A Ukrainian Fashion Story Continues: ETIKA Collection 2027 from Kyiv to Switzerland

Von Kyiv in die Schweiz, durch Krieg und Wandel: ETIKA macht Resilienz zu Design. Fünf Looks verbinden Naturfasern, ukrainisches Handwerk und eine zeitgenössische Vision.

PRESSEMITTEILUNG

ETIKA launches Collection 2027: designed in Switzerland, crafted in Kyiv.

Schweiz / Kyiv, Oktober 2026 – ETIKA startet mit seiner Collection 2027 in ein neues Kapitel. Fünf Looks, fünf Geschichten und eine gemeinsame Idee verbinden Schweizer Design, Fertigung in Kyiv, natürliche Fasern und ukrainisches Handwerk.

MYLA. VOLIA. LADNA. ISKRA. MRIYA.

Die fünf Namen stehen für unterschiedliche Charaktere, von Sanftheit und Freiheit über Natürlichkeit und Energie bis hin zum Traum als Ausdruck von Haltung. Zusammen formen sie eine klar erkennbare ETIKA-DNA.

Im Zentrum steht ein Begriff, der sowohl zur Geschichte der Marke als auch zu ihren Materialien passt: Resilience.

ETIKA begann in Kyiv. Als der Krieg die Ukraine erreichte, veränderten sich die Bedingungen radikal. Die Arbeit ging weiter. Gründerin Liudmyla „Mila“ Bozhenko lebt heute in der Schweiz; das Design der Kollektion entsteht dort, gefertigt wird weiterhin in Kyiv.

Diese Fortsetzung ist mehr als Teil der Markenkommunikation. Sie spiegelt eine Realität wider, die ukrainische Fashion Labels bis heute prägt: Produktion, Logistik und internationale Expansion finden unter Bedingungen statt, die Flexibilität und Widerstandskraft verlangen. Gleichzeitig wächst der Anspruch, nicht nur als „ukrainische Marke“, sondern über eine eigenständige Designsprache wahrgenommen zu werden. Genau diese Entwicklung ist aktuell auch in der ukrainischen Fashion-Szene sichtbar.

Materiality statt Nachhaltigkeitsfloskel

ETIKA arbeitet mit Naturfasern, insbesondere Hanf, nicht als kurzfristigem Trendthema, sondern als gestalterischem Ausgangspunkt. Die Haptik, Struktur und Widerstandsfähigkeit des Materials prägen Silhouetten, Details und Tragegefühl.

Damit trifft die Kollektion auf eine breitere Bewegung in der Mode: Fall/Winter 2026 verschiebt sich deutlich in Richtung Textur, Persönlichkeit, Handwerk und charakterstarker Details. Internationale Fashion-Redaktionen beobachten eine Abkehr von reinem Minimalismus hin zu stärkerer Materialität, individuellen Proportionen und sichtbareren handwerklichen Elementen.

Für ETIKA ist Craftsmanship dabei kein dekorativer Zusatz. Es ist Teil der Produktionsrealität in Kyiv und Teil der Markenidentität.

Five pieces. Five stories.

Jeder Look erzählt eine eigene Geschichte:

MYLA steht für Sanftheit und persönliche Nähe.

VOLIA für Freiheit und Selbstbestimmung.

LADNA für Natürlichkeit und Balance.

ISKRA für Energie und Bewegung.

MRIYA für den Traum, der weitergetragen wird.

Gemeinsam zeigen sie, wofür ETIKA heute steht:

Natural fibres. Ukrainian craftsmanship. Contemporary design.

Die Collection 2027 wird von dem Brand Film „A Ukrainian Fashion Story Continues:“ begleitet.

Seine zentrale Botschaft fasst die Entwicklung der Marke zusammen:

ETIKA began in Kyiv.

The journey changed. The story continued.

Heute beginnt das nächste Kapitel.

Five pieces. Five stories.

Discover ETIKA

www.behrentin.space

Woven from Heritage. Designed for the Future.

Über ETIKA

ETIKA ist eine Fashion- und Lifestyle-Marke von Liudmyla „Mila“ Bozhenko. Die Marke verbindet Design aus der Schweiz mit Fertigung in Kyiv, natürliche Fasern und ukrainisches Handwerk. Neben Fashion entwickelt ETIKA Produkte für Hospitality, Spa und Living.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Behrentin Communication GmbH

Herr Dieter Behrentin

Burg 2

10115 Berlin

Deutschland

fon ..: 015164313770

web ..: https://www.behrentin.com

email : info@behrentin.com

ETIKA ist eine Fashion- und Lifestyle-Marke von Liudmyla „Mila“ Bozhenko. Die Marke verbindet Design aus der Schweiz mit Fertigung in Kyiv, natürliche Fasern und ukrainisches Handwerk. Neben Fashion entwickelt ETIKA eine Natural Fibre SPA Collection für Hospitality und Wellbeing.

Pressekontakt:

Behrentin Communication GmbH

Herr Dieter Behrentin

Burg 2

Berlin 10115

fon ..: 015164313770

email : info@behrentin.com

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