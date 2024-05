Podcast – Im Expertengespräch mit Prof. Dr. Tobias Just, Uni Regensburg, IREBS – Ab 5. Juni auf Spotify

„Belebung an den Immobilien-Investmentmärkten?“ – Makrotrends Immobilienmärkte mit Frank Esslinger, CFO Schmack Immobilien Gruppe

Ab 5. Juni auf Spotify, Apple Podcasts und weiteren Plattformen!

Spotify Link:

https://podcasters.spotify.com/pod/show/makrotrends-immobilien

Der Fach-Podcasts „Makrotrends Immobilienmärkte“ mit Frank Esslinger, CFO der Schmack Immobilien Gruppe und Hochschul-Dozent, im Gespräch mit Prof. Dr. Tobias Just.

Prof. Just ist Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienwirtschaft an der IREBS International Real Estate Business School der Universität Regensburg sowie Wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer der IREBS Immobilienakademie.

Frank Esslinger stellt in der aktuellen Ausgabe von Makrotrends Immobilienmärkte folgende Fragen:

+ Wie die Federal Reserve den deutschen Markt beeinflusst

+ Was sagt die invertierte Zinsstrukturkurve über die Markterwartungen?

+ Was bedeutet das für die Kapitalallokation?

Zu den Personen:

Frank Esslinger ist Dipl.-Kaufmann (Universität zu Köln) und CEMS Master (HEC Paris, Stockholm School of Economics) und ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung der Schmack Immobilien Gruppe und verantwortlich für den Bereich Finanzen/Mergers & Acquisitions. Zuvor war Herr Esslinger viele Jahre im Investment Banking in London, u.a. im Bereich Mergers & Acquisitions bei JP Morgan, tätig. Seine Karriere begann er bei Deloitte & Touche in Düsseldorf. In den vergangenen Jahren übernahm Herr Esslinger Vortrags- und Dozententätigkeiten u.a. an der HEC Paris, Institut IREBS (Universität Regensburg) und der Hochschule Fresenius in München. Darüber hinaus ist er Herausgeber des Podcast „Basispunkte – Makrotrend Immobilienmarkt“, in dem er sich mit aktuellen Themen des Immobilienmarktes beschäftigt.

Prof. Dr. Tobias Just ist Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg. Er beschäftigt sich intensiv mit der Wechselwirkung zwischen der Immobilienwirtschaft und anderen Branchen, respektive der Gesamtwirtschaft. Hierzu zählen gerade auch wirtschafts- und wohnungswirtschaftliche Fragestellungen sowie die besondere Rolle von Immobilien innerhalb von Stadtentwicklungsprozessen. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf den Auswirkungen langfristiger Entwicklungen, insbesondere den demografischen Trends sowie der Internationalisierung der Immobilienwirtschaft.

Prof. Dr. Tobias Just (FRICS) ist gleichzeitig Wissenschaftlicher Leiter der IREBS Immobilienakademie, eines An-Instituts der Universität Regensburg für Weiterbildung in der Immobilienwirtschaft.

Wichtiger Hinweis: Die Inhalte des Podcasts können unvollständig oder fehlerhaft sein. Es wird keine Haftung übernommen. Die Schmack Immobilien Gruppe, insbesondere Ferd. Schmack jun. GmbH, bietet keine finanziellen, steuerlichen, juristischen oder anderen Beratungsdienstleistungen an. Daher sind die Inhalte des Podcasts zu keinem Zeitpunkt als Beratung bzw. Empfehlung, insbesondere als Investitions- oder Anlageempfehlung, für Unternehmen oder Individuen zu betrachten. Die Inhalte des Podcasts stellen die persönliche Meinung des bzw. der Gesprächsbeteiligten und nicht die Meinung der Unternehmen der Schmack Immobilien Gruppe dar.

