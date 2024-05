Kanal- und Rohrreinigung in Oldenburg und Umgebung

Der Abfluss gluckert oder ist sogar verstopft? KanalHarry sorgt in Oldenburg und der umliegenden Region für schnelle und gründliche Abhilfe. Hier mehr erfahren!

Wenn der Abfluss unangenehm riecht, gluckert oder das Wasser nicht mehr richtig abfließt, sind das deutliche Alarmsignale: Das Rohr ist möglicherweise verkalkt, verstopft oder sogar beschädigt. KanalHarry ist der erfahrene Ansprechpartner für die professionelle Kanalreinigung in Bremen, Delmenhorst und Oldenburg. Der erfahrene Fachbetrieb bietet umfassende Dienstleistungen von der Rohrreinigung über die Dichtheitsprüfung bis hin zur Schachtsanierung – alles aus einer Hand.

Rohr frei: alle Leistungen aus einer Hand

KanalHarry überzeugt durch ein breites Spektrum an Leistungen. Ob Rohrreinigung, Kamerabefahrung und Leckortung, Dichtheitsprüfung, Schacht- und Rohrreparatur, grabenlose Sanierung oder Kanalnebelung: Das Unternehmen bietet fachkundige Unterstützung für alle Arten von Rohr- und Kanalarbeiten. Als Mitglied der Handwerkskammer Oldenburg gewährleistet KanalHarry höchste Qualität und Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz. Sowohl in Privathaushalten als auch in gewerblichen Immobilien ist das erfahrene Team im Einsatz, im Notfall auch 24 Stunden am Tag!

Per Notdienst immer erreichbar

Ein Rohrbruch kann zu jeder Tages- und Nachtzeit auftreten. Daher bietet KanalHarry einen 24-Stunden-Notdienst, der rund um die Uhr einsatzbereit ist. Egal ob Wochenende, Feiertag oder mitten in der Nacht – das erfahrene Team ist sofort verfügbar, um Schäden schnell und effektiv zu beheben. Wenn es einmal schnell gehen und ein Rohrschaden umgehend behoben werden muss, ist das erfahrene Team für sämtliche Kanalarbeiten sofort verfügbar.

KanalHarry: das Familienunternehmen in der Feldhusstraße

Seit 1999 überzeugt die Rohrreinigungsfirma KanalHarry durch einen kompetenten und zuverlässigen Service rund um die Rohr- und Kanalreinigung. Zahlreiche erfolgreiche Einsätze, ein Equipment auf dem neuesten Stand der Technik und speziell ausgebildetes Personal stellen sicher, dass die Leitungen in Bremen, Delmenhorst und Oldenburg in den besten Händen sind. KanalHarry hat seinen Hauptsitz in der Feldhusstraße 14 in 27755 Delmenhorst und ist bei Tag sowie bei Nacht erreichbar:

– Delmenhorst 04221 – 98 71 31

– Bremen 0421 – 63 62 999

– Oldenburg 0441 – 209 77 37

– Wildeshausen 04431 – 93 63 23

