Je mehr du weißt, desto mehr siehst du – SeaTrek Sailing Adventures begrüßt neuen Experten an Bord

Wissen erweitert den Horizont – genau diesem Motto folgt SeaTrek Sailing Adventures mit seinen Expeditionskreuzfahrten durch die faszinierenden Inselwelten Indonesiens.

SeaTrek Sailing Adventures erweitert sein einzigartiges Expeditionsprogramm und begrüßt mit Dr. Yi-Kai Tee einen herausragenden Experten für tropische Meeresbiologie. Der renommierte australische Fischkundler wird bei zwei exklusiven Kreuzfahrten im Dezember 2025 und März 2026 mit an Bord sein und den Gästen mit Fachvorträgen und faszinierenden Live-Demonstrationen die Geheimnisse der tropischen Korallenriffe Nordindonesiens näherbringen.

Dr. Yi-Kai Tee ist ein angesehener Ichthyologe und Kurator für Fische am Australian Museum in Sydney. Seine Forschung kombiniert modernste genetische Analysetechniken mit klassischen morphologischen Methoden, um die Evolutionsgeschichte und Artenvielfalt der Fische in Korallenriffen zu entschlüsseln. Für seine herausragende Doktorarbeit an der University of Sydney wurde er 2022 mit dem renommierten Fakultätspreis ausgezeichnet. Im Laufe seiner Karriere hat er bereits mehrere Fischgruppen taxonomisch neu bewertet und über zwei Dutzend neue Arten wissenschaftlich beschrieben.

Während dieser speziellen SeaTrek-Kreuzfahrten wird Dr. Tee sein Fachwissen mit den Gästen teilen und ihnen helfen, das empfindliche Ökosystem der Korallenriffe mit anderen Augen zu sehen. Mit seinen spannenden Erklärungen und praktischen Demonstrationen bietet er einzigartige Einblicke in das faszinierende Leben unter Wasser.

Michael Travers, Kommunikationschef von SeaTrek Sailing Adventures, freut sich über die Zusammenarbeit: „Unsere Mission ist es, unseren Gästen nicht nur außergewöhnliche Reiseerlebnisse zu bieten, sondern ihnen auch ein tieferes Verständnis für die Ökosysteme zu vermitteln, die wir erkunden. Dr. Yi-Kai Tee ist eine wahre Koryphäe auf seinem Gebiet, und seine Expertise wird unsere Expeditionskreuzfahrten bereichern.“

Doch nicht nur das wissenschaftliche Programm macht diese Reisen besonders: Wie gewohnt erwarten die SeaTrek-Gäste unvergessliche Erlebnisse an Land und auf See. Dazu gehören Besuche in abgelegenen Dörfern, farbenfrohe Märkte, eindrucksvolle Stammesrituale, majestätische Vulkane, exotische Tierbeobachtungen, weiße Sandstrände und tägliche Schnorchelausflüge zu artenreichen Korallenriffen.

Die Reisen mit Dr. Yi-Kai Tee:

o Papuas Walhaie und Paradiesvögel – Eine Expedition zu den beeindruckendsten Naturschauplätzen Indonesiens

o Von den Gewürzinseln zu den Dracheninseln – Eine Reise durch eine Welt voller Mythen, Geschichte und einzigartiger Natur

Diese außergewöhnlichen Expeditionen bieten nicht nur Abenteuer, sondern auch tiefgehende Einblicke in die Wunder der Meereswelt. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, mit einem führenden Experten auf Entdeckungsreise zu gehen, sollte sich diese Reisen nicht entgehen lassen.

Weitere Informationen und Buchungen unter www.seatrekbali.com, telefonisch unter +62 361 474 3902 oder per E-Mail an info@seatrekbali.com.

