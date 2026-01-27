Eigentümerversammlung Protokoll Vorlage: vBeschluss automatisiert & spart Stunden

Eine fertige Eigentümerversammlung Protokoll Vorlage spart Hausverwaltern in Deutschland und Österreich enorm viel Zeit und Nerven. Genau das leistet vBeschluss von prop.ID!

Die innovative Plattform generiert für jede Eigentümerversammlung (ETV) automatisch eine maßgeschneiderte, rechtssichere Protokoll-Vorlage – bereit zur sofortigen Nutzung.

vBeschluss erstellt die Protokoll-Vorlage für die Eigentümerversammlung vollautomatisch. Hausverwalter müssen diese lediglich mit ihren eigenen Protokollnotizen ergänzen. Alle weiteren Elemente – wie die automatisch generierte Anwesenheitsliste – werden nahtlos und ohne manuellen Eingriff ins Protokoll integriert. Besonders zeitsparend: Die Beschlussergebnisse werden instant berechnet, grafisch aufbereitet und direkt in die Vorlage übernommen. Sämtliche Abstimmungen erfolgen dabei strikt nach den Regelungen des deutschen oder österreichischen Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) – für maximale Rechtssicherheit.

Seit Kurzem geht vBeschluss noch einen Schritt weiter: Dank Künstlicher Intelligenz (KI) entsteht automatisch eine vollständige, strukturierte Zusammenfassung der gesamten Eigentümerversammlung – gegliedert nach Tagesordnungspunkten. Ergänzt wird dies durch eine präzise Stimmungsanalyse pro Versammlung, die wertvolle Einblicke in die Stimmung der Eigentümer liefert und ebenfalls direkt für das Protokoll verwendet werden kann.

„Mit unserer automatisierten Eigentümerversammlung Protokoll Vorlage reduzieren wir den administrativen Aufwand drastisch“, erklärt Alexander Schuch, Geschäftsführer bei prop.ID. „Hausverwalter können sich endlich wieder auf die Kernaufgaben konzentrieren – statt stundenlang Protokolle zu tippen.“

Neben der intelligenten Protokoll-Erstellung bietet prop.ID weitere Tools für virtuelle Eigentümerversammlungen, digitale Umlaufbeschlüsse und die effiziente Verwaltung von Untergemeinschaften. Ziel ist es, Kosten und Zeitaufwand für Hausverwalter in Deutschland und Österreich nachhaltig zu senken.

Weitere Informationen zur automatisierten Vorlage Protokoll Eigentümerversammlung und allen Funktionen finden Sie unter https://www.prop.id/. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

prop.ID GmbH

Herr Alexander Schuch

Sternwartestr. 39

1180 Wien

Österreich

fon ..: +43 670 4073684

web ..: https://www.prop.id

email : pr@prop.id

prop.ID ist der führende Anbieter digitaler Lösungen für die moderne Hausverwaltung. Mit vBeschluss und weiteren Tools unterstützen wir Hausverwaltungen bei der Automatisierung von Prozessen – für mehr Effizienz, Compliance und Zufriedenheit bei Eigentümern.

Pressekontakt:

prop.ID GmbH

Herr Alexander Schuch

Sternwartestr. 39

1180 Wien

fon ..: +43 670 4073684

email : pr@prop.id

