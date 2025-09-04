KI-Assistentin führt rund um die Uhr durch die Agenturwelt

Schnelle Antworten, klarer Fokus auf das Nutzerinteresse – dafür steht die KI-Assistentin, die ab sofort auf der Website der Werbeagentur Baumann & Baltner (baumann-baltner.de) Anfragen beantwortet.

Ludwigsburg, im August 2025. Besucherinnen und Besucher der Website der Agentur Baumann & Baltner – https://baumann-baltner.de – erleben derzeit eine besondere Premiere: Eine KI-Assistentin begrüßt die Nutzer, beantwortet Fragen zur Agentur und präsentiert passende Inhalte. Hinter der intelligenten Lösung steht das Start-up saviros. Mit dem Showcase kann live erlebt werden, dass automatisierte Kommunikation unterhaltsam, effizient und informativ sein kann – und zugleich Zeit und Ressourcen spart.

Schnelle, sachlich korrekte Antworten, dazu ein klarer Fokus auf das Nutzerinteresse – dafür steht die KI-Assistentin, die ab sofort auf der Website der Werbeagentur Baumann & Baltner (baumann-baltner.de) Anfragen beantwortet. Entwickelt werden die virtuellen Mitarbeitenden vom Startup saviros, einer Neugründung des Teams der Werbeagentur und der Datenbank-Spezialisten des IT-Anbieters lysio aus Esslingen. Und so funktioniert’s: Mit einem Klick auf das Fenster rechts unten auf der Startseite öffnet sich der Chat-Bereich. Dort können Fragen zur Agentur direkt eingetippt werden – etwa: „Zeige mir Referenzen aus dem Bereich Wohnbau“ oder „Welche Leistungen bietet Baumann & Baltner an?“. Die Antworten erscheinen sofort, ergänzt durch Links, Grafiken und relevante Zusatzinformationen.

„Der Showcase gibt unseren Kunden die Möglichkeit, die saviros Assistenten live zu testen“, sagt Nadja Baumann, Geschäftsführerin der saviros GmbH. „Der Kunden-Support übers Web ist eine konkrete Anwendung, die sich am Beispiel leicht nachvollziehen lässt. Dabei bilden wir hier nur einen ganz kleinen Bruchteil der Möglichkeiten ab. Unsere individuellen Lösungen richten sich an alle Unternehmen, die von ihren Daten profitieren, Arbeitsabläufe automatisieren und damit Ressourcen schonen wollen.“

Echte Hilfe – rund um die Uhr

Als virtueller Kollege ist die saviros Assistentin jederzeit erreichbar, braucht keinen Urlaub und übernimmt Aufgaben, die in vielen Unternehmen bislang manuell erledigt werden. Dazu zählen etwa:

* E-Commerce: Begleitung über den gesamten Online-Einkauf hinweg

* Personalentwicklung: Unterstützung von der Anzeige bis zum Onboarding

* Verlagswesen und Medien: Abonnentenverwaltung, Autorenbetreuung

* Industrie: Datenanalyse, Datenbankpflege, interne und externe Kommunikation

* Öffentliche Institutionen: bürgernaher Rund-um-die-Uhr-Service

* Marketing & PR: Content-Erstellung, Konzeption, Grafik-Unterstützung

* Handwerk: Dokumentation, Buchhaltung, Kundenkommunikation

Die Technologie: Wissen statt suchen

Technisch betrachtet, kombiniert saviros faktenbasierte, redaktionell geprüfte Antworten mit echter Prozessausführung durch „Flows“ (vordefinierte Abläufe) und visueller Nutzerführung durch 3D-Avatare. Die KI-gestützten Assistenten übernehmen das Dokumentenmanagement und machen Unternehmenswissen sofort nutzbar. Die Assistentin beantwortet Fragen im Dialog, stellt Zusammenhänge her und liefert Antworten mit den dazugehörigen Dokumenten. Von Rechnungen über Angebote bis zu kompletten Prozessen: Die Nutzer fragen, die Assistentin liefert – sofort, strukturiert und mit Hinweis auf die verwendeten Quellen.

Das Ergebnis: massive Zeitersparnis, bessere Entscheidungen, direkter Nutzen fürs Geschäft.

Neben einer dialogorientierten Nutzerführung profitieren Unternehmen vor allem von deutlich effizienteren Abläufen. Aufgaben wie Kundenanfragen, Datenauswertung oder Prozessanstoß erfolgen automatisch – das spart wertvolle Zeit und ermöglicht eine konstant hohe Kommunikationsqualität.

Zugleich hilft die saviros Assistentin beim Aufbau einer unternehmenseigenen Wissensdatenbank. Ein weiterer Vorteil gegenüber ChatGPT & Co.: Die Assistentin greift über Retrieval Augmented Generation (RAG) auf verlässliche Inhalte zu und sorgt durch kontextabhängige Antworten für eine zielgerichtete Nutzerführung.

Sie wollen mehr über den Einsatz der saviros Assistenten erfahren?

Wir freuen uns auf Ihre Anforderungen und präsentieren gerne in einem Erstgespräch entsprechende Lösungsansätze.

Mehr Informationen finden Sie auf https://saviros.ai.

Auf dem Instagram-Kanal von Baumann & Baltner gibt es zudem ein Demo-Video: https://www.instagram.com/p/DODKl00iFMu/

saviros auf der Frankfurter Buchmesse

Die innovativen KI-Assistenten von saviros werden vom 15. bis 19. Oktober 2025 in Halle 3.1, Reihe F präsentiert – unter anderem einer Delegation des Wirtschaftsministeriums, die den Stand am 17. Oktober besucht. Für persönliche Gespräche steht das saviros Team auch auf der Messe gerne zur Verfügung.

Gründungs- und Entwicklungspartner

Baumann & Baltner GmbH & Co. KG

Zukunftsprojekt zum Jubiläum: Die Baumann & Baltner GmbH mit Sitz in Ludwigsburg feiert 2024 ihr zehnjähriges Bestehen. Aktuell hat die Werbeagentur mit Wurzeln im Verlagsgeschäft zehn Mitarbeitende, mit denen Kunden aus Mittelstand und große Unternehmenskunden betreut werden. Baumann & Baltner bietet sämtliche Marketingleistungen über eigene Ressourcen und im agentureigenen Netzwerk ab. „Wir helfen von jeher mit unserer Arbeit, Zukunft zu gestalten und zu sichern“, sagt Agenturgründer Gerhard Baumann. Er hat seine 2006 gegründete Werbeagentur vor zehn Jahren mit der Online-Agentur von Uwe Baltner zusammengeführt. Baumann und Baltner haben ihre Wurzeln in Verlagswesen und im Journalismus. „Daraus haben wir die Aufgabe abgeleitet, unsere Kunden nicht nur gestalterisch zu unterstützen, sondern in der Kommunikation auf wahre und hilfreiche Inhalte zu setzen“, sagt Gerhard Baumann. Eine gute Entscheidung, denn die Kernkompetenz der Agenturmacher ist im Zeitalter von AI und Fake News gefragt wie nie.

lysio GmbH

Die lysio gmbh mit Sitz in Esslingen am Neckar ist ein Team von Softwareentwicklern, Unternehmensberatern, Ingenieuren, Analysten und Projektleitern. Mit über 20 Jahren Erfahrung bei der Realisierung unterschiedlichster Projekte für Konzernlandschaften und mittelständische Unternehmen diverser Branchen sorgt das Unternehmen für maßgeschneiderte digitale Lösungen.

Die saviros GmbH ist ein Unternehmen, das digitale, KI-gestützte Assistenten entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützen, in Bereichen wie Kommunikation, Vertrieb und Support Zeit und Ressourcen zu sparen. Die zugrunde liegende Technologie ist KI-basiert, zum Patent angemeldet und erfüllt DSGVO-Konformität über eine sichere europäische Cloud-Lösung.

saviros ermöglicht durch internen Zugriff auf Wissensdatenbanken und Prozessautomatisierung enorme Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen, Kostenreduktion sowie eine verbesserte Kundenzufriedenheit, während Mitarbeitende von repetitiven Aufgaben entlastet werden. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von individueller Produktberatung über schnellen Wissenstransfer bis hin zu Schulungen und Presseanfragen. Für Industrie- und Dienstleistungsunternehmen automatisiert die saviros GmbH Prozesse in Bereichen wie Qualitätssicherung, Instandhaltung, Vertrieb und Support.

