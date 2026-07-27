Impuls 18 – 25 Jahre – 25 Impulse – Schlaf & Umgebung

„Gesunder Schlaf entsteht nicht von allein – er beginnt mit einer bewusst gestalteten Umgebung.“ Ein bewusst gestalteter Schlafraum unterstützt Regeneration und die Gesundheit.

Impuls 18

1. Das Key-Statement

„Gesunder Schlaf entsteht nicht von allein – er beginnt mit einer bewusst gestalteten Umgebung.“

2. Der Wissensblock

Elektrische und elektromagnetische Felder (EMF) entstehen u. a. durch Stromleitungen, WLAN, Mobilfunk und elektronische Geräte. Sie sind Bestandteil unserer modernen Lebensumgebung. Die Studienlage zu gesundheitlichen Effekten ist heterogen: Während Grenzwerte auf Basis thermischer Effekte festgelegt sind, werden mögliche nicht-thermische Einflüsse weiterhin erforscht. Unabhängig davon zeigen schlafmedizinische Erkenntnisse, dass Reize wie Licht, Geräusche und auch digitale Nutzung vor dem Schlafengehen die Schlafqualität beeinflussen können. Im Sinne der Prävention wird daher häufig empfohlen, die technische Exposition im Schlafbereich bewusst zu reduzieren und eine möglichst reizarme Umgebung zu schaffen, um die natürlichen Regenerationsprozesse des Körpers zu unterstützen.

3. Der präventologische Perspektivwechsel

Der Präventologe fragt nicht „Was macht krank?“, sondern „Was hält gesund?“. Eine schlaffördernde Umgebung entsteht durch Reduktion von Reizen und Stärkung von Ruhe, Dunkelheit und Sicherheit. Der Fokus liegt nicht auf Vermeidung, sondern auf Gestaltung: Ein bewusst gestalteter Schlafraum, der EMF reduziert, unterstützt Kohärenz, Regeneration und langfristige Gesundheitsressourcen.

4. Der Alltagstipp

Schaffen Sie eine „Offline-Zone“ im Schlafzimmer: WLAN nachts ausschalten, Smartphone außerhalb der Reichweite platzieren und in den Flugmodus versetzen, unnötige elektrische Geräte entfernen. Kombiniert mit Dunkelheit und Ruhe entsteht eine Umgebung, die dem Körper echte Erholung ermöglicht.

Angaben zum Mitglied:

* Name: Alexander Lange

* Ort: Bad Kissingen

* Schwerpunkt: Schlafcoaching, Trinkwasser und EMF-Vermeidung

* Website: www.langegesund.com

* https://www.praeventologe.de/mitglieder-deutschland/bayern/lange-alexander?highlight=WyJsYW5nZSJd

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Berufsverband der Präventologen e.V.

Frau Denise Iwanek

Gneisenaustraße 42

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Präventologinnen und Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen e.V. gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder verbessern wollen. Zum Berufsverband gehören geprüfte Präventologinnen und Präventologen, Studierende des Fernstudienganges, Angehörige der unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufe, Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sowie interessierte Einzelpersonen. Der Verband versteht sich als lernende Gemeinschaft, die ihr Wirken kontinuierlich reflektiert, um stetige Verbesserungen zu erreichen.

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