Jackery E1000 v2 und E240 v2 erhalten Amazon Climate Pledge Friendly Label

Jackerys Powerstations E1000 v2 und E240 v2 wurden mit dem Amazon Climate Pledge Friendly Label in Großbritannien, Deutschland und anderen europäischen Ländern ausgezeichnet.

Neueste Powerstations für ihr umweltfreundliches Design und ihre Leistung ausgezeichnet

Die neuen E1000 v2 und E240 v2 von Jackery sind nicht nur jeweils eine der kleinsten und leichtesten LiFePO4-Powerstations ihrer Klasse, sondern wurden nun auch mit dem Amazon Climate Pledge Friendly Label in Großbritannien, Deutschland und anderen europäischen Ländern ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von Jackery als ein weltweit führender Anbieter von mobilen Energielösungen für Nachhaltigkeit und Bereitstellung hochwertiger, umweltbewusster Produkte.

Das Amazon Climate Pledge Friendly Label wird an Produkte vergeben, die strenge Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, und hilft Kundinnen und Kunden, auch mit Blick auf Nachhaltigkeit und den CO2-Fußabdruck eine gute Wahl zu treffen.

Jackery Explorer 1000 v2

Die kürzlich vorgestellte Explorer 1000 V2 ist für all diejenigen gedacht, die auch unterwegs eine leistungsstarke Energielösung benötigen. Mit einer Kapazität von 1070 Wh eignet sich diese LiFePO4-Powerstation perfekt für die Stromversorgung verschiedenster Geräte – von Kühlboxen über Notebooks bis hin zu Smartphone und Co. Sie verfügt über sechs Ausgänge, darunter zwei AC-Steckdosen, zwei USB-C- und eine USB-A-Schnittstelle sowie einen 12-Volt-Anschluss (In/Out), um für maximale Flexibilität zu sorgen. Dazu bringt das Kraftpaket ein neues, optimiertes Batteriemanagementsystem mit exklusiver ChargeShield 2.0-Technologie mit, die für Sicherheit und besten Batterieschutz sorgt. Auch wird eine Schnellladefunktion geboten, sodass die Powerstation im Set mit vier tragbaren SolarSaga 100-W-Solarmodulen in nur 180 Minuten emissionsfrei vollständig aufgeladen ist. Entsprechend empfiehlt sich die neue Jackery Powerstation als zuverlässiger Begleiter bei ausgedehnten Outdoor-Abenteuern und als Notstromversorgung zu Hause.

Jackery Explorer 240 v2

Mit der Explorer 240 v2 bietet Jackery eine besonders kompakte Lösung für den Rucksack – ideal für Kurzreisen und die Notstromversorgung kleinerer, mobiler Geräte. Trotz ihrer geringeren Größe von nur 231 x 153 x 169 mm bietet sie eine Kapazität von 240 Wh und fünf Ausgänge, darunter eine Schuko-Steckdose, USB-A und -C-Slots sowie einen 12-Volt-Port, damit User flexibel auch mehrere Geräte gleichzeitig aufladen können. Diese leichte und handliche Powerstation ist ein Favorit unter Outdoor-Enthusiasten, die zuverlässig Energie in einem tragbaren Format wünschen.

Ein Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit

Die Verleihung des Amazon Climate Pledge Friendly Label unterstreicht Jackerys umfassendes Engagement für Nachhaltigkeit. Jackery leistet seit Jahren Pionierarbeit mit umweltfreundlichen Energielösungen wie den Solargeneratoren des Unternehmens bestehend aus innovativen Powerstations und mobilen SolarSaga-Solarmodulen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen stetig an der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, auch durch nachhaltige Verpackungen und die Unterstützung von Wiederaufforstungsprojekten. Diese Bemühungen spiegeln die Mission von Jackery wider, grüne Energie für alle zugänglich zu machen. Mit der Wahl des Explorer 1000 v2 und 240 v2 investieren Verbraucherinnen und Verbraucher in modernste Technologie und unterstützen gleichzeitig eine Marke, die sich für eine positive Umweltbilanz einsetzt.

