Das in Deutschland beliebte Saunieren kommt ursprünglich aus Finnland, das wissen die meisten Menschen bereits. Doch dass die finnischen Saunabräuche sich von unseren unterscheide, ist für viele neu.

Egal, ob in der öffentlichen Sauna, der Gartensauna oder der Sauna im Keller: Die Deutschen lieben Saunaregeln. Diese gibt es sogar auf kleinen Holzbrettchen aufgeschrieben extra für die Heimsauna. In Finnland, dem Land, aus dem die Sauna kommt, ticken diesbezüglich die Uhren etwas anders. Es gibt viel weniger Regeln für den Saunabesuch, dafür unterscheidet sich der Saunagang in Finnland aber in manchen Belangen grundlegend von dem in Deutschland.

Warum es laut Finnen keine Saunaregeln braucht? Weil in Finnland auf etwa fünf Millionen Einwohner 1,5 Millionen Saunas kommen. Der Finne lernt den Saunabesuch also praktisch so wie Sprechen und Gehen und es gibt kaum Menschen in Finnland, die diese Gelegenheit nicht haben. So gesehen ist der Saunagang in Finnland entspannt ungeregelt, die Sauna ist ein Ort des Entspannens und Zusammenkommens, jeder bleibt, so lange er möchte und der Druck, unbedingt bis zum x-ten Aufguss bleiben zu müssen, entsteht maximal unter Menschen, die ihre SISU (die finnische Urkraft) unter Beweis stellen möchten.

Der größte Unterschied zum Saunieren in Deutschland besteht wohl darin, dass man in Finnland keine gemischten Saunas kennt, weder im öffentlichen Bereich, noch privat. Männer und Frauen zusammen in der Sauna? Das gehört nicht zur finnischen Kultur und geschieht maximal im Familienkreis. Wenn Freunde und Freundinnen zusammen saunieren, wird einfach vorab besprochen, wer zuerst dran ist, die Männer oder die Frauen.

Dem Ritual, sich in der dampfenden Sauna nach dem Aufguss mit Birkenzweigen peitschen zu lassen, muss man übrigens nicht folgen, außer man schätzt die damit einhergehende gute Durchblutung der Haut.

Wer mehr über das Saunieren und die Finnische Grillhütte erfahren möchte, besucht am besten gleich die Website des Experten ISIDOR. Dort kann man sich auch gleich seine Lieblingssauna aussuchen: gartensauna.isidor.de.

