BWH Hotels mit 388 Mio. Euro Nettoumsatz im ersten Halbjahr 2025

BWH Hotels Central Europe blicken auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück.

Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen wie steigender Einkaufs- und Energiepreise sowie globaler wirtschaftspolitischer Unsicherheiten. BWH Hotels erzielten von Januar bis Juni 2025 einen messbaren Netto-Gesamtumsatz von rund 388 Millionen Euro. Der Logisumsatz inkl. Mwst. aller Hotels betrug im gleichen Zeitraum 247 Mio. Euro. Die BWH Hotels Central Europe kanalisierten davon 61 Prozent (156 Mio. Euro) über ihre Vertriebs- und Vermarktungskanäle. Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert BWH Hotels einen Nettoumsatz von 752 Millionen Euro, nach 737 Millionen Euro im Jahr 2024. Die 220 Hotels der BWH Hotels Central Europe setzen damit ihren stabilen Wachstumskurs in Deutschland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, der Slowakei, Slowenien, der Schweiz, Tschechien und Ungarn fort.

Anzahl Hotels wächst

Auch die Anzahl der Hotels der Gruppe steigt. „Wir setzen unseren Wachstumskurs 2025 konsequent fort“, sagt Marcus Smola, Geschäftsführer BWH Hotels Central Europe. „Im ersten Halbjahr 2025 konnten wir bereits ein Plus von 14 Hotels mit einem Volumen von rund 1.400 Zimmern verzeichnen. Davon haben wir 12 Häuser in Deutschland hinzugewonnen und je ein Hotel in Kroatien und der Slowakei.“

Wachstumsfaktoren: Reichweite, Effizienz, Nachhaltigkeit

„Die größten Anreize für Hotels, sich unserer Marke anzuschließen, sind eine höhere Reichweite, ein attraktives Loyalty-Programm und deutlich geringere Distributions- sowie Einkaufskosten“, so Smola weiter. „Nach der Pandemie investieren Hotels wieder langfristig und nutzen unsere Services gezielter.“ Zudem führt die Gruppe derzeit ihr neues „PRO-Konzept“ ein, mit dem angeschlossene Hotels ab 2026 eine individuelle und maßgeschneiderte operative Betreuung erhalten. Kernpunkt ist dabei die Sicherstellung einer optimalen Vermarktung und Distribution, Unterstützung beim Mitarbeiter-Recruiting sowie Know-how-Transfer in verschiedenen Bereichen. Auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit verfolgt BWH ambitionierte Ziele: Bis Ende 2026 sollen alle BWH Hotels weltweit nach anerkannten ESG-Kriterien zertifiziert sein – in Central Europe bereits bis Ende 2025.

BWH Hotels

BWH Hotels ist eine internationale Hotelgruppe mit Hauptsitz in Phoenix/Arizona und das Markendach für die drei weltweiten Markenfamilien Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels und SureStay Hotel Group mit einem globalen Netzwerk von rund 4.300 unabhängigen Hotels in rund 100 Ländern weltweit. Insgesamt gehören zur Markenfamilie BWH Hotels weltweit 18 Hotelmarken. Die BWH Hotels Central Europe betreut insgesamt rund 230 Hotels in den zehn Ländern Deutschland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechien und Ungarn unter dem gemeinsamen Unternehmensdach. Neben dem deutschen Hauptsitz in Eschborn gibt es ein regionales Länderbüro in Wien, Österreich.

