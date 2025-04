Direkt ins Abenteuer

Neue Flugverbindungen machen Komodo mit SeaTrek einfacher denn je

Ein Segeltörn durch die unberührte Inselwelt Indonesiens, mit einer leichten Meeresbrise und der Aussicht auf legendäre Komodowarane – für viele ein Traum. Mit SeaTrek Sailing Adventures kann dieser Traum nun wahr werden, und dank neuer direkter Flugverbindungen wird die Anreise zum Abenteuer komfortabler. SeaTrek Sailing Adventures ist eine Expeditionskreuzfahrt, die Reisende auf traditionellen Pinisi-Holzseglern durch die beeindruckende Inselwelt Indonesiens führt. Die stilvollen, von erfahrenen Crews geführten Schiffe bieten eine einzigartige Kombination aus Abenteuer, Komfort und kulturellen Erlebnissen. Gäste haben die Möglichkeit, abgelegene Strände zu erkunden, exotische Tierarten wie die berühmten Komodowarane zu beobachten und in die faszinierende Unterwasserwelt einzutauchen.

Seit Kurzem bietet die Fluggesellschaft Jetstar Direktflüge von Singapur nach Komodo an und erweitert damit die internationalen Reisemöglichkeiten in diese einzigartige Region. Die neuen Jetstar-Verbindungen starten zweimal wöchentlich, jeweils donnerstags und sonntags, und ergänzen damit das Angebot von AirAsia, die bereits dreimal wöchentlich von Kuala Lumpur aus (dienstags, donnerstags und samstags) nach Komodo fliegt. Beide Flugrouten dauern lediglich drei bis vier Stunden und ersparen den Reisenden die oft überfüllten Flughäfen in Bali oder Jakarta.

Für Gäste von SeaTrek bedeutet die neue Flugverbindung eine bequemere Anreise zu ihrem unvergesslichen Segelabenteuer. Wer dennoch einen Aufenthalt auf Bali einplanen möchte, hat weiterhin die Möglichkeit, über die bewährten Routen von Bali oder Jakarta anzureisen und dort einen Zwischenstopp einzulegen.

Weitere Informationen und Buchung über SeaTrek Sailing Adventures unter www.seatrekbali.com.

