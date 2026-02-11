Insolvenzen steigen. Hohe Lieferkosten und fehlende Aufträge drücken die Marge. KI stabilisiert Umsatz

Steigende Insolvenzen, hohe Lieferkosten, fehlende Neukunden: Warum Produktionsbetriebe jetzt handeln sollten

Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Mittelstand steigt. Neben schwankender Nachfrage belasten insbesondere hohe Liefer- und Logistikkosten sowie steigende Materialpreise viele metall- und kunststoffverarbeitende Produktionsbetriebe. Gleichzeitig fehlt es in zahlreichen Unternehmen an systematischer Neukundengewinnung und transparenter Angebotssteuerung.

Gerade Betriebe mit 30 bis 120 Mitarbeitern geraten dadurch unter doppelten Druck: Sinkende Margen treffen auf unzureichend strukturierte Vertriebs- und Planungsprozesse.

„Viele Unternehmen kalkulieren sauber – aber verlieren Marge durch steigende Transportkosten, ineffiziente Routenplanung oder fehlende Transparenz in Auftragsstrukturen“, erklärt Dieter Behrentin, Geschäftsführer der Behrentin Communication GmbH. „Wenn gleichzeitig zu wenig neue Kunden hinzukommen, wird das schnell zum strukturellen Risiko.“

Typische Schwachstellen im Produktionsalltag

In wirtschaftlich stabilen Phasen fallen interne Reibungsverluste weniger auf. In angespannten Märkten jedoch werden sie existenziell.

Häufige Problemfelder:

Hohe Liefer- und Logistikkosten ohne transparente Analyse

Zu lange Angebotszeiten

Keine systematische Lead-Generierung

Fehlende Priorisierung profitabler Aufträge

Abhängigkeit von wenigen Großkunden

Die Folge:

Auslastung schwankt, Marge sinkt, Liquidität gerät unter Druck.

KI als Instrument zur Margensicherung

Moderne Analyse- und Automatisierungssysteme ermöglichen es, interne Prozesse datenbasiert auszuwerten und Optimierungspotenziale sichtbar zu machen.

Beispiele:

Analyse von Transport- und Lieferkosten

Optimierung von Routen- und Versandstrukturen

Identifikation margenstarker Kundensegmente

Automatisierte Lead-Qualifizierung

Schnellere Angebotskalkulation

Ziel ist nicht Technologie um ihrer selbst willen – sondern mehr Umsatz bei kontrollierten Kosten.

Staatliche Förderung reduziert Investitionsrisiko

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zögern Unternehmen, in Prozessoptimierung zu investieren. Das BAFA-Förderprogramm ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen in Rheinland-Pfalz eine Förderung von bis zu 80 Prozent der Beratungskosten für eine strukturierte Effizienz- oder Vertriebsanalyse.

Die maximale Bemessungsgrundlage liegt bei 3.500 Euro pro Projekt.

„Wer seine Lieferkosten strukturiert analysiert und gleichzeitig den Vertrieb systematisiert, stärkt seine Stabilität nachhaltig“, so Behrentin. „Die Förderung senkt die Einstiegshürde erheblich.“

Stabilität durch Transparenz und Geschwindigkeit

In industriell geprägten Regionen wie Trier, der Vulkaneifel und dem Hunsrück entscheidet zunehmend die Fähigkeit, Kosten zu kontrollieren und gleichzeitig neue Kunden systematisch zu gewinnen.

Die entscheidende Frage lautet daher:

Wo gehen heute Marge und Aufträge verloren?

Förder-Check für Produktions-KMU

Produktionsbetriebe können in einem unverbindlichen Förder-Check prüfen lassen, ob ihre geplante Effizienz- oder Vertriebsanalyse förderfähig ist und wo konkrete Einspar- oder Umsatzpotenziale liegen.

Weitere Informationen: www.behrentin.com info@behrentin.com

Behrentin Communication GmbH

54576 Hillesheim

Deutschland

Behrentin Communication GmbH ist eine unabhängige Beratungs- und Innovationsagentur mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen unterstützt Hersteller, Scale-ups und Institutionen dabei, nachhaltige und biobasierte Produkte regulatorisch einzuordnen, marktfähig zu positionieren und im europäischen Markt beschaffungsfähig zu machen.

Der Fokus liegt auf der Schnittstelle von Regulatorik (u. a. PPWR, Food-Contact, ESG/CSRD), Marktzugang und operativer Umsetzung in Branchen wie HORECA, Handel, Healthcare, Events und Bioökonomie. Behrentin Communication arbeitet dabei bewusst fakten- und strukturorientiert – mit dem Ziel, Entscheidungs­sicherheit für Einkauf, Management und öffentliche Akteure zu schaffen.

Zum Netzwerk des Unternehmens zählen Innovationsökosysteme, Forschungseinrichtungen, Industriepartner sowie öffentliche Akteure im DACH- und EU-Raum. Behrentin Communication begleitet Projekte von der strategischen Einordnung über Markt- und Innovationskonzepte bis hin zur Vorbereitung konkreter Markteintritte.

Behrentin Communication GmbH

