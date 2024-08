IFA 2024: Jackery zeigt besonders kleine und leichte LiFePO4-Powerstations sowie mobiles DIY-Balkonkraftwerk

Der Hersteller präsentiert seine Neuheiten auf der IFA in Berlin – von einigen der kleinsten und leichtesten LiFePO4-Powerstations ihrer Klasse bis hin zum portablen DIY-Balkonkraftwerk.

Wenn innovative Energieversorgungslösungen auf kompakte Mobilität treffen, dann ist Jackery nicht weit. Entsprechend präsentiert der Hersteller seine Neuheiten auch auf der IFA in Berlin – von einigen der kleinsten und leichtesten LiFePO4-Powerstations ihrer Klasse bis hin zum portablen DIY-Balkonkraftwerk. Zudem startet Jackery ein IFA-Gewinnspiel auf Instagram, bei dem es das Navi 2000 Balkonkraftwerk inkl. 800 W Panel-Set im Wert von 2.429 Euro zu gewinnen gibt. Ein Besuch am Jackery-Stand in Halle 2.2, Stand 209, lohnt sich während der Messe vom 6. bis zum 10. September also in vielerlei Hinsicht.

Klein und kräftig: Die neuen Powerstations E1000 v2 und E240 v2

Die IFA in Berlin ist die erste Messe in Europa, auf der Jackery seine neuen LiFePO4-Powerstations ausstellt. Die Neuauflage der Explorer-Modelle überzeugt mit verringertem Gewicht, kompakter Größe und Schnellladefunktion. Die Energiespeicher sind mit optimierter Technologie, KI-gestütztem Akkuschutz und Notfall-Schnelllademodus ausgestattet. Die E1000 v2 gilt dabei als eine der kleinsten und leichtesten LiFePO4-Powerstations ihrer Klasse. Lediglich 10,8 kg bringt der Speicher mit 1070 Wh Kapazität und 1500 Watt auf die Waage und misst nur 327 x 224 x 247 mm. Damit ist er satte 20 % kleiner und 10 % leichter als vergleichbare Modelle mit 1 kWh.

Besonders platzsparend und leicht kommt auch die Neuauflage E240 v2 als Powerstation für den Rucksack daher. Sie ist eine der kleinsten 300 Watt Modelle und überzeugt mit handlichen 231 x 153 x 169 mm bei lediglich 3,6 kg Gewicht und einer Kapazität von 256 Wh.

Beide Modelle sind mit der integrierten KI-gestützten ChargeShield 2.0 Technologie ausgestattet, die für Sicherheit und maximalen Batterieschutz der verbauten LiFePO4-Akkus sorgt. Muss es einmal schnell gehen, bieten beide Varianten einen Schnelllademodus. Der E240 v2 lädt in nur einer Stunde und 20 Minuten auf 80 %. Beim E1000 v2 füllt sich der Akku im Notfall-Schnelllademodus per App-Klick in nur einer Stunde komplett.

Die Preisempfehlung für die E1000 v2 liegt bei 999 Euro, die E240 v2 kostet 299 Euro.

Strom aus Balkonien: Das All-in-One Balkonkraftwerk Jackery Navi 2000

Das Jackery Navi 2000 ist ein mobiles, wetterfestes DIY-System mit integriertem Wechselrichter für den Balkon, Zaun oder das Tiny-House. Als kaskadierbare LiFePO4-Powerstation im Aluminium-Gehäuse kann sie gerade im Set mit den optional erhältlichen flexiblen Solarpanels von Jackery auch mit ins Ferienhaus genommen werden oder versorgt Verbraucher unterwegs über eine Schuko-Steckdose. Mit einer maximalen Solarladeleistung von 1600 Watt eignet sie sich dank der Kompatibilität zu gängigen MC4-Solarmodulen zudem als Speicherlösung für bestehende Systeme.

Zur IFA startet Jackery ein energetisches Gewinnspiel, bei dem es ein Jackery Navi 2000 im Set mit vier 200 Watt Solarpanels im Wert von 2.429 Euro zu gewinnen gibt. Dazu gilt es am IFA-Stand ein Bild mit dem Jackery Navi 2000 zu schießen und es zwischen dem 6. und 12. September mit dem Tag @Jackery.de sowie dem Hashtag #JackeryIFAContest auf Instagram zu posten. Zudem gibt es jeden Tag Verlosungen am Messestand, bei denen es u.a. die Mini-Powerstation Jackery Explorer 100 Plus zu gewinnen gibt.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule.

Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen.

