaltung radikal steigert.

Das Ende der „Unterschriftenjagd“

Traditionell war der Umlaufbeschluss im Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ein mühsamer Prozess: Ein Dokument musste physisch von Eigentümer zu Eigentümer wandern oder per Post versendet werden, um die notwendige Schriftform (§ 126 BGB) zu erfüllen. Seit der WEG-Reform und der fortschreitenden Digitalisierung reicht für viele Beschlussfassungen heute die Textform (§ 126b BGB) aus – sofern die technischen Voraussetzungen stimmen.

Hier setzt prop.ID an. Die Software ermöglicht es Hausverwaltern, einen digitalen Umlaufbeschluss, KI-gestützt mit wenigen Klicks aufzusetzen, rechtssicher an alle Eigentümer zu versenden und die Zustimmung in Echtzeit digital einzusammeln.

Rechtssicherheit und Zeitgewinn im Fokus

„Viele Verwalter zögern noch, weil sie Unsicherheiten bei der rechtlichen Belastbarkeit digitaler Stimmen haben“, erklärt das Team von prop.ID. „Unsere Plattform ist exakt darauf ausgerichtet, den digitalen Umlaufbeschluss im WEG durch Textform statt Schriftform rechtssicher abzubilden. Das bedeutet: Keine Postgebühren, keine Wartezeiten und eine automatische Dokumentation, die sofort in die Beschluss-Sammlung übernommen werden kann.“

Die Vorteile von prop.ID für Hausverwalter im Überblick:

Rechtssicherheit: Konformität mit der aktuellen Rechtsprechung in Deutschland und Österreich.

Hybrid-Power: Nahtlose Kombination von physischen Versammlungen und nachträglichen digitalen Umlaufbeschlüssen (additive Umlaufbeschlüsse).

Transparenz: Eigentümer können bequem per Smartphone oder PC abstimmen, was die Rücklaufquoten massiv erhöht.

KI-Integration: Automatisierte Erstellung der Beschlusstexte und Protokolle spart wertvolle Arbeitszeit.

Effizienz als Antwort auf den Fachkräftemangel

In Zeiten des Fachkräftemangels in der Immobilienwirtschaft wird die Prozessautomatisierung zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Ein digitaler Umlaufbeschluss, der die Textform statt der Schriftform nutzt, reduziert den Verwaltungsaufwand pro Beschluss um bis zu 80 %. prop.ID positioniert sich hierbei als Partner der Verwalter, um den Fokus zurück auf das Objektmanagement statt auf die Bürokratie zu legen.

Hausverwalter in Deutschland und Österreich können die Funktionen von prop.ID ab sofort testen und so den Grundstein für eine moderne, digitale WEG-Verwaltung legen.

Lassen Sie sich alle Funktionen im Rahmen eines unverbindlichen Demotermins zeigen!

